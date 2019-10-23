«Магнитка» одолела Казань, а Ткачева увезли на носилках - Советский спорт
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23 октября 2019 21:00ХоккейДомрачев Владислав

«Магнитка» одолела Казань, а Ткачева увезли на носилках

«Металлург» выздоравливает. Команда Илья Воробьева порадовала третьей победой подряд.

На этот раз – над «Ак Барсом». Такой же серией может похвастать московское «Динамо», закрепившееся на втором месте в Западной конференции. А ХК «Сочи» продолжает тонуть – серия поражений «леопардов» достигла восьми матчей.

КОШЕЧКИНА ПОБРИЛИ КОНЬКОМ

51-я минута матча в Магнитогорске. «Барс» Владимир Ткачев, разогнавшись в средней зоне, на полном ходу врезается в форварда хозяев Егора Коробкина. Прямо под лавкой «Магнитки». «Сталевар» успел группироваться и встретил соперника плечом. С виду безобидное столкновение. Куда страшнее смотрелся «шлагбаум» Патриса Кормье, поставленный Сергею Мозякину. Капитана «Магнитки» аж присел от боли.

…Упавший Ткачев недвижимо распластался на льду. Выкатили носилки. Пострадавшего бережно уложили на них. Игроки в поддержку пострадавшего постучали клюшками об лед.

Судьи выписали малый штраф Эмилю Галимову, который после столкновения сзади прыгнул на Коробкина. Чисто на автомате, дабы заступиться за одноклубника.

Болельщики немедленно вспомнили, как три года назад в домашнем матче с «Барысом» получил серьезную травму позвоночника «сталевар» Войтек Вольски и выбыл до конца сезона. Потом он возвращался в Магнитогорск, уходил. Ныне канадец отнюдь не блещет в китайской «Красной Звезде».

Травма Ткачева затмила микротравму Василия Кошечкина. Его в первом периоде побрил коньком свой же защитник Максим Матушкин, пытаясь помешать Джастину Азеведо замкнуть прострел.

Почти минуту олимпийскому чемпиону останавливали кровь, в это время ворота хозяев защищал Станислав Галимов, доведя счет однофамильцев на льду до трех.

Это был день вратарей. Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов неожиданно бросил на «Магнитку» не шведа Адама Ридеборна, а его дублера Тимура Билялова. В Казане скандинавский воротчик ухитрился отбить шайбу после броска Мозякина с метра, в пустые ворота. Помогла вратарская «гитара».

Билялов – парень амбициозный, что доказал в прошлом сезоне в Риге, оттеснив на второй план аборигена Кристерса Гудлевскиса. Теперь очередь Ридеборна? Молодой российский вратарь сразу справился со сложными бросками Мозякина и Дениса Паршина. За 65 минут никто не смог заставить капитулировать Билялова, который записал в актив сухой матч. Только в серии буллитов его пробили Роман Любимов и Брэндон Козун.

А вот Кошечкину «сухарь» в статистику не запишут, потому что он покидал ворота на 58 секунд, чтобы на лавке получить медицинскую помощь после бритья коньком.

«Металлург» одержал третью победу подряд, чего с ним в этом сезоне не случалось. Однако выше десятого места не поднялся и в зону плей-офф не зашел. Думается, это дело ближайшего времени.

P.S. После матча Квартальнов рассказал о состоянии Ткачева: «Известно, что он пришел в себя, идет медобследование».

ШИПАЧЕВА – В СБОРНУЮ!

Московское «Динамо» триумфально проехалось по Дальнему Востоку, последовательно одолев «Куньлунь», «Амур» и теперь удивляющий турнирными успехами «Адмирал».

Дубль во Владивостоке сделал Дмитрий Яшкин, автор покера в Хабаровске Даниил Тарасов отметился ассистом, одна передача на счету капитана бело-голубых Вадима Шипачева.

«Динамо» посвятило серию из трех побед легенде Льву Яшину, выигравшему Кубка СССР по хоккея в 1953 году.

А Вологодский Кросби укрепил лидерство в бомбардирской гонке, убежав от преследователей Кирилла Капризова из ЦСКА и Владимира Эдуардовича Ткачева из СКА на целых шесть очков.

Такими центрами, как Шипачев, не разбрасываются. Особенно с учетом потери для сборной Евгения Кузнецова. Интересно, получит ли капитан московского «Динамо» приглашение на Кубок «Карьяла»? На чемпионат мира в Братиславу его не взяли.

К слову, главный тренер национальной команды и СКА Алексей Кудашов ответил на слухи о своей отставке:

– Видим у нашей команды большой потенциал и предпринимаем шаги для улучшения спортивных результатов, никаких заявлений я не писал и не собираюсь.

Напомним, Кубок «Карьяла» состоится 7-10 ноября в Хельсинки.

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