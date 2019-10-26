Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча - Советский спорт
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26 октября 2019 06:12ХоккейСлавин Виталий

Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча

Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча.

«Дьяволы» опять бездарно проиграли на своем льду. Поведя к 19-й минуте 2:0 во встрече со скромной «Аризоной», хозяева в легкую растранжирили преимущество и уступили в седьмой раз в девяти матчах – 3:5.

У руководства клуба, видимо, бесконечное терпение. То ли должен вмешаться владелец «Дэвилз» и разогнать весь менеджмент вместе с тренерским штабом.

Что, скажите мне, делает коуч Джон Хайнс? Какие уроки из поражений извлекает? Причем по набившему оскомину одному и тому же сценарию.

С «Виннипегом» 4:0. За 11 секунд до второго перерыва 4:1 – 4:5 в итоге.

С «Эдмонтоном» 1:0, 2:1 – и 2:2 за 28 секунд до второго перерыва. 3:2 – и 3:3 за 66 секунд до конца третьего периода. 3:4 в итоге.

С «Флоридой» 4:1. За 8 секунд до второго перерыва 4:3. В итоге 4:6.

С «Аризоной» 2:0. За 17 секунд до первого перерыва 2:1. В итоге 3:5.

Что меняется? Ничего! Хозяева регулярно пропускают ключевые голы в раздевалку, которые ломают ход матчей. Где рука тренера? Ее, судя по результатам, попросту нет!

Другая загадка – почему в бригаде большинства постоянно появляется Симмондс, исполняющий роль столба на пятаке. Сегодня при счете 3:4 при численном преимуществе у него было два супермомента, надо было всего лишь спокойно обработать шайбу и перевести с метра в открытый угол. Ждите! Кого вы купили летом? За пять млн долларов за сезон.

Ничем не лучше другой новичок – распиаренный защитник Суббан с сумасшедшими девятью млн в год. «Аризона» должна ему сказать спасибо за то, что на 23-й минуте Грабнер сравнял счет в меньшинстве. Суббан в простейшей ситуации не закрыл зону – вместо того, чтобы остановить шайбу рукой, выставил конек и, разумеется, промахнулся. Догнать нападающего было уже невозможно.

Так и вышло, что при минимуме бросков – 6-5-6 по периодам «Койоты» забили, не особо напрягаясь, пять голов. «Нью-Джерси» более чем вдвое перебросал гостей – 35 против 17, а толку-то?! Если на острие такие персонажи, как Симмондс. В девяти турах этого чемпионата в его активе жалкое очко за передачу.

Лучший матч в энхаэловской карьере провел 18-летний Хьюз, набравший 3 (1+2) очка. Но от первого номера драфта-2019 этого стоило ожидать, ибо ему в команде любезно создают все условия и прощают любые огрехи. Джек снова играл в ударном трио с Холлом и Палмиери, им отдавали почти все большинство. Хьюз его и реализовал отличным броском в ближнюю девятку, а позже великолепным продольным пасом вывел на рандеву с голкипером Заху, который сделал счет 3:2.

Даже тут тренер умудрился допустить ошибку – после гола не заменил Заху и игравшего с ним Гусева. Спустя 21 секунду «Койтоы» сравняли счет, после того как Гусев и Заха не сумели вывести шайбу из своей зоны.

Россиянин на сей раз выходил в третьей смене с Захой и Хиширом. Откатал 11:25 с полезностью «минус 1». Комбинационная игра в его звене так и не завязалась. Никита шайбу почти не получал, а когда она к нему приходила, особых условий для развития атаки у него не было. От Хишира, как я понял, паса вообще не дождешься. Швейцарец же теперь небожитель! С заурядным 20-летним центрфорвардом «Дьяволы» 18 октября подмахнули невероятный семилетний контракт на 50,75 млн долларов, который начнет действовать со следующего сезона. То есть Хишир может курить бамбук и гнуть пальцы до 2027 года?!

Тотальное безумие.

Из этой оперы – присутствие среди трех звезд проигранного в одну калитку матча сразу двух «дьяволов»: Хьюз – первая звезда, защитник Ватанен – третья.

Мучения Гусева продолжаются и конца-края при таком подходе руководства им не видно.

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