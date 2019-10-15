Хартли опять сильнее тренеров сборной России. «Авангард» выиграл у СКА

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«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ» И «СТАЛЕВАРЫ» УТОНУЛИ В «АМУРЕ»

Хабаровчане дома выиграли у «Локомотива» и утопили «Магнитку», отправив ее на самое дно турнирной таблице Восточной конференции. Вопросы тут не только к уже уволенным главному тренеру Йозефу Яндачу, то ли перегрузившего команду в межсезонье, то ли недогрузившего, и боссу Геннадию Величкину, потратившему на новичков полмиллиарда рублей, а к новому старому наставнику Илье Воробьеву.

А неудачу железнодорожников сенсацией не назовешь. Уже ясно, что спортивный директор клуба Александр Ардашев у штурвала не останется. О том, что его команда в очередной раз провалила первый период и концовку, он на пресс-конференции говорил с… улыбкой.

Фамилию нового главного тренер «Локомотив» объявит не позднее ноябрьской паузы.

Вопрос, получит ли вратарь «Локомотива» Илья Коновалов вызов в сборную для подготовки к Кубку «Карьяла», риторический. Один из самых перспективных российских голкиперов мало напоминает себя прежнего, совершившего прорыв в прошлом сезоне. В Хабаровске он не справился с двумя бросками из 21. Его оппонент Евгений Аликин отразил 34 шайбы.

ШУМАКОВ И БЕК ИГНОРИРОВАЛИ ДРУГ ДРУГА

В Балашихе встречались претенденты на Кубок Гагарина «Авангард» и СКА. Форварды омичей Сергей Шумаков и Тэйлор Бек решили не пасовать друг другу. В первом периоде канадец обязан был вертикальной передачей вывести партнера один на один с вратарем Магнусом Хелльбергом. Но вместо этого потащил шайбу сам, потом оставил ее никому. Чем объяснить странное решение? Возможно, Бек боялся ошибиться и сделать проброс.

В конце второй 20-минутке пожадничал уже Шумаков. Выйдя с Беком против одинокого защитника, Сергей не отдал на пустой угол, а бросил сам и промахнулся. После чего получил нагоняй на лавке от тренера Дмитрия Рябыкина и едва не разнес клюшку.

Игра же жгла. Была у нее яркая афиша – «Боб Хартли против Алексея Кудашова». Главный тренер сборной Латвии против главного тренера сборной России. В прошлом сезоне канадец нанес два поражения Воробьеву. Причем второй матч напоминал бойню. Лилась кровь, ломались зубы.

Вот и теперь лед окропила кровь – «ястреба» Валентина Пьянова, которому совершенно безнаказанно расквасил клюшкой нос Йори Лехтеря. Не обошлось и без Зуба. Артема, защитника СКА, олимпийского чемпиона. Он заработал численное преимущество, которое реализовал… Лехтеря.

Порадовал голом еще один олимпионик – Александр Барабанов, который никак не может адаптироваться к узким площадкам. Правда, трудно было не забить с пятачка после волшебной подкидки с неудобной руки Антона Бурдасова.

И все-таки хозяева взяли верх. Они активнее копали перед воротами. Победу им принес тот самый парень из Хабаровска, о котором лет десять назад рассказывал «Советский спорт», – Павел Дедунов. Паша Америка забил рабочий гол, но от этого его ценность не уменьшилась.

Канадский тренер «Авангарда» в третий раз подряд обыграл СКА и его наставников сборной России. Это лишь констатация факта, никаких далекоидущих выводов.

– Мы давили, прессинговали весь матч, прилично отработали в меньшинстве, которого было много, в концовке Бобков нас прилично подтащил, – вывел формулу победы Хартли в эфире «Матч ТВ».

СОШНИКОВ ЗАТМИЛ УМАРКА

«Витязь» в случае победы в Подольске над «Салаватом Юлаевым» возвращал себе лидерство. Гости неожиданно доверили ворота не лучшему голкиперу прошлого сезона (по версии КХЛ, разумеется) Метсоле, а Карееву, о котором мы стали забывать. Хотя еще в позапрошлом сезоне его приглашали в сборную. Но команда с ним не побеждала, поэтому Кареева и задвинули.

Не вышел на лед капитан уфимцев Григорий Панин, получивший травму в предыдущем матче. Мы ждем подвигов от юлаевских легионеров Умарка, Хартикайнена, Ларсена. Однако в Подольске выстрелил российский форвард Никита Сошников, вернувшийся летом из-за океана. Накануне матча ему исполнилось 26 лет, и он сделал себе поздний подарок в виде двух заброшенных шайб. Второй его гол – просто шедевр, хоккейная «Барселона». Гости в несколько передач расчертили комбинацию, которую увенчал броском метров с 10-12 новичок «Салавата». На его счету уже девять шайб. Чем не громкая заявка на приглашение в сборную?