Овечкин забил на глазах сына, Ничушкин подрался - Советский спорт
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15 октября 2019 08:16ХоккейКостяев Иван

Овечкин забил на глазах сына, Ничушкин подрался

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных матчах дня в НХЛ.

Ничушкин не забил в 78 матче подряд

«Вашингтон» и «Колородо» выдали чумовой матч: девять шайб на двоих, красивые голы, спасения и неудачи вратарей, очередное достижение Александра Овечкина и продолжение безголевой серии Валерия Ничушкина. Все это уместилось в 60 минут чистого времени.

Голкипер «столичных» Брэйден Холтби отправился на скамейку запасных спустя три броска по своим воротам. Почему? Канадец просто не сумел ничего поймать. Сначала он не справился с простым броском Эрика Джонсона, затем классный гол забил Никита Задоров, далее отличился Назем Кадри. Это был явно не день Холтби. Место в воротах занял Илья Самсонов, у которого дела пошли несколько лучше, однако и он долго не сумел остаться «сухим».

Было решительно непонятно, что происходит с «Вашингтоном». «Колорадо» до приезда в столицу не знало поражений и вроде бы являлось фаворитом противостояния. Но вряд ли кто будет спорить, что разница в текущем уровне между командами не такая огромная.

«Вашингтон» начал приходить в себя только при счете 0:4. Во вором периоде «Кэпиталз» сумели даже отыграть две шайбы. В обоих случаях ассистировали российские форварды. Александр Овечкин помог с первым голом, а Евгений Кузнецов – со вторым. Перед этим защитник хозяев Тайлер Льюингтон подрался с Валерией Ничушкиным. Россиянин бой проиграл.

Казалось бы, что «Вашингтон» сумеет вернуться в игру, но надежды «Кэпиталз» быстро убил Мэтт Ньето. Увы, но в том моменте грубо ошибся Самсонов. Вообще вратари «Вашинтона» в этой встрече – отдельная тема для разговора. Не хочется вешать всех собак на голкиперов, но они откровенно не выручали.

Овечкин забил свой дежурный гол мощным броском в концовке встречи. Кстати, это случилось на глазах его сына, который впервые побывал на матче НХЛ. Эта шайба позволила россиянину обойти Джереми Реника и Ларри Мерфи по очкам в лиге. Теперь их у Овечкина 1218 – это 43 место. Следующей целью для форварда является результат Жана Беливо (1219). Для россиянина матч получился не самым плохим: классный хит на Самуэле Жираре и 1+1.

Увы, но такой результативностью не может похвастаться Ничушкин. Его безголевая серия в НХЛ достигла 78 матчей, он не забивает уже полтора года. Вы только вдумайтесь, нападающий не может отличиться уже третий сезон: 6 матчей в остатке чемпионата 2015/16, 57 встреч в прошлой регулярке и 5 в нынешней.

Что творится с Радуловым?

«Даллас» Александра Радулова неприятно удивляет в этом чемпионате. «Старз» проигрывают более-менее всем, а сам россиянин практически не набирает очков. Это удивительно, поскольку техасская команда являлась одним из претендентов на Кубок Стэнли. Видимо, оборонительный стиль, который проповедуют «звезды», больше не работает.

В этот раз «Даллас» без вариантов проиграл «Баффало». «Сэйбрз» настолько буднично обыграл «звезд», что за последних становится страшно. В этом матче практически не было интриги. Когда «Баффало» отличилось впервые, стало все понятно. Хозяева методично расшатывали оборону «Далласа» и в итоге забросили четыре шайбы.

В чем причины неудач «звезд»? Возможно, не так ярко выглядят лидеры. Это точно относится к Радулову. В поединке с «Сэйбрз» он заработал «-2» в графу полезность. Всего у 47 номера «Далласа» в 7 встречах 2 (1+1) очка. Для Радулова, который способен набирать 70+ очков за сезон, такой результат является катастрофой.

Причем в некоторых встречах россиянин напоминает себя обычного: он напорист, быстр, эмоционален. Он раздает неплохие передачи. Правда, Радулов почему-то не так много бросает. Но «Даллас» в целом не слишком часто атакует. Почему-то команда не хочет отходить от оборонительной игры, которая не приносит результат.

Не лучше действуют Тайлер Сегин и Джейми Бенн. У сладкой парочки на двоих пять очков. Некогда лучшая связка НХЛ не тащит «Даллас». Без крутой игры своих лидеров «Старз» совершенно неконкурентоспособен. По потерянным очкам «звезды» находятся на последнем месте в лиге.

ТАБЛО

«Нью-Джерси» – «Флорида» – 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)

Голы: Холл, Братт (ГУСЕВ), Заха, Батчер – Юбердо (ДАДОНОВ), Коннолли (2), Уигар, Аккиарди, ДАДОНОВ

«Оттава» – «Миннесота» – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Раск, Паризе

«Баффало» – «Даллас» – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Олофссон, Рейнхарт, Скиннер, Йоханссон

«Вашингтон» – «Колорадо» – 3:6 (0:4, 2:0, 1:2)

Голы: Эллер (ОВЕЧКИН), Оши (КУЗНЕЦОВ), ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ) – Джонсон, ЗАДОРОВ, Кадри, Рантанен, Ньето, Маккиннон

«Чикаго» – «Эдмонтон» – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Кейн, Нюлендер, Саад – Нил

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