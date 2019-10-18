Кучеров собрался восемь лет на печи лежать?

Если Василевский все еще играет по старому контракту, по которому в этом сезоне заработает 3,5 млн долларов, то у Кучерова только сейчас вступил в действие восьмилетний договор с «Лайтнинг» на 76 млн долларов. Или 9,5 млн за сезон. Он теперь самый высокооплачиваемый в клубе. Для сравнения: у капитана команды Стива Стэмкоса – 8,5 млн, другого партнера россиянина по тройке Брайдена Пойнта – 6,75 млн, у ведущего защитника, который, по мнению многих, номер один в НХЛ, Виктора Хедмана – 7,875 млн.

Большие деньги – соответствующая ответственность. Отрабатывает ли свой более чем солидный гонорар Кучеров? Если начистоту, то пока – нет.

Дело даже не в том, что он – единственный в ударном звене, кто в матче с «Брюинз» не набрал ни единого очка. В любом бизнесе главное – отношение. Всякое в жизни и на льду может быть, но выложиться ты должен полностью. Всегда и везде. Просто обязан. Как, к примеру, это изо дня в день на протяжении своего 13-летнего контракта делает Александр Овечкин. Вот потому он и великий. Вот потому никто и не обращает внимания на его порой случающиеся привозы. Повторяю, в жизни всякое бывает.

Но что я увидел с трибуны роскошного Ти-Ди Гарден? Не в обиду Никите будет сказано, но он словно из-под палки на площадку выходит. Будто отбывает какую-то жутко опостылевшую повинность. Ни страсти, ни желания обострить, что-то сотворить самому, обыграть один в один… Так – классическое массовое катание по свободному льду. Получил шайбу – и побыстрее бы от нее избавиться. Чтобы не задели, не припечатали, чтоб ответственность переложить на партнера. Хотя даже при этом у Кучерова в игре с «Бостоном» недопустимые для его уровня четыре потери!

Не помню, кажется, это говорил Анатолий Тарасов: «Если нападающий не обостряет, не лезет в стыки, в борьбу, для меня нет такого нападающего». Ну да, нечто похожее архитектор нашего хоккея сказал когда-то про Бориса Михайлова, который, по его словам, добившись определенных успехов, решил поберечь себя и перестал бороздить чужой пятак, где в 70-е годы и убить могли. И в момент не стало такого хоккеиста – Бориса Михайлова. Благо, тренеры вовремя осадили.

Но кто вернет в реальность Кучерова? У нас, при СССР, и партнеры в раздевалке за подобную игру могли навалять так, что мозги мгновенно вставали на место. Либо человек заканчивал с хоккеем. Я такое видел рядом с собой даже в молодежном хоккее. Это у всех тогда, в 70-е годы, в крови было. Банально – один за всех и все за одного. Но по-другому в серьезных, на что-то претендующих коллективах не бывает.

Да, у Никиты 8 (3+5) очков в семи матчах. Но в четырех из них – в повторной с «Флоридой», «Каролиной», «Оттавой» и «Бостоном» он не заработал ни-че-го! Какой же это, к черту, лидер?!

Страшнее другое. За эти семь туров у 86-го номера всего четыре хита (14-е место в «Тампе»), четыре блок-шота (10-е) и чудовищные 12 потерь – абсолютно худший показатель в клубе и шестой во всей НХЛ?! И это один из самых техничных нападающих современного хоккея?

Я не призываю Кучерова пластаться-кидаться под шайбу, лупить всех подряд, как это зачастую проделывает Ови. Но нельзя быть настолько индифферентным, безучастным ко всему тому, что происходит на поле. Хоккей обязательно накажет. Это же аксиома, Никита!