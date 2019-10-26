«На очко наиграли»: «Северсталь» уступила «Йокериту» в овертайме

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В субботний вечер череповецкая «Северсталь» принимала на своем льду гостей из Финляндии. В упорной борьбе хозяева уступили «Йокериту» в овертайме 1:2 (ОТ).

Главные тренеры команд подвели итог встречи:

«Когда мы в Москве обыграли такую сильную команду, как ЦСКА, то думали, как настраивать парней на следующий матч. Видимо, нам это удалось, потому что на первой период они вышли заряженные и провели его отлично. Во втором тоже имели моменты, но не реализовали их. Третий же шел под диктовку хозяев: «Северсталь» – очень трудолюбивая команда, которая сражается до конца», – сказал Лаури Марьямяки, наставник «Йокерита».

«Приятно видеть полные трибуны, спасибо болельщикам. Думаю, что мы оправдали доверие. Парни неплохо сыграли против мощного «Йокерита», который пару дней назад обыграл чемпиона с сухим счетом. Конечно, если бы мы одержали победу, то для нашего молодого коллектива это был бы шаг вперед. Но, к сожалению, в овертайме мы не забили. Думаю, что, хотя бы на одно очко сегодня наиграли», – резюмировал Андрей Разин, главный тренер «Северстали».

– Андрей Владимирович, о чем вы разговаривали с судьями после завершения матча?

– У нас был последний шанс зацепиться на «положение вне игры». Но судьи объяснили, что по новым правилам за две минуты идет просмотр сверху, и что шайба была заброшена по правилам.

– 6 человек из «Северстали» вызваны в сборные. Будут ли матчи европейских турниров определенным толчком для ваших игроков?

– Мы работаем на три страны – Россию, Словакию и Чехию. Желаем ребятам удачи. Сборная – это всегда эмоции, более быстрый хоккей. Надеемся, что, вернувшись, они будут на шажочек быстрее.

Защитник желто-черных Владислав Провольнев – один из тех, кто поедет в составе олимпийской сборной на Кубок Германии.

«Приятно получить вызов в сборную. Готовлюсь и надеюсь, что хорошо проявлю себя на турнире в Германии. Но пока все внимание направлено на матчи, оставшиеся до паузы», – говорит Владислав Провольнев.

– Что не получилось в матче против «Йокерита»?

– Играли, в принципе, хорошо. Выполнили установку тренера –играть по активнее, давить, убегать в контратаки, быть четкими в обороне. В овертайме могли решить – выходили «два в ноль», но не удалось. «Йокерит» – быстрая команда, в ними надо быть начеку, моментально переключаться из атаки в оборону.



– Следующий соперник – СКА. Грозный или уже не очень? Этим вечером потерпели поражение в Ярославле…

– Хорошая команда. Поражения случаются у всех. Нам же надо выходить на лед и делать свою работу. Все получится.

