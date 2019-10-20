Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 октября 2019 10:48ХоккейКостяев Иван

Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео)

День в НХЛ получился жарким.

«Флорида» победила без Бобровского

На вратаря «Флориды» Сергея Бобровского обрушился шквал критики. Болельщики «пантер» не выбирали слова, когда голкипер за две игры пропустил девять шайб. Фанаты недоумевали, как россиянин может получать 10 миллионов долларов в год и не выручать свою команду. Вряд ли только в Бобровском кроется причина всех неудач команды, но тренерский штаб на встречу с «Нэшвиллом» доверил последний рубеж Самуэлю Монтембо.

Сложно сказать, что именно этот шаг позволил «Флориде» победить, но сменщик Бобровского отыграл блестяще. Канадец отразил 28 бросков и пропустил всего лишь дважды. Два с лишним периода он держал свои ворота в неприкосновенности, а затем блеснул в серии буллитов.

Вряд ли это как-то скажется на позициях Бобровского в команде, потому что при любых раскладах он является первым номером. И по размеру контракта, и по статусу. Но россиянину стоит задуматься над своей игрой и начать выручать «Пантерз». Иначе давление будет постоянно расти, что негативно скажется на психологии голкипера.

Еще стоит отметить, что в этой встрече дебютировал в НХЛ форвард «Нэшвилла» Яков Тренин. Он провел на площадке чуть больше 12 минут и не набрал очков. Выглядел нападающий неплохо, но сложно сказать, когда он получит свой следующий шанс.

«Флорида» набрала два очка и вплотную подобралась к зоне плей-офф. Сейчас она занимает 10 место, до 8 строчки – всего одно очко. Там сейчас расположился «Монреаль».

Шикарный гол Ковальчука

Еще один россиянин, которому недавно здорово досталось – это Илья Ковальчук. Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после неудачной встречи с «Баффало» раскритиковал игру звена форварда: «Тупость. Они точно знают то, что должны были делать. Все понимают, что никто не совершенен, что ошибки неизбежны. Это спорт. Но когда вы делаете одни и те же ошибки, снова и снова, вы быстро обнаружите свои задницы на трибуне».

Согласитесь, получилось жестко. Одно дело, когда так о твоей игре высказываются болельщики, которые никогда не выбирают слов, другое – когда тебя критикует главный тренер. Такая публичная порка вряд ли понравилась Ковальчуку. На матч с «Калгари» нападающий вышел полностью собранным и показал крутую игру.

Во втором периоде он классным броском из «офиса Овечкина» реализовал большинство и забросил свою третью шайбу в чемпионате. По итогам восьми матчей у Ковальчука 7 (3+4) очков. Неплохо для форварда, которого постоянно ругают. Но самое главное – россиянин сыграл без грубых ошибок, отрабатывал в обороне и постоянно страховал партнеров. Благодаря игре Кови «Лос-Анджелес» уверенно победил.

Шесть шайб Василевского

В отличие от Бобровского, голкипер «Тампы» Андрей Василевский на последний матч вышел в основном составе. Встреча с «Колорадо» не сулила «молниям» ничего хорошего, но вряд ли кто мог подумать, что «Лайтинг» ждет форменный разгром на своей площадке.

Понятно, что «Эвеланш» сейчас в отличной форме и идет в группе лидеров НХЛ, а «Тампа» даже не попадает в зону плей-офф на Востоке. Но как раз в таких матчах «молнии» должны показывать, что они готовы бороться в этом сезоне за Кубок Стэнли. Увы, в этот вечер на льду была только одна команда.

Василевский пропустил шесть шайб. Главный тренер Джон Купер почему-то не поменял голкипера после двух голов в ворота своей команды, хотя было заметно, что это не день российского вратаря. Василевский хлебнул атаки «Колорадо» сполна и остался на льду до окончания матча. Вероятно, это был просто не его день. Кстати, Никита Кучеров также не набрал очков.

Победа Радулова и первый матч Любушкина

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел шикарный тренировочный лагерь. Возможно, он был даже лучшим игроком «койотов» в сентябре. Он хитовал, забивал, раздавал передачи и выглядел образцом надежности.

Его командировка в АХЛ – самое удивительное, что случилось с российскими игроками перед стартом сезона. Любушкин точно заслуживал места в основном составе «Аризоны». Матч с «Оттавой» стал для него первым в чемпионате. Сыграл он неплохо, закончив матч с полезностью «+1». Кстати, в этой встрече отличился форвард «Сенаторз» Владислав Наместников. Ему удалось забить в меньшинстве. Однако «Аризона» все равно победила.

Наконец-то уверенно выглядел «Даллас». Команде Александра Радулова надоело проигрывать, и она набрала важные очки в поединке с «Филадельфией». При этом «Старз» обошлись без голов и передач россиянина. Зато голевой пас отдал Денис Гурьянов. «Даллас» прервал серию из пяти поражений.

В матче «Динамо» – «Краснодар» ожидается ошибка судьи Судья всесоюзной категории и наш постоянный эксперт Владимир Левитин в преддверии 13-го тура составил рейтинг арбитров премьер-лиги. 18.10.2019 21:30 Футбол Левитин Владимир
Еще по теме:
«Краснодар» сообщил о взломе аккаунта клуба в Twitter Доменико Тедеско: Для меня лимит - это что-то новое, ты не до конца свободен в своем выборе «Оренбург» - «Крылья Советов». Стартовые составы команд
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай
Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator 12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков. 13.10.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Морозов победил Реттингхауса и защитил титул чемпиона M1 Challenge Дана Уайт: Конор больше не диктует условия, поэтому слово за Хабибом Жумагулов защитил титул чемпиона Fight Nights
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия, Ващенко Сергей
Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Питтсбург» победил без Малкина, Радулов начал набирать очки «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 17.10.2019 10:00 Хоккей Костяев Иван
Новости
11:29 Фигурное катание Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при
11:14 Футбол «Краснодар» сообщил о взломе аккаунта клуба в Twitter
10:52 Футбол Доменико Тедеско: Для меня лимит - это что-то новое, ты не до конца свободен в своем выборе
10:37 Футбол «Оренбург» - «Крылья Советов». Стартовые составы команд
10:21 ММА Морозов победил Реттингхауса и защитил титул чемпиона M1 Challenge
10:09 ММА Дана Уайт: Конор больше не диктует условия, поэтому слово за Хабибом
10:05 ММА Жумагулов защитил титул чемпиона Fight Nights
09:51 Фигурное катание Анна Щербакова: Старалась просто не зацикливаться на вчерашнем прокате
09:37 ММА Сен-Пьер провел тренировку под руководством Фредди Роуча
09:25 Хоккей Цукер извинился перед тренером
09:21 Хоккей «Колорадо» обыграл «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб
09:07 Фигурное катание Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе, Туктамышева – третья
08:49 Хоккей Гол Наместникова в меньшинстве не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Аризоной»
08:37 Хоккей «Торонто» обыграл «Бостон», Михеев сделал голевую передачу
08:22 Хоккей Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» одержать победу над «Калгари»
08:12 Фигурное катание Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
08:01 Хоккей «Питтсбург» на своем льду всухую проиграл «Вегасу», прервав свою серию из пяти побед
23:45 Футбол Клуб Слуцкого забил четыре мяча «ВВВ-Венло»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика