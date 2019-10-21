ЦСКА побеждает и без Капризова. Чемпион выиграл у «Торпедо» и упрочил лидерство - Советский спорт
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21 октября 2019 22:12ХоккейДомрачев Владислав

ЦСКА побеждает и без Капризова. Чемпион выиграл у «Торпедо» и упрочил лидерство

Зарипов свой 700-й матч в КХЛ украсил голом, сочинцы продлили серию поражений, «Автомобилисту» не помог запасной вратарь, ЦСКА без Капризова не без приключений одолел дерзких автозаводцев – самое интересное в обзоре большого хоккейного понедельника.

В СОЧИ ОТРЕЗАЛИ И СЕМЬ РАЗ «ОТМЕРИЛИ»

После увольнения главного тренера Сергея Зубова «леопарды» продолжили падение. Поражение в Пекине от «Куньлуня» (2:3) стало для них седьмым подряд. Исполняющему обязанности наставника Леониду Бересневу пока не удалось стабилизировать ситуацию. И у него, похоже, нет плана, как все исправить. Не пора ли начать поиски главного тренера?

Впрочем, сейчас команда на Дальнем Востоке, где очками разжиться будет ой как непросто.

ГРОСС УПАЛ. НАМОЧЕН

«Автомобилист», стартовавший в серии из восьми побед, резко притормозил. Перед домашним матчем с «Ак Барсом» заболел основной вратарь, надежа и оплот уральцев Якуб Коварж. И тренерский штаб доверил пост номер один 21-летнему дебютанту Владиславу Гроссу. В его карьере есть приглашение в олимпийскую сборную России, но нет матчей в КХЛ.

Гроссу партнеры не помогли: он шесть раз доставал шайбу из сетки ворот и на 56-й минуте отправился на лавку.

Теннисный разгром 1:6 добавил вопросов наставнику «Автомобилиста» Андрею Мартемьянову. Павел Дацюк, опустившись из первого звена в третье, растворился на льду. Хромает оборона. Единственное светлое пятно – результативный слаломный проход двухметрового защитника Никиты Трямкина. Когда-то такой рейд по тылам соперника был его визитной карточкой. Трямкина приглашали в сборную на чемпионат мира, из Кельна он вернулся с бронзой.

КАПИТАН УКРАСИЛ ЮБИЛЕЙ ГОЛОМ

Капитан «Ак Барса» свой 700-й матч в КХЛ украсил голом, ставшим для него 272-м в лиге и 411-м в чемпионатах страны. До второго снайпера Бориса Михайлова не так уж далеко – 17 шайб. Надо поднапрячься.

Счет в матче с «Автомобилистом» открыл Олег Ли. Вы забыли, кто это? Уже бывший форвард СКА, который на прошлой неделе перешел в «Ак Барс». А забивал он своему бывшему тренеру Мартемьянову, под руководством которого в «Амуре» выстрелил и вместе с Алексеем Бывальцевым получил приглашении в Санкт-Петербург.

Скорости и жажды борьбы выпускнику школы московского «Динамо» Ли не занимать. Такие игроки по нраву тренеру Дмитрию Квартальнову. Он выжимает из них не 100, а все 120 процентов возможностей. Доказано в ЦСКА и Ярославле.

ГОНЦЫ ИЗ НХЛ НА «ЦСКА-АРЕНЕ»

ЦСКА вышел на принципиальный матч против «Торпедо» без лидера атак Кирилла Капризова. Он получил травму нижней части тела в предыдущей игре с «Трактором» и пропустит не меньше недели. Самое время встретится с гонцами из НХЛ, в случае с Капризовым – «Миннесоты». Говорят, в Москву собирается лично генеральный менеджер клуба Билл Герин, обладатель Кубка мира-1996. Матч главный снайпер прошлого сезона смотрел с трибуны.

А Константином Окуловым интересуется «Торонто» с экс-омичом Ильей Михеевым. Если Капризов для НХЛ давно созрел, даже Олег Знарок недавно полушутя сказал: «Пора сваливать», то Окулову неплохо бы закрепиться в сборной, почувствовать себя лидером ЦСКА, прибавить в «физике».

На предыдущем матче красно-синих с «Трактором» был замечен генменеджер «Бостона» Дон Суини. Не случайно же он, занятой человек, приехал в Златоглавую. Вряд ли для того, чтобы просто поглазеть на российский хоккей, как недавно Дженнаро Гаттузо – на российский футбол?

АВТОЗАВОДЦЫ ХОТЕЛИ «РУЧНОГО» СОРОКИНА

«Торпедо» - не рядовой для чемпионов соперник. И дело даже не в турнирном положении автозаводцев – они занимают четвертое место на Западе, опережая СКА. В начале сентября в Нижнем Новгороде хозяева, которых все записали в аутсайдеры, нанесли красно-синим поражение (2:1), забив победный гол за 3 секунды до конца овертайма. Через две недели в Нижнем ЦСКА взял реванш 3:0. Но это случай, когда счет вводит в заблуждение. Забей в первой же смене Михаил Варнаков, игра наверняка пошла бы по другому сценарию. Москвичей выручил вратарь Ларс Юханссон.

Перед московским матчем автозаводцы сокрушались: почему ворота опять доверили шведу, а не Илье Сорокину, которого они считают «ручным».

Армейцы все это приняли во внимание и шансов сопернику, которого один из их тренеров Равиль Якубов назвал «хитрой и играющей командой», не оставили.

Застрельщиком выступил защитник Никита Нестеров, носящий капитанскую нашивку. Не зря ездил в Крылатское на Кубок Кремля. На экваторе матча хозяева, казалось, сняли вопрос о победителе - 3:0. Гости за два периода лишь 6 раз побеспокоили Юханссона, хозяева же нанесли 29 бросков. Когда Пол Щехура отквитал одну шайбу, сразу всплыл в памяти подвиг автозаводцев в Хельсинки, где они 1:3 превратили в победу 4:3, пусть и в овертайме. Через полторы минуты перевес хозяев стал минимальным – 3:2.

Более того, гости упустили шанс сравнять счет. Их пыл остудил Нестеров, полюбивший теннис с подачи своего партнера Максима Мамина, который давно приятельствует с победителем Кубка Кремля Андреем Рублевым. Окулов повел итог матчу голом в пустые ворота.

АМУР – ДИНАМО М – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Голы: Г.Зогорна – Тарасов (4), Афиногенов

КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР – ХК СОЧИ – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы: Бондра, Мерфи, Брюле – Томилин, Старков

АВТОМОБИЛИСТ – АК БАРС – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Голы: Трямкин – О.Ли, Зарипов, Азеведо, Э.Галимов, Галиев, Викстранд

ЛОКОМОТИВ – ТРАКТОР – 1:2 (0:0, 1:2, )
Голы: Денисенко – Д.Калинин (2)

ЦСКА – ТОРПЕДО – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Голы: Нестеров (2), Вей, Секач, Окулов – Щехура, Мишарин

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