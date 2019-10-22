Пелино больше не серый кардинал. Он будет рулить «Локомотивом» - Советский спорт
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22 октября 2019 15:38ХоккейКостяев Иван

Пелино больше не серый кардинал. Он будет рулить «Локомотивом»

Менеджеры ярославцев остановились на очевидной кандидатуре главного тренера.

ЧЕГО СТОИТ ПЕЛИНО В РОЛИ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА?

Майк Пелино – новый главный тренер «Локомотива». Пусть и должность у него «старший тренер», но в Ярославле это просто формальность. Крэйга Мактавиша общественности представили также как старшего тренера.

Пелино был одним из двух вариантов для президента Юрия Яковлева. Второй – Дмитрий Красоткин, который выиграл три Кубка Харламова с «Локо» за четыре года. Они оба трудились помощниками Мактавиша. Почему выбрали Пелино? Вероятно, из-за опыта работы в КХЛ, пусть и вторым тренером.

Про этого специалиста из года в год инсайдеры сообщают одно и то же. Что якобы он – серый кардинал. Именно фигура Пелино скептикам давала возможность принижать заслуги Боба Хартли, Ильи Воробьева и Майка Кинэн – у этих специалистов канадец был помощником. Якобы Пелино, а не Воробьев и Кинэн, побеждал в Кубке Гагарина.

Похоже, сейчас болельщики смогут на 100% понять, так ли это было на самом деле. У Пелино появился отличный шанс показать, чего он стоит в роли главного тренера. Руководство «Локомотива» ничем не рискует – хуже этот сезон уже быть не может. Если у Пелино получится, то в КХЛ появится еще один сильный наставник. Если нет – все равно никого лучше Ярославль бы сейчас не нашел.

В «ЛОКОМОТИВЕ» БУДЕТ ШЕСТЬ ЛЕГИОНЕРОВ?

Пока прославленный российский защитник Андрей Марков смотрит хоккей из ложи в Ярославле и только готовится подписать контракт с «Локомотивом», одного новичка волжане уже объявили. Им стал швед Магнус Пяярви.

Понятно, что с этим игроком железнодорожники связывают огромное количество надежд. Он точно перешел в «Локомотив» для игры в первом звене, где сейчас периодически появляются Степан Санников и Егор Аверин. Эти ребята откровенно не тянут на топ-6.

Пяярви прекрасно знаком с Антоном Ландером – они вместе играли еще в Швеции. Это также стало фактором при подписании контракта. Шведы быстро должны восстановить давние связи и начать тащить «Локомотив» в зону плей-офф.

Форвард отыграл почти 500 матчей в НХЛ, выигрывал чемпионат мира. Это очень квалифицированный нападающий, который обязательно поможет «Локомотиву». Другое дело, что в одиночку он не сможет этого сделать. Пелино как можно скорее должен подыскать в звено к Ландеру и Пяярви третьего.

Нападающий стал шестым легионером «Локомотива». Кто из иностранцев отправится домой? У нас есть два кандидата: Тай Ратти и Стаффан Кронвалль. Пожалуй, это слабейшие легионеры «Локомотива» в этом чемпионате. Но не исключено, что ярославцы доиграют сезон с шестью иностранцами в заявке.

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