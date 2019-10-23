Бобровский остановил «Питтсбург», Овечкин забил «Калгари» - Советский спорт
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23 октября 2019 09:09ХоккейКостяев Иван

Бобровский остановил «Питтсбург», Овечкин забил «Калгари»

«Советский спорт» рассказывает о матчах дня.

Дела Бобровского налаживаются

У вратаря «Флориды» Сергея Бобровского не заладилось начало сезона. Голкипера «придавил» его огромный контракт. Болельщики «Пантерз» обрушили шквал критики на россиянина, который откровенно не выручал. Дело дошло даже до того, что тренер Джоэл Кенневилл оставил его в запасе на один из матчей.

Как мы и предполагали, Бобровский недолго находился на скамейке. В поединке с «Питтсбургом» он вновь появился в основном составе. Не сказать, что у него было много работы, но он помог своей команде победить. Вратарь отразил 21 бросок из 23 и сумел остановить Сидни Кросби и компанию. Вряд ли у фанатов «пантер» будут претензии к вратарю после этой встречи.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 15:12, однажды бросил по воротам и не отметился результативными действиями. Из позитивного: он закончил матч с показателем полезности «+1».

Победа «Флориды» получилась уверенной. В составе «хозяев» отличились Ноэль Аччари, Денис Мальгин, Джонатан Юбердо и Фрэнк Ватрано. У гостей голы забили Теодорс Блюгерс и Патрик Хорнквист. «Флорида» наконец-то вернулась в зону плей-офф. Два очка позволили ей забраться на седьмое место на Востоке.

Правда, пока у «Флориды» отрицательная разница шайб – 30:33. Но это связано, в том числе, с неудачной игрой Бобровского, который пропускал по четыре-пять шайб за матч. Россиянину иногда не хватает уверенности. Ему необходимо привыкнуть к новому клубу и к своим защитникам, которые небезгрешны.

Два очка Овечкина

Очередной хороший матч провел «Вашингтон». Было понятно, что в гостях у «Калгари» столичным будет сложно. Встреча получилась результативной – на двоих команды забросили восемь шайб. Одна из них на счету капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Интересно, что свой гол российский форвард оформил спустя десять секунд после того, как забил «Калгари». В том моменте ему ассистировал Никлас Бэкстрем. Еще Овечкину удалось отдать голевую передачу. На счету нападающего 12 (7+5) очков в нынешнем сезоне.

Однако не Овечкин является главным поставщиком новостей из стана «Вашингтона». В этой встрече счет открыл защитник Джон Карлсон, затем ему удалось забить еще один гол. Хоккеист стал первым игроком в НХЛ, кому удалось набрать 20 очков в текущей регулярке. Сейчас у него пять голов и 15 голевых передач.

Вряд ли кто-то мог бы подумать, что после трех недель со старта чемпионата лидировать в гонке бомбардиров будет защитник «Вашингтона». И это при живых Конноре Макдэвиде и Никите Кучерове. Карлсон обгоняет и того, и другого. Кучеров отстал довольно сильно, а у Макдэвида сейчас 17 очков.

Свечников-старший провел первый матч в НХЛ за полтора года

«Ванкувер» без проблем разобрался на выезде с «Детройтом», но для нас эта встреча интересна не с точки зрения результата. Наконец-то в составе «крыльев» появился российский игрок. Команда, которая раньше была одной из самых русских, в последнее время обходится без наших соотечественников.

Нападающий Евгений Свечников провел свой первый матч в НХЛ за полтора года. Весь прошлый сезон он залечивал тяжелую травму колена. В последний раз он выходил на лед в форме «Детройта» в апреле 2018 года.

В игре с «Ванкувером» он отыграл 7:28, дважды угрожал воротам соперника, провел силовой прием и один раз нарушил правила. Результативными действиями Свечников не отметился, но можно порадоваться за форварда. Он наконец-то сыграл в НХЛ! Нападающий вполне может побороться за место в основном составе «Детройта», который сейчас не слишком силен.

Пятое подряд поражение «Рейнджерс»

Совсем плохи дела у Артемия Панарина и его клуба «Рейнджерс». Уступив «Аризоне» в овертайме, команда из Нью-Йорка потерпела пятое поражение подряд. Панарин отметиться очками не сумел.

«Аризона» победила абсолютно по делу. «Рейнджерс» повезло, что получилось затащить соперника в овертайм. За это стоит сказать спасибо российскому вратарю Александру Георгиеву. Он отразил 32 броска и постоянно держал своих партнеров в игре.

Сейчас «Рейнджерс» занимает 15-е место на Востоке. У команды всего три очка. Ниже только многострадальная «Оттава», у которой в активе два очка. Похоже, эксперты поторопились, записав «рейнджеров» в претенденты на Кубок Стэнли. Пока речи не идет даже о попадании в плей-офф.

ТАБЛО

Баффало – Сан-Хосе – 4:3 OT (0:2, 2:0, 1:1)
Голы: Айкел (2), Райнхарт, Скиннер – Гэмбрелл, Власич, Карлссон.

Бостон – Торонто – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы: Пастрняк, Маршанд, Ричи, Линдхольм – Капанен, Керфут.

Рейнджерс – Аризона – 2:3 OT (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Д’Анджело (БУЧНЕВИЧ), Д’Анджело – Крауз, Голигоски, Дворак.

Флорида – Питтсбург – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Голы: Аччари, Мальгин, Юбердо, Ватрано – Блюгерс, Хорнквист.

Детройт – Ванкувер – 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)
Голы: Манта, Чоловски – Хорват (3), Шаллер, Виртанен.

Виннипег – Лос-Анджелес – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Коннор, Элерс – Вагнер, Макдермид, Копитар.

Миннесота – Эдмонтон – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Голы: Стаал (2), Хант.

Нэшвилл – Анахайм – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Йоси, Сиссонс, Грималди, Экхольм, Арвидссон, Ярнкрок – Гецлаф.

Чикаго – Вегас – 1:2 Б (1:0), 0:0, 0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Дак – Холден, Теодор.

Калгари – Вашингтон – 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)
Голы: Линдхольм, Царник, Ридер – Карлсон (ОВЕЧКИН), Стивенсон, ОВЕЧКИН, Уилсон, Карлсон.

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