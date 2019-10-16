Мамин вспомнил финал. Как ЦСКА победил «Динамо»

Загрузка...

Армейцы, лишившись ведущего центрального нападающего Линдена Вея, одержали волевую победу 2:1 благодаря точному броску Максима Мамина.

ВЕЙ СРАБОТАЛ ФОМКОЙ

Чемпионы вышли на дерби без своего капитана Сергея Андронова и снайпера Михаила Григоренко. Первый получил травму плеча в Казани и какое-то время пропустит, второму в Сочи шайба попала в руку. Снимок обнадежил: только ушиб.

Ворота бело-голубых доверили не опытному Александру Еременко, а Ивану Бочарову. У ЦСКА пост номер один занял Илья Сорокин.

На символическое вбрасывание пригласили легенду, олимпийского чемпиона Анатолия Семенова, капитана «Динамо», покончившего в 1990-м с гегемонией ЦСКА. Правда, в том золотом для бело-голубых сезоне они ни разу не смогли обыграть армейцев – три ничьих и оно поражение.

В отсутствие Григоренко первое звено красно-синих приобрело такой вид: Капризов – Вей – Секач. Первые минут восемь доминировали гости. Линден Вей вполне мог бросить точнее после паса из-за ворота Кирилла Капризова, но угодил в закругление ворот. И, видно, так огорчился, что вскоре в безобидной ситуации решил использовать клюшку в качестве фомки, засунув ее со спины между ног динамовца Вячеслава Кулемина. Не подсказали канадцу, что его жертва – не чужой для ЦСКА человек, забивал золотой гол за «Красную Армию» в финале Кубка Харламова. Приговор судей был суров – удаление до конца игры с заменой через пять минут.

Невразумительный розыгрыш лишнего завершился… голом-красавцем Андре Петерссона. За 17 секунд до истечения штрафного времени. Швед неожиданно ворвался на дальний пятачок, получил шайбу от Вадима Шипачева и бросил в девятку.

ТРИ ШТАНГИ ЗА ОДНУ СМЕНУ

Потеря ведущего центрфорварда, которого заменил олимпионик Сергей Калинин, обескуражила чемпиона. Динамовцы стали ловить соперников на контратаках. Реактивный Дмитрий Моисеев трижды вылетал к воротам Сорокина, но исполнить не сумел. Как и Иван Игумнов.

Перед перерывом лучший защитник МЧМ-2019 Александр Романов опрокинул на лед могучего Дмитрия Яшкина. Этот хит стал первым тревожным звоночком для бело-голубых. Попадание в штангу Антона Слепышева – вторым.

В начале второго периода он сравнял счет. Оставшись в одиночестве перед воротами. Защитники Андрей Миронов и Михаил Григорьев в этот момент сражались с ветряными мельницами.

Казалось, вот-вот чемпионы сомнут хозяев. Однако тем удалось не только выстоять, но и кусаться. Если бы Шипачев принял подарок соперника под носом Сорокина, но динамовский капитан растерялся и толком не бросил.

И это далеко не единственный голевой момент хозяев, бросивших перчатку лидеру и чемпиону. Причем соперники действовали хоть и жестко, но корректно – удаление Вея оставалось единственным в дерби.

Слепышев, к слову, оказался самым скоростным на площадке – с 38,2 км/ч, а Миронов покрыл максимальную дистанцию.

В третьем периоде градус борьбы зашкаливал. Армейцы Сергей Толчинский и Максим Мамин, друзья с детства, организовали второй гол. Автор золотой шайбы бросил в ближнюю девятку.

Миронов ответил фирменной динамовской «мельницей», попавший под нее Иржи Секач подловил в центре поля на зубодробительный силовой прием Кулемина, динамовец еле уполз со льда и не вернулся. Не смог продолжить матч и Петерссон, которого тоже вывел из строя тот же Секач. Пострадал от удара Ивана Муранова в спину армеец Андрей Светлаков.

– Вкладывайте душу в бросок, – неслось с динамовской лавки.

Мамин душу вложил, а хозяева трижды заставили звенеть каркас ворот – по ходу одной позиционной атаки. Стало быть, не вложили. И проиграли, продлив серию домашних поражений от ЦСКА до шести матчей.

– Начали неважно, удаление Секача мобилизировало (цитата – прим. ред.) нас, было много моментов, хорошо сыграли вратари, нам больше повезло, – подвел итог матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.