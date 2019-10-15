Второй круг ада Никиты Гусева. Что не так с «Нью-Джерси» - Советский спорт
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15 октября 2019 14:00ХоккейСлавин Виталий

Второй круг ада Никиты Гусева. Что не так с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести матчах и по-прежнему единственный в лиге без побед.

«Дэвилз» замыкают таблицу НХЛ с двумя очками и жутким соотношением заброшенных и пропущенных шайб 13 – 29. Похоже, Джон Хайнс – главный кандидат на первую тренерскую отставку сезона.

САМОСТРЕЛ ХАЙНСА

Это поразительно и невероятно: сколько еще Хайнс будет стрелять себе в разные части тела! Помнится, какого нашего тренера я не спрашивал о конфликтах с подопечными в команде – начиная с Виктора Тихонова и кончая делающими в профессии самые первые шаги, все отвечали одно и то же: «Какой мне смысл вредить самому себе»…

Я видел живьем все три домашние встречи «Дэвилз» в этом сезоне плюс одну по ТВ в Филадельфии, и меня достал уже весь этот бред, который пишут о Гусеве в нашей прессе: дескать, все беды Никиты от того, что плохо отрабатывает в обороне. Да не его это по большому счету дело! Крайний нападающий отвечает за своего защитника соперника и не обязан первым мчаться в оборону. Это прерогатива центрфорварда, который должен быть вершиной треугольника – он и два защитника - на дальнем пятаке что в тылу, что в атаке.

И потом: есть в хоккее такой важный показатель как полезность игрока – разница между забитыми и пропущенными голами, когда он находился на льду. У Гусева она нулевая. А вот у всех остальных номинальных лидеров «Нью-Джерси» отрицательная: по «минус 1» у Тейлора Холла и Пи-Кея Суббана, по «минус 2» у Ника Хишира и Кайла Палмиери, «минус 4» у Джека Хьюза, «минус 8» (!) у Деймона Сиверсона.

Другой основополагающий компонент – реализация численного преимущества. Угадайте с одного раза, какая она у «Дьяволов» в нынешнем чемпионате? Абсолютно правильно – нулевая! И это при 18 попытках. Какие претензии к Гусеву, если в первой смене большинства его никогда не выпускают, а в поединке с «Флоридой» ему и во втором заходе дали жалкие 29 секунд?!

Тренер, ау! На что ты рассчитываешь, если маринуешь своего самого креативного форварда в запасе?! Да-да, и весь матч с «Пантерз» герой Пхенчхана провел в четвертом звене и опять в новом сочетании: позицию в центре занял Павел Заха.

А что такое четвертая тройка? Ты всегда исключительно на подхвате. Любой тренер старается по максимуму задействовать верхние звенья. Плюс идут наложения на пятерки противника. Потому ведущие могут играть через смену – две, то есть вне очереди. Но за счет четвертого звена. А как ты можешь что-то сотворить на льду, если постоянно холодный, если регулярно выпадаешь из ритма? Никак! Вот выйти и врезать кому-нибудь – легко. Но для этого не нужны интеллект и волшебные руки Гусева. Кстати, стоимостью в четыре с половиной миллиона долларов. Это между прочим пятый оклад среди нападающих клуба.

ПРОВАЛ ХЬЮЗА

Что остается Никите? Все делать самому! В матче с «Эдмонтоном» Хайнс выпустил его на лед во втором периоде во второй раз аж на 35-й минуте. Только Гусев выскочил на площадку, глядь – а шайба рядом, ну и приложился с ходу в дальний угол. Вынимай, Коскинен!

С «Флоридой» подкараулил ошибку южан в их зоне, перехватил пас, выкатил один на Бобровского. Однако Сергей «домик» прикрыл наглухо, а повторный бросок у нападающего не получился. Но гол хозяев в первом периоде он все-таки организовал, когда расчетливо пробросил шайбу по борту зоны «Пантерз». Настаиваю, это была не случайность, а четкий расчет. Заха на противоположном фланге отлепил шайбу от борта, скинул Братту, а тот изящно переиграл Боба – 2:1.

Когда на 68-й секунде второй трети счет вырос до 4:1, многие подумали – ну теперь-то «Дьяволы» своего не упустят. Но я-то знал, что Хайнс еще непременно скажет свое веское слово. В матче открытия сезона в Ньюарке его бойцы умудрились слить «Виннипегу», ведя 4:0, а тут всего-то 4:1. И точно – история повторилась даже в мелочах. Если у «Джетс» Дмитрий Куликов забросил первую ответную шайбу за 11 секунд до сирены на второй перерыв, то теперь Бретт Коннолли сократил разрыв до минимума (3:4) и вовсе за 8 секунд до конца! А подобные голы в раздевалку, как известно, морально убивают одних и поднимают из могилы других. И к кому здесь опять же вопросы? Да только к тренеру!

Интересно, когда в первом периоде Хишир получил травму и больше на льду не появлялся, я подумал, ну теперь-то Хайнс как-то переформатирует сочетания, и Гусев будет играть больше. Особенно при численном преимуществе. Куда там! Вместо швейцарца коуч принялся назойливо подпускать к Холлу и Палмиери 18-летнего Хьюза. Плевать, что юноша совершенно не готов к взрослому хоккею. В итоге очередные «минус 1» при 17:20 ледового времени, в том числе – внимание! – 3:50 в большинстве. У Гусева для сравнения – 12:45 и 0:29.

Поймал себя вот на какой мысли. Москвич словно на семь лет назад вернулся, когда его из родного ЦСКА сперва в Тверь списали, а потом и в Хабаровск. Но ничего – парень не скис и транзитом через Ханты-Мансийск в элитную обойму все-таки вернулся. Более того, стал самым ценным игроком КХЛ и спасителем сборной на Олимпиаде-2018.

В НХЛ Гусеву придется этот трюк повторить.

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