Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео)

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«Флорида» победила без Бобровского

На вратаря «Флориды» Сергея Бобровского обрушился шквал критики. Болельщики «пантер» не выбирали слова, когда голкипер за две игры пропустил девять шайб. Фанаты недоумевали, как россиянин может получать 10 миллионов долларов в год и не выручать свою команду. Вряд ли только в Бобровском кроется причина всех неудач команды, но тренерский штаб на встречу с «Нэшвиллом» доверил последний рубеж Самуэлю Монтембо.

Сложно сказать, что именно этот шаг позволил «Флориде» победить, но сменщик Бобровского отыграл блестяще. Канадец отразил 28 бросков и пропустил всего лишь дважды. Два с лишним периода он держал свои ворота в неприкосновенности, а затем блеснул в серии буллитов.

Вряд ли это как-то скажется на позициях Бобровского в команде, потому что при любых раскладах он является первым номером. И по размеру контракта, и по статусу. Но россиянину стоит задуматься над своей игрой и начать выручать «Пантерз». Иначе давление будет постоянно расти, что негативно скажется на психологии голкипера.

Еще стоит отметить, что в этой встрече дебютировал в НХЛ форвард «Нэшвилла» Яков Тренин. Он провел на площадке чуть больше 12 минут и не набрал очков. Выглядел нападающий неплохо, но сложно сказать, когда он получит свой следующий шанс.

«Флорида» набрала два очка и вплотную подобралась к зоне плей-офф. Сейчас она занимает 10 место, до 8 строчки – всего одно очко. Там сейчас расположился «Монреаль».

Шикарный гол Ковальчука

Еще один россиянин, которому недавно здорово досталось – это Илья Ковальчук. Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после неудачной встречи с «Баффало» раскритиковал игру звена форварда: «Тупость. Они точно знают то, что должны были делать. Все понимают, что никто не совершенен, что ошибки неизбежны. Это спорт. Но когда вы делаете одни и те же ошибки, снова и снова, вы быстро обнаружите свои задницы на трибуне».

Согласитесь, получилось жестко. Одно дело, когда так о твоей игре высказываются болельщики, которые никогда не выбирают слов, другое – когда тебя критикует главный тренер. Такая публичная порка вряд ли понравилась Ковальчуку. На матч с «Калгари» нападающий вышел полностью собранным и показал крутую игру.

Во втором периоде он классным броском из «офиса Овечкина» реализовал большинство и забросил свою третью шайбу в чемпионате. По итогам восьми матчей у Ковальчука 7 (3+4) очков. Неплохо для форварда, которого постоянно ругают. Но самое главное – россиянин сыграл без грубых ошибок, отрабатывал в обороне и постоянно страховал партнеров. Благодаря игре Кови «Лос-Анджелес» уверенно победил.

Шесть шайб Василевского

В отличие от Бобровского, голкипер «Тампы» Андрей Василевский на последний матч вышел в основном составе. Встреча с «Колорадо» не сулила «молниям» ничего хорошего, но вряд ли кто мог подумать, что «Лайтинг» ждет форменный разгром на своей площадке.

Понятно, что «Эвеланш» сейчас в отличной форме и идет в группе лидеров НХЛ, а «Тампа» даже не попадает в зону плей-офф на Востоке. Но как раз в таких матчах «молнии» должны показывать, что они готовы бороться в этом сезоне за Кубок Стэнли. Увы, в этот вечер на льду была только одна команда.

Василевский пропустил шесть шайб. Главный тренер Джон Купер почему-то не поменял голкипера после двух голов в ворота своей команды, хотя было заметно, что это не день российского вратаря. Василевский хлебнул атаки «Колорадо» сполна и остался на льду до окончания матча. Вероятно, это был просто не его день. Кстати, Никита Кучеров также не набрал очков.

Победа Радулова и первый матч Любушкина

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел шикарный тренировочный лагерь. Возможно, он был даже лучшим игроком «койотов» в сентябре. Он хитовал, забивал, раздавал передачи и выглядел образцом надежности.

Его командировка в АХЛ – самое удивительное, что случилось с российскими игроками перед стартом сезона. Любушкин точно заслуживал места в основном составе «Аризоны». Матч с «Оттавой» стал для него первым в чемпионате. Сыграл он неплохо, закончив матч с полезностью «+1». Кстати, в этой встрече отличился форвард «Сенаторз» Владислав Наместников. Ему удалось забить в меньшинстве. Однако «Аризона» все равно победила.

Наконец-то уверенно выглядел «Даллас». Команде Александра Радулова надоело проигрывать, и она набрала важные очки в поединке с «Филадельфией». При этом «Старз» обошлись без голов и передач россиянина. Зато голевой пас отдал Денис Гурьянов. «Даллас» прервал серию из пяти поражений.