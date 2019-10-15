«Хоть один позитив за день». Бобровский встретился с Панариным, а Дадонов – с Гусевым

А еще меня поразила гостевая раздевалка в роскошном «Пруденшал-сентер». Она не просто маленькая, она – крошечная. И жутко душная. Точно – дьявольские проделки. В комнату зашел-то десяток журналистов – а уже было не протолкнуться. Хоккеисты «Пантерз» обреченно сидели на своих местах и покорно ждали, когда эта шумная толпа рассосется.

Бобровского, конечно, было, о чем расспросить. Он пропустил предыдущий матч «Флориды» на Лонг-Айленде, где «Айлендерс» в субботу взяли верх по буллитам – 3:2. Сергею дали отдохнуть. Но то ли никогда не засыпающий Нью-Йорк расслабил, то ли встреча с лучшим другом, новой звездой Манхэттена Артемием Панариным повлияла, но уже к 22-й минуте «Дэвилз» вели 4:1. Счет – ладно, всякое в хоккее бывает. Интрига в том, что эти четыре шайбы влетели в ворота самого высокооплачиваемого российского голкипера после 10 бросков!

Когда на 68-й секунде второго периода Павел Заха довел счет до 4:1, я сразу посмотрел на скамейку «Флориды» - как там дублер Боба поживает, не принялся приседать-потягиваться? Нет, все спокойно. Маститый коуч «Пантер» Джоэль Кенневиль паниковать не стал, дал Бобровскому еще один шанс. И не прогадал!

БОБРОВСКИЙ: НА КОНТРАКТ НЕ ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЯ

- Сергей, после двух быстрых шайб в дебюте второй трети у вас не возникло мысли попросить замену? – начал я с ключевого момента игры, ибо Бобровский сразу предупредил – только два вопроса.

- Что-что? – Бобровский, похоже, опешил от моего любимого подкожного, по выражению Панарина, вопроса. – Да нет. Что вы? Как самому попросить замену? Это игра. Она длится 60 минут. Если бы я попросил замену и ушел при счете 1:4, команда выиграла бы без меня. А так ребята боролись, бились, и мы победили все вместе 6:4.

- Можно сказать, это тот самый случай, когда команда поддержала своего вратаря?

- Безусловно. Ребята сплотились. Повторяю, игра длится 60 минут. Может все что угодно произойти. Я сторонник того, чтобы всегда оставаться на льду и сражаться несмотря ни на что.

- А вы в курсе, что «Нью-Джерси» точно так же упустил победу над «Виннипегом»: вел перед вторым перерывом 4:1, но продул 4:5 по буллитам?

- Не, я не особо слежу за другими клубами. Сегодня наши парни хорошо сыграли, показали характер. Это очень важные два очка для нас.

- Что все-таки случилось на старте второго периода? Две простенькие комбинации хозяев, два броска – и два гола.

- Не знаю, с чем это связано. Забили голы. Бывает, - улыбнулся Сергей.

- Меня тут давеча Артемий здорово удивил. В субботу не знал, что вы уже рядом – на Лонг-Айленде.

- Да? Мы с ним добрые друзья, хорошо общаемся. Я слежу за его успехами, и в общем-то мы постоянно на связи. Встретились и сейчас. Вместе поужинали.

- После того как минувшим летом вы подписали колоссальный семилетний контракт на 70 миллионов долларов, ваше отношение к себе, к роли в команде, отношение к вам окружающих изменилось?

- Да я не знаю, - слегка нахмурился Бобровский. – Просто не обращаю на это внимания. Моя работа остается прежней. Не думаю о новом контракте, выхожу на лед и делаю то же самое, что раньше. Стараюсь дать шанс ребятам на победу в каждой игре. Это моя работа, моя профессия. Я люблю хоккей, люблю игру, люблю все, что с ней связано. Конечно, контракт хороший. Дает свободу, возможность сфокусироваться только на сезоне. Не беспокоиться ни о будущем, ни о чем-либо еще и демонстрировать свой лучший хоккей.

- Может, эти два гола за 68 секунд из-за того, что вы еще не полностью сыгрались с новыми партнерами?

- Знаете, я не люблю особо концентрировать внимание на пропущенных шайбах. У нас квалифицированные тренеры, которые подскажут защитникам, если они допустят какие-то ошибки. Моя задача – действовать по ситуации, стараться ловить каждую шайбу и не думать ни о чем больше. Я стараюсь фокусироваться на позитиве. Мы победили 6:4. Да, пропустили четыре, но взяли два очка и идем дальше.

- Как вы устроились после переезда во Флориду? Дом, машину купили?

- Все в процессе. Осваиваемся. Жилье пока еще подыскиваем.

Вот такие два вопроса. Однако пресс-атташе «Пантерз» московскому корреспонденту такой наглости не простил. Несмотря на все мои настойчивые просьбы, Евгения Дадонова на интервью не пригласил. Но я и без него справился.

ДАДОНОВ: С БОБОМ НАМ СПОКОЙНЕЕ

Стоило мне выйти в коридор – да вот он, второй бомбардир «Флориды» (4 гола, 3 передачи). Женя в одиночестве делал заминку. Оказалось, не только для того, чтобы плавно выйти из-под игровой нагрузки.

- Евгений, как объясните эти американские горки: 1:0, 1:4 – и 6:4 в итоге?

- Трудно сказать. Возможно, повлияло, что это был третий матч на выезде за четыре дня. Вроде начали хорошо, но чего-то расслабились. Пропустили несколько быстрых шайб. Пришлось заново начинать игру.

- На старте второго периода катаклизм с вашей командой именно из-за невнимательности произошел?

- Да не только. Повезло хозяевам слегка. Одна от рикошета залетела, другую с лета в сетку переправили.

- У «Флориды» еще и большинство поначалу не ладилось. Только на 56-й минуте сумели лишнего реализовать, когда с пятака вы протолкнули шестую шайбу.

- Игра в целом рваная выдалась. Да и не сильно много у нас большинства сегодня было.

- Что изменилось в команде с приходом Сергея Бобровского?

- Да не так уж и много. Костяк у нас тот же, что и раньше. Но все знают, что это вратарь экстра-класса. Поэтому рассчитываем, что он будет выручать.

- Но спокойнее за оборону стало? Игроки пятерки Игоря Ларионова говорили, что Владислав Третьяк одного нападающего всегда брал на себя, чем развязывал им руки.

- Да? Неужели такое было? – усмехнулся Дадонов. – Ну не знаю. Начало сезона. В принципе работаем над этим. Думаю, каждый у нас уверен в Сергее. Тем более он доказал, что способен большие сейвы для команды делать.

- А как себя оцениваете? Третий матч подряд забиваете.

- Хотелось бы, чтобы мы почаще выигрывали. За шесть игр лишь вторая победа.

- С вашим партнером по ударному звену СКА Никитой Гусевым успели переговорить?

- Да вот жду его сейчас. Обещал после игры к нашей раздевалке подойти.

- Здорово! Вы поддержите Никиту. Его в «Нью-Джерси» жутко зажимают. В третьем периоде почти не выпускали…

- Вообще-то я не слежу за другими клубами.

Дадонов повторил слово в слово то, что чуть ранее сказал Бобровский. Но в НХЛ, да и вообще в большом хоккее жизнь такая. Туры пачками через день, а то и каждый день. Плюс перелеты, переезды. Восстановиться бы успеть. Разобраться, что в твоей команде происходит. А что у других… Это их заботы.

Когда шел в пресс-центр, встретил Гусева. Он уже переоделся в цивильное, но, как мне показалось, мысленно все еще находился на льду.

- Никита, Женя вас ждет в условленном месте.

- Хоть один позитив за день, - облегченно вздохнул новичок «Нью-Джерси»…