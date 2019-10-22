Тарасенко остановил лидера. Три очка в матче с «Колорадо» - Советский спорт
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22 октября 2019 08:37ХоккейКостяев Иван

Тарасенко остановил лидера. Три очка в матче с «Колорадо»

Владимир Тарасенко догнал Александра Овечкина.

«Сент-Луис» прервал серию поражений

Начало сезона у действующего обладателя Кубка Стэнли откровенно не задалось. Успехи прошлого сезона уже забыты, но именно через призму победы в плей-офф сейчас смотрят на результаты «Блюз».

Пока они удручают. К матчу с «Колорадо» «Сент-Луис» подошел с серией из четырех поражений. У команды Крэйга Беруби не только куда-то подевалась страсть. В Кубке Стэнли «блюзменов» отличала дисциплина. Игроки в любую секунду матча четко выполняли тренерское задание. Но в последних встречах в командных механизмах случился сбой.

Еще одна причина, по которой «Блюз» плохо выступают в нынешнем сезоне – вратарь. Джордан Биннингтон больше не кажется сверхчеловеком. В результате «Сент-Луис» расположился где-то на границе зоны плей-офф на Западе. Вряд ли действующий чемпион был доволен таким стартом.

Практически все в этой встрече ставили на «Колорадо», который чудо как хорошо и идет в группе лидеров всей лиги. До приезда в Сент-Луис «Эвеланш» проиграли всего один матч – в овертайме уступили «Питтсбургу».

Игра получилась настоящим бенефисом Владимира Тарасенко. Он забил и отдал две голевые передачи. Сначала он помог отличиться в большинстве Брэйдену Шенну, затем выдал крутой пас на Дэвида Перрона, в концовке второго периода ему удался точный бросок с острого угла. В тот момент на площадке находился защитник «Колорадо» Никита Задоров – он так и не понял, как шайба прошла в ворота.

Тарасенко заработал три балла в матче с «Эвеланш» и догнал Александра Овечкина в списке бомбардиров. Россиянин продолжил свою голевую серию – она достигла пяти встреч. Кроме того, если вы посмотрите на лучших бомбардиров «Сент-Луиса», то найдете там Тарасенко на первом месте.

Еще немного о приятном: Тарасенко теперь занимает девятое место в истории «Сент-Луиса» по набранным очкам. Он обошел результат Кита Ткачука. Сейчас у россиянина 428 (214+214) результативных баллов.

«Сент-Луис» легко довел встречу до победы. Для этого в третьем периоде хозяевам нужно было просто не пропустить. Они заставили соперника удаляться, не оставив шансов на камбэк.

«Даллас» побеждает без Радулова

Похоже, дела у «Далласа» начинают налаживаться. Команда Александра Радулова одержала вторую победу кряду. После восьми поражений в девяти матчах – это хороший результат. На этот раз вместе с Антоном Худобиным в воротах «Старз» сломили сопротивление «Оттавы».

Причем минимальный счет 2:1 совершенно не отражает того, что творилось на площадке. «Даллас» доминировал и более чем в два раза перебросал «Сенаторз». За приличный результат «Оттаве» стоит поблагодарить бывшего вратаря «Ак Барса» Андерса Нильссона, который защищал ворота канадцев в этой встрече. Худобина же пробил соотечественник Владислав Наместников.

Увы, но снова промолчал Александр Радулов. Он вышел на этот матч в третьем звене и не набрал очков. С Радуловым творится что-то странное. Форвард не может конвертировать свою страсть в заброшенные шайбы. Это вряд ли радует тренерский штаб и болельщиков «Старз». Но когда-то Радулова должно прорвать. Тем более, «Даллас» играет все лучше и лучше.

Гавриков против Михеева

На противостояние «Торонто» и «Коламбуса» в России смотрели как на битву Ильи Михеева и Владислава Гаврикова. Еще в прошлом сезоне эти парни играли друг против друга в КХЛ, а теперь они сходятся на заокеанском льду.

Увы, отметиться полезными действиями россиянам не удалось. Михеев отбегал вхолостую во втором сочетании «Торонто», а Гавриков привычно старался не пропустить в третьей паре. Как мы уже писали, Михееву пока не хватает стабильности. Яркие матчи сменяются серыми играми.

Но у Гаврикова привыкание к НХЛ проходит еще сложнее. Заметно, что защитник имеет проблемы с первым пасом, а также с подключениями в атаку. Без этих навыков ему сложно будет выйти на ведущие роли в «Коламбусе».

Что до самой игры, то она закончилась неожиданно. «Торонто» пропустил на своем льду четыре шайбы и проиграл с минимальным счетом. Правда, одно очко «Лифс» все же сумели урвать – встреча завершилась в овертайме, где победу гостям принес Густав Нюквист.

ТАБЛО

«Торонто» – «Коламбус» – 3:4 от. (2:2, 1:0, 0:1)
Голы: Капанен, Мэттьюс, Нюландер – Нэш, Дюбуа, Веннберг, Нюквист

«Филадельфия» – «Вегас» – 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)
Голы: Конечны, Хейс, Раффль (ПРОВОРОВ), Нисканен, Линдблом, Раффль – Маршессо, Смит

«Сент-Луис» – «Колорадо» – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Голы: Шенн (ТАРАСЕНКО), Перрон (ТАРАСЕНКО), ТАРАСЕНКО – Маккиннон

«Даллас» – «Оттава» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Факса, Павелски – НАМЕСТНИКОВ

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