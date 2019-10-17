«Питтсбург» победил без Малкина, Радулов начал набирать очки - Советский спорт
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17 октября 2019 10:09ХоккейКостяев Иван

«Питтсбург» победил без Малкина, Радулов начал набирать очки

«Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ.

«Питтсбург» обыграл лидера

«Колорадо» приехало в гости к «Питтсбургу». Немного неожиданно, что «Эвеланш» считались фаворитами этой встречи. Команда не знала поражений со старта сезона и не замечала, что форвард Валерий Ничушкин все еще не забивает. Россиянин пропускал этот матч, поэтому его безголевая серия не продолжилась.

У команд получился идеальный с точки зрения накала и уровня игры матч. Они по очереди владели преимуществом, проводили классные атаки и держали высоким темп игры. Вратари также провели крутую встречу, а Сидни Кросби тащил «Питтсбург» к очередной победе – на его счету гол и передача.

Удивительно, но победу хозяева добыли в меньшинстве, когда уже начался овертайм. Шайба будет записана на Брэндона Танева, который очень легко прошел к владениям Филиппа Грубауэра, но фактически ее в свои ворота отправил Габриэль Ландеског.

Кстати, тренерский штаб «Колорадо» решил обойтись без россиян в этом матче. Помимо Ничушкина, в запасе остался и Никита Задоров. С чем связано отсутствие защитника, пока неизвестно.

«Колорадо» потерпело первое поражение в нынешнем сезоне. «Питтсбург» одержал четвертую победу подряд. Команда спокойно справляется без травмированного Евгения Малкина – россиянин получил повреждение с поединке с «Коламбусом» 6 октября. С тех пор он не выходил на лед.

Проворов не сумел сдержать Макдэвида

Очередной плохой матч провела «Филадельфия» Ивана Проворова. «Эдмонтон» сейчас неудержим, но «Флайерз» выглядели очень беспомощно. Вполне приличный счет (6:3) был установлен только из-за того, что после шестой шайбы «Ойлерз» бросили играть.

У Проворова опять наметились проблемы с показателем полезности, хотя этот матч россиянин закончил с нулем. Он также отметился голевой передачей. Проворов традиционно провел больше всех времени на льду и в целом выглядел неплохо. Тем более, против него регулярно играли Коннор Макдэвид и Лео Драйзайтль.

Об этих парнях хочется поговорить отдельно. Они опять сделали игру «Эдмонтона», набрав на двоих восемь очков. У Макдэвида – пять, у Драйзайтля – три. Фантастика! Макдэвид поучаствовал почти во всех голах своей команды. Как сдержать этого парня?

К началу третьего периода в воротах «Филадельфии» побывало шесть шайб, тогда как «Флайерз» сумели наскрести всего один гол. Затем «Эдмонтону» стало откровенно скучно. Это позволило гостям забросить еще дважды.

Поиски Гаврикова

Защитник Владислав Гавриков угодил в третью пару «Коламбуса» на матч с «Далласом». Главный тренер «жакетов» Джон Торторелла пока не нашел идеального места для россиянина. Бывает, что он появляется даже в первом сочетании.

Гавриков – лучший защитник «Коламбуса» в этой встрече. Он заработал «+2», не ошибался и действовал очень хладнокровно. С каждой встречей ярославец чувствует себя увереннее. Ему нужно прибавить в части начала и поддержки атак. Тогда роль первого защитника команды от Гаврикова не уйдет.

Но не только он порадовал хорошей игрой. Александр Радулов вполне мог стать героем «Далласа» в этой встрече. В момент, когда журналисты начали считать, сколько же не забивает и не отдает россиянин, он разразился двумя голевыми передачами.

Хочется верить, что эти очки станут отправной точкой для Радулова в этом сезоне. В его игре ничего не поменялось. Он по-прежнему дает команде энергию, заряжает партнеров эмоциями и постоянно создает моменты для себя и партнеров.

Возможно, в каких-то ситуациях ему не везло. Однако обвинять Радулова в том, что не старается – нельзя. Нападающий на 100% отдается каждому моменту. Он попросту не умеет по другому.

Но также стоит учитывать, что «Даллас» ужасен в новом сезоне. Сейчас команда из Техаса идет на предпоследнем месте в Западной конференции. Ее оборонительная тактика откровенно не работает. Серия поражений достигла четырех матчей.

ТАБЛО

Вашингтон – Торонто – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
Голы: Врана, КУЗНЕЦОВ, Бэкстрем, Карлсон – Капанен, МИХЕЕВ, Таварес

Коламбус – Даллас – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Голы: Веренски, Веннберг, Милано – Хейсканен (РАДУЛОВ), Павелски (РАДУЛОВ)

Питтсбург – Колорадо – 3:2 от. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кросби, Гюнцель, Танев – Калверт, Маккиннон

Эдмонтон – Филадельфия – 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Голы: Драйзайтль (2), Макдэвид, Нюджент-Хопкинс, Бир, Мэннинг – Ворачек, Линдблом, Ворачек (ПРОВОРОВ)

Анахайм – Баффало – 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
Голы: Энрике (2), Гецлаф, Ракелль, Сильверберг – Айкел, Олофссон

Сан-Хосе – Каролина – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Голы: Кейн (3), Гудроу, Гертл – Хэмилтон, Хаула

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