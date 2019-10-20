Кучеров уже в пятом из восьми матчей сезона не набрал ни одного очка - Советский спорт
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20 октября 2019 09:50Хоккей

Кучеров уже в пятом из восьми матчей сезона не набрал ни одного очка

Один из главных фаворитов сезона «Тампа» потерпела дома самое крупное поражение в сезоне, уступив «Колорадо» 2:6.

Все шесть шайб пропустил лучший вратарь прошлого регулярного чемпионата Андрей Василевский, а самый ценный игрок НХЛ-2019 Никита Кучеров не набрал ни одного очка уже в пятом матче из восьми проведенных!

В четверг я отправился в Бостон, чтобы своими глазами впервые в этом сезоне увидеть «Тампу». Хотя о чем я? Конечно, мне прежде всего хотелось посмотреть в деле три наши надежды на ближайшее десятилетие – 26-летнего нападающего Никиту Кучерова, 25-летнего голкипера Андрея Василевского и 21-летнего защитника Михаила Сергачева.

Бостон оказался довольно любопытным городом. Резко отличающимся как от Нью-Йорка – нет такого изобилия небоскребов, так и от Вашингтона – тотальный хаос построек в даунтауне вместо жесткой французской упорядоченности улиц и этажности американской столицы. Метро – вообще сказка. Самое древнее в Северной Америке. Первые поезда покатили аж в 1897 году. Вагонам, наверное, лет 30, а может, и 40. При этом билет дороже, чем в Нью-Йорке – 2,9 доллара против 2,75. Зато здесь чтут старину, историю страны и города не хуже, чем в первой столице США Филадельфии. Через весь центр Бостона проложена красной плиткой Тропа свободы длиной четыре километра, которая связывает все памятные места столицы Массачусетса.

Если вы пойдете с многочисленными туристами предметно изучать наследие американской революции и гражданской войны, то легко найдете дом «Бостон Брюинз» - ТД-гарден расположен в километре от Тропы свободы. Хотя после различных пристроек дворец как таковой скрылся в комплексе зданий. Тут вам и отели, и офисы, и музеи, и различные кафе, рестораны, забегаловки, а самое главное – северный железнодорожный вокзал, ну и пара линий метро в придачу.

Но болельщики «Медведей» знают, где назначать место встречи: у бронзовой статуи Бобби Орра, установленной перед входом на арену и одновременно - на вокзал. На мой вкус лучший защитник в истории мирового хоккея изображен в знаменитом полете, увековеченном на фото номер один в летописи НХЛ. Снимок был сделан в момент, когда Орр забил решающий гол в ворота «Сент-Луиса» в овертайме финала Кубка Стэнли 1970 года.

Смотрел я на моего кумира детства и думал, где подобные глыбы сегодня? Почему хватает добротных, умелых хоккеистов, но совершенно нет выдающихся. Таких, которые уже в 25-30 лет становятся легендами. Типа Орра и Хоу, Боброва и Фирсова, Халла и Эспозито, Харламова и Якушева, Лемье и Мессье, Третьяка и Фетисова, Ягра и Гашека, Федорова и Константинова…

Ну вот взять хотя бы Кучерова. В прошлой регулярке побил российский рекорд результативности Александра Могильного, да и вообще доминировал в НХЛ. Однако наступил плей-офф – и вроде бы небожитель № 86 мгновенно растворился в общей толпе, а запомнился только дешевым толчком на борт финского ноунейма из «Коламбуса».

Пришел новый чемпионат – и что мы наблюдаем? Да почти то же самое!

Что я, в частности, увидел с трибуны роскошного ТД-гарден в матче, который «Тампа» выиграла у «Бостона» по буллитам 4:3? Не в обиду Никите будет сказано, но он словно из-под палки на площадку выходит. Будто отбывает какую-то жутко опостылевшую повинность. При этом у Кучерова в игре с «Брюинз» недопустимые для его уровня четыре потери!

С «Колорадо» на домашнем льду россиянин вроде бы прибавил в активности – 6 бросков в створ нанес. Но для Павла Францоуза все они были как семечки. Да еще и буллит в третьем периоде при счете 1:4 Никита запорол – экс-голкиперу «Трактора» даже напрягаться не пришлось. К слову, и в Бостоне в серии штрафных бросков Кучеров свою попытку выполнил совершенно бездарно.

У Никиты 8 (3+5) очков в восьми матчах. Но в пяти из них – повторной с «Флоридой», «Каролиной», «Оттавой», «Бостоном» и «Колорадо» он не заработал ни-че-го! Какой же это, к черту, лидер?! Зато у Кучерова аж 12 потерь шайбы – худший показатель в команде. И это один из самых техничных нападающих современного хоккея?

Но разве Кучеров один такой? В том и дело, что – нет, конечно. Вспомните, Харт Трофи как самый ценный игрок сезона получали Мартен Сан-Луи и Жозе Теодор, Хенрик Седин и Кори Перри, Кери Прайс и Тейлор Холл. И как они подтвердили, что это был не случайный разовый взлет? Да никак! В дальнейшем на клубном уровне так ничего и не выиграли.

В этом-то и разница с героями прошлого века. В стабильности, а проистекает она от масштаба личности, характера или харизмы. В нынешнем поколении, по мне, только один игрок соответствует всем критериям величия – Александр Овечкин. Но у него, в отличие от Сидни Кросби, нет титула олимпийского чемпиона. Хотя канадец за это звание должен сказать спасибо в первую очередь системе хоккея в его стране и персонально тренеру Майку Бэбкоку. Сам Малыш Сид внес чисто символический вклад как в триумф «Кленовых листьев» в Ванкувере (не считая финала) и Сочи, так и в три завоеванных «Питтсбургом» Кубка Стэнли.

Овечкин выгрыз в «Вашингтоне» три Харт Трофи и восемь Ришар Трофи по сути один. Всем ясно, что без него «Кэпиталз» никогда не добрались бы до Кубка Стэнли. И только Великая восьмерка замахнулась на вечный рекорд результативности Гретцки, установленный в эпоху, когда играли без обороны.

Впрочем, не стоит все красить в черное. Хотелось бы верить, что у Кучерова – это всего лишь проблемы вкатывания в сезон. И свое он еще обязательно возьмет. Если разобраться, у Никиты и выхода иного просто нет: как-никак впереди еще целых восемь лет контракта с «Тампой». Но чего-чего, а самолюбия воспитаннику «Белых медведей» и ЦСКА не занимать!

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