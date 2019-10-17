«Питтсбург» победил без Малкина, Радулов начал набирать очки

«Колорадо» приехало в гости к «Питтсбургу». Немного неожиданно, что «Эвеланш» считались фаворитами этой встречи. Команда не знала поражений со старта сезона и не замечала, что форвард Валерий Ничушкин все еще не забивает. Россиянин пропускал этот матч, поэтому его безголевая серия не продолжилась.
У команд получился идеальный с точки зрения накала и уровня игры матч. Они по очереди владели преимуществом, проводили классные атаки и держали высоким темп игры. Вратари также провели крутую встречу, а Сидни Кросби тащил «Питтсбург» к очередной победе – на его счету гол и передача.
Удивительно, но победу хозяева добыли в меньшинстве, когда уже начался овертайм. Шайба будет записана на Брэндона Танева, который очень легко прошел к владениям Филиппа Грубауэра, но фактически ее в свои ворота отправил Габриэль Ландеског.
Кстати, тренерский штаб «Колорадо» решил обойтись без россиян в этом матче. Помимо Ничушкина, в запасе остался и Никита Задоров. С чем связано отсутствие защитника, пока неизвестно.
«Колорадо» потерпело первое поражение в нынешнем сезоне. «Питтсбург» одержал четвертую победу подряд. Команда спокойно справляется без травмированного Евгения Малкина – россиянин получил повреждение с поединке с «Коламбусом» 6 октября. С тех пор он не выходил на лед.
Очередной плохой матч провела «Филадельфия» Ивана Проворова. «Эдмонтон» сейчас неудержим, но «Флайерз» выглядели очень беспомощно. Вполне приличный счет (6:3) был установлен только из-за того, что после шестой шайбы «Ойлерз» бросили играть.
У Проворова опять наметились проблемы с показателем полезности, хотя этот матч россиянин закончил с нулем. Он также отметился голевой передачей. Проворов традиционно провел больше всех времени на льду и в целом выглядел неплохо. Тем более, против него регулярно играли Коннор Макдэвид и Лео Драйзайтль.
Об этих парнях хочется поговорить отдельно. Они опять сделали игру «Эдмонтона», набрав на двоих восемь очков. У Макдэвида – пять, у Драйзайтля – три. Фантастика! Макдэвид поучаствовал почти во всех голах своей команды. Как сдержать этого парня?
К началу третьего периода в воротах «Филадельфии» побывало шесть шайб, тогда как «Флайерз» сумели наскрести всего один гол. Затем «Эдмонтону» стало откровенно скучно. Это позволило гостям забросить еще дважды.
Защитник Владислав Гавриков угодил в третью пару «Коламбуса» на матч с «Далласом». Главный тренер «жакетов» Джон Торторелла пока не нашел идеального места для россиянина. Бывает, что он появляется даже в первом сочетании.
Гавриков – лучший защитник «Коламбуса» в этой встрече. Он заработал «+2», не ошибался и действовал очень хладнокровно. С каждой встречей ярославец чувствует себя увереннее. Ему нужно прибавить в части начала и поддержки атак. Тогда роль первого защитника команды от Гаврикова не уйдет.
Но не только он порадовал хорошей игрой. Александр Радулов вполне мог стать героем «Далласа» в этой встрече. В момент, когда журналисты начали считать, сколько же не забивает и не отдает россиянин, он разразился двумя голевыми передачами.
Хочется верить, что эти очки станут отправной точкой для Радулова в этом сезоне. В его игре ничего не поменялось. Он по-прежнему дает команде энергию, заряжает партнеров эмоциями и постоянно создает моменты для себя и партнеров.
Возможно, в каких-то ситуациях ему не везло. Однако обвинять Радулова в том, что не старается – нельзя. Нападающий на 100% отдается каждому моменту. Он попросту не умеет по другому.
Но также стоит учитывать, что «Даллас» ужасен в новом сезоне. Сейчас команда из Техаса идет на предпоследнем месте в Западной конференции. Ее оборонительная тактика откровенно не работает. Серия поражений достигла четырех матчей.
ТАБЛО
Вашингтон – Торонто – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
Голы: Врана, КУЗНЕЦОВ, Бэкстрем, Карлсон – Капанен, МИХЕЕВ, Таварес
Коламбус – Даллас – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Голы: Веренски, Веннберг, Милано – Хейсканен (РАДУЛОВ), Павелски (РАДУЛОВ)
Питтсбург – Колорадо – 3:2 от. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кросби, Гюнцель, Танев – Калверт, Маккиннон
Эдмонтон – Филадельфия – 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Голы: Драйзайтль (2), Макдэвид, Нюджент-Хопкинс, Бир, Мэннинг – Ворачек, Линдблом, Ворачек (ПРОВОРОВ)
Анахайм – Баффало – 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
Голы: Энрике (2), Гецлаф, Ракелль, Сильверберг – Айкел, Олофссон
Сан-Хосе – Каролина – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Голы: Кейн (3), Гудроу, Гертл – Хэмилтон, Хаула