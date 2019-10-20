Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички

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Красно-белые проделали работу над ошибками и одержали заслуженную победу 3:2. На глазах 12395 зрителей – это рекордная посещаемость «Ледового» в нынешнем сезоне.

На прошлой неделе СКА и «Витязь» провернули обмен. В Санкт-Петербург отправились вратарь Александр Самонов, остановивший ЦСКА, и центрфорвард Артем Швец-Роговой, а в Подольск – голкипер Петр Кочетков и центральный нападающий Алексей Бывальцев. Все, казалось бы, нормально. Если бы не одно но. Мнением одной стороны в этом трейде даже не поинтересовались.

Швец-Роговой, приглашавшийся в олимпийскую сборную Олега Браташа, получил место во втором звене, с Антоном Бурдасовым и Дмитрием Кагарлицким. Самонов нашел пристанище на лавке, ворота в матче со «Спартаком» защищал швед Магнус Хелльберг. А вот куда делся Александр Мельничук, между прочим, лучший вратарь сентября по версии КХЛ, неизвестно.

Чуть раньше питерского матча на лед в Нур-Султане в форме «Витязя» вышел Бывальцев, засветившийся в национальной сборной, а лучший голкипер МЧМ-2019 Кочетков разделся в запас.

…Во втором перерыве Швец-Роговой стал героем флеш-интервью на КХЛ ТВ. Банальные вопросы, банальные ответы. На прощанье человек с микрофоном пожелаем ему… победы в матче со «Спартаком». Наплевав на нейтралитет и беспристрастность.

Швец-Роговой с Кагарлицким помогли защитнику Ярославу Дыбленко (экс-спартаковцу) сократить разрыв в счете – 1:2. Не покидало ощущение дежавю. 7 октября эти соперники встретились здесь же, в «Ледовом». Хозяева отыграли фору 0:2, но уступили в овератайме 2:3. Решающий гол забил Мартиньш Карсумс. На этот раз он открыл счет, причем сделал это… дважды.

Первый его гол судьи с помощью хоккейного VAR отменили, посчитав, что шайба покинула зону хозяев. Но уже в следующей смене латвиец статус-кво восстановил.

Оформил дубль Анатолий Никонцев, вспомнив, кому Олег Знарок доверил капитанскую нашивку. Он был близок и к хет-трику, но в третьем периоде сфолил и поставил свою команду в архисложное положение. Но гости, оставшись втроем, отбились.

В концовке голкипер красно-белых Юлиус Гудачек решился на бросок по пустым воротам, однако шайба после добивания капитана хозяев Сергея Плотникова заползла в сетку. Концовка получилась огненной, соперники продемонстрировали весь арсенал борьбы – от толчков, ударов и захватов до удушающих приемов. «Спартак» выстоял и вторично победил СКА в Санкт-Петербурге. Базовый же клуб сборной уступил в третий раз подряд. А ведь через две с половиной недели сборную ждет Кубок «Карьяла». С каким сердцем отправится в национальную команду наставник СКА Алексей Кудашов со своим помощниками?