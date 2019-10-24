Анттила обыграл сборную Россию, теперь – ЦСКА. «Йокерит» победил чемпиона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 октября 2019 22:37Хоккей

Анттила обыграл сборную Россию, теперь – ЦСКА. «Йокерит» победил чемпиона

«Йокерит» обыграл 3:0 ЦСКА, Магнус Пяярви дебютировал в «Локомотиве», «Спартак» с Олегом Знарком одержал третью победу подряд – яркие моменты игрового дня в обзоре «Советского спорта».

ТКАЧЕВА ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Здоровью нападающего «Ак Барса» Владимира Ткачева ничего не угрожает. Его выписали из больницы в Магнитогорске. Напомним, на 51-й минуту матча с «Металлургом», который состоялся в среду, форвард «барсов» столкнулся со «сталеваром» Егором Коробкиным, потерял сознание и покинул лед на носилках. В больнице Ткачев пришел в себя, томография не выявила серьезных повреждений.

«Ак Барс» уступил «Магнитике» 0:1 по буллитам. Следующий матч команда Дмитрия Квартальнова проведет в субботу против «Барыса» в Казани. «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции.

ПЯЯРВИ ИГРАЕТ, МАРКОВ – НА ОЧЕРЕДИ

В среду «Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним шведским нападающим

Магнусом Пяярви-Свенссоном, за плечами которого без малого 500 матчей в НХЛ. Однако за океаном габаритный технарь себя не нашел, тренеры упорно не видели его в топ-6, а в низовых звеньях показать свои козыри ему не удавалось.

Шесть легионеров железнодорожники посчитали непозволительной роскошью и выставили на драфт отказов канадского форварда Тая Рэтти.

В своем премьерном матче в КХЛ против «Барыса» чемпион мира-2018 вышел в ударной тройке со Стефаном Да Костой и Егором Авериным. Шведа Антона Ландера в заявке на матч не оказалось. У него повреждение, в четверг он только начал кататься.

Пяярви старался, много бегал, не чурался силовой борьбы, но в его тройке не хватало сыгранности, чувства локтя.

И все-таки хозяева одержали волевую победу в овертайме, отыграв гандикап 0:2.

В четверг же случилось событие, которое предвосхищал «Советский спорт». «Локомотив» подписал пробный контракт с 40-летним защитником Андреем Марковым. Просмотровое соглашение предусматривает участие в трех матчах, после чего игрок либо остается (подписав полноценный контракт), либо покидает клуб. Дебют титулованного защитника в Ярославле ожидается в субботу в домашнем матче «Локомотива» со СКА. Марков уже успел потренироваться в новой команде. Напомним, два предыдущих сезона он провел в «Ак Барсе» с зарплатой 150 миллионов рублей в год, завоевав в 2018 году Кубок Гагарина.

Есть вероятность, что Марков заменит другого защитника – Стаффана Кронвалля, капитана железнодорожников. 37-летний швед резко сдал в этом сезоне и после 13 октября не попадает в состав.

ЦСКА ВПЕРВЫЕ УШЕЛ СО ЛЬДА БЕЗ ГОЛА

ЦСКА дома проиграл «Йокериту» 0:2 и прервал победную серию в восьмом матче. Без травмированного Кирилла Капризова атака армейцев потеряла зубы. Хозяева часто бросали по воротам Яниса Калниньша, но редко создавали голевые моменты. Латвийский вратарь записал первый в сезоне сухарь. Для всей бригады голкиперов команды.

Вышел из тени Марко Анттила, капитан финских ноунеймов на золотом для них ЧМ-2019. В Братиславе Анттила поразил ворота со сборной России в полуфинале (1:0), а в финале с канадцами (3:1) сделал дубль. До матча с ЦСКА на его счету значилась всего одна шайба. Да и ту ему приписали уже после игры со «Спартаком», которую «шуты» успешно проиграли 2:3. В «Йокерите» он не капитан, нашивку «С» носит Петер Регин. До встречи с чемпионом Анттила выходил в четвертом звене, но перед матчем с ЦСКА его подняли в топ-6.

Именно Анттила организовал первый и победный гол, оставив шайбу себе за спину под бросок Мяеналанену.

Это был не вечер ЦСКА. Одновременно с хоккеистами проиграли «Ференцварошу» в Лиге Европы футболисты, и тоже всухую.

А «Спартак» после побед в Санкт-Петербурге и Хельсиники порадовал в Нижнем Новгороде. Пропустив в большинстве, красно-белые ответили возмутителям спокойствия на Западе тремя заброшенными шайбами.

Архивный «Локо» и напоровшийся «Зенит». Колонка Юрия Цыбанева У красно-зеленых в Турине и у сине-бело-голубых в Лейпциге получилось похоже. И равно неудачно. Но за попытки – спасибо. 24.10.2019 11:00 Футбол Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Сергей Ребров: Фернандес почти не обороняется, и мы это использовали Вадим Карпов: Технически мы не так оснащены, как венгры ЦСКА проиграл дома «Ференцварошу», потерпев третье поражение в Лиге Европы
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова блестяще дебютировала во взрослом фигурном катании, победив на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. 20.10.2019 12:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби «Тампа» в тяжелом матче обыграла «Питтсбург». 24.10.2019 08:15 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Яромир Ягр: Поражен тем, что сейчас делает Овечкин Василевский признан первой звездной дня «Питтсбург» без Малкина уступил «Тампе» и потерпел третье поражение кряду
Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей
Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Семак: Причем тут разгром «Ростова»? В Европе другие скорости Главный тренер «Зенита» был разочарован поражением в Лейпциге в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:2). 23.10.2019 23:15 Футбол Сергеев Иван
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Новости
23:22 Хоккей Игорь Никитин: «Йокерит» больше нашего заслужил победу
23:15 Хоккей Олег Знарок: Вижу, что ребята выполняют задание, но без ошибок не обходится
23:09 Футбол Сергей Ребров: Фернандес почти не обороняется, и мы это использовали
23:08 Вадим Карпов: Технически мы не так оснащены, как венгры
22:56 Футбол Никола Влашич: У «Ференцвароша» не было шансов
22:50 Футбол Сергей Ребров: Даже не знаю, когда «Ференцварош» последний раз побеждал в Лиге Европы
22:44 Футбол Виктор Гончаренко: Проблема ЦСКА не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва
22:23 Хоккей «Локомотив» в овертайме вырвал победу у «Барыса»
22:19 Футбол «АЗ Алкмар» дома разгромил «Астану», забив шесть безответных мячей
22:10 Футбол «Порту» дома не смог переиграть «Рейнджерс»
21:59 Хоккей «Йокерит» всухую победил ЦСКА, прервав семиматчевую победную серию армейцев
21:52 Футбол «Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха
21:47 Футбол «Лудогорец» на своем поле уступил «Эспаньолу»
21:46 Футбол ЦСКА проиграл дома «Ференцварошу», потерпев третье поражение в Лиге Европы
21:44 Футбол Гол Марсьяля с пенальти принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Партизаном»
21:44 Хоккей Михаил Кравец: Судьбу матча не может решать лайнсмен
21:36 ММА Камил Гаджиев: То, что произошло на пресс-конференции Конора, – позор для всех находящихся в зале
21:26 Хоккей «Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Торпедо»
21:25 ММА Дагестанцы приехали в отель Макгрегора (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика