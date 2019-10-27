Кучеров не забивает шесть матчей, Ничушкин – 80

КУЧЕРОВ ОТДАЕТ ПЕРЕДАЧИ, НО НЕ ЗАБИВАЕТ

С «Тампой-Бэй» в этом сезоне творятся странные вещи. Команда борется за попадание в плей-офф и занимает лишь восьмое место на Востоке, а ее лидер – Никита Кучеров – набирает крайне мало очков. Хороших и содержательных матчей в исполнении «молний» можно пересчитать по пальцам. Не стала исключением и встреча с «Нэшвиллом», которому «Тампа» проиграла дома в овертайме.

Хотя по ходу игры для хозяев все складывалось неплохо. Они первыми пропустили, но затем сумели забить дважды. В моменте с первых голом поучаствовал Кучеров – форвард отдал голевую передачу на Стивена Стэмкоса. Россиянин набрал в матче одно очко, заработал показатель полезности «+1», но вновь не сумел забить.

Его безголевая серия достигла шести встреч. Сложно вспомнить, когда так долго Кучеров не забивал. Сейчас у форварда всего 10 (3+7) очков. При этом в матче с «Нэшвиллом» он провел на площадке более 20 минут, однако нанес всего один бросок. Неудивительно, почему Кучеров не может поразить ворота соперников. Угрожать чужим голкиперам нужно чаще.

«Нэшвилл» сравнял счет в третьем отрезке, затащил «Тампу» в овертайм, где сумел одержать победу. «Хищникам» этот успех позволил забраться на третье место на Западе. «Тампа-Бэй» же рискует совсем скоро выпасть из зоны плей-офф.

БЕЗГОЛЕВОЙ НИЧУШКИН

Рассказывая о матче «Колорадо» и «Анахайма», хочется начать не с игры, а с выступления нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина. Изначально подписание контракта с форвардом, который не забивает, выглядело авантюрой.

В Денвере давали шанс нападающему. Однако его результативность не улучшилась. Последовала отправка в запас, которая не пошла на пользу форварду. На матч с «утками» Ничушкин появился в третьем звене. Он провел на льду 7:27 и не сумел отметиться результативными действиями. Его безголевая серия в НХЛ составила 80 игр: шесть матчей в концовке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и семь в нынешнем.

В последний раз в официальном матче Ничушкин забивал 14 апреля 2018 года. Тогда он выступал за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия нападающего в официальных матчах составляет уже полтора года.

Впрочем, матч с «Анахаймом» в целом не получился у «Колорадо». «Утки» нанесли одному из лидеров сезона крупное поражение, забросив пять шайб. «Эвеланш» проиграли во второй раз в трех встречах. Однако команда до сих пор занимает первое место на Западе. «Анахайм» сумел подняться на четвертую строчку в конференции.

ПЯТЬ ГОЛОВ ЗА ДЕВЯТЬ МИНУТ ОТ «ФЛАЙЕРЗ»

Что-то невероятное случилось в матче «Филадельфии» и «Коламбуса». На двоих команды забросили 11 шайб, но самое важное не это. «Жакеты» вели в счете в две шайбы к 51-й минуте. Подсознательно гости уже готовились праздновать успех. Но вместо этого они начали пропускать шайбы пачками.

Хозяева забили пять голов за девять минут. Здесь особенно хочется отметить форварда «летчиков» Кевина Хейза, который забил в меньшинстве, когда счет был равным.

По три очка в составе победителей набрали Джеймс ван Римсдайк (2+1), Якуб Ворачек (1+2) и Хейз (1+2). Двумя результативными передачами отметился Иван Проворов. Россиянин заработал уже семь (2+5) очков в текущем чемпионате. Но самое важное – у защитника «+3» в графе полезность. Предыдущий сезон Проворов закончил в глубоком минусе.

В этом матче также принимал участие нападающий Михаил Воробьев. Он провел на льду 8 минут 34 секунды. За «Коламбус» сыграл защитник Владислав Гавриков. Ему удалось отдать голевую передачу и закончить встречу с «+1».

ДУБЛЬ СВЕЧНИКОВА

Наконец-то прорвало нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. В поединке с «Чикаго» он отметился дублем. Сначала он реализовал большинство, а затем поставил точку в матче. Кстати, его гол стал победным, поскольку гости ни разу не сумели поразить ворота «Каролины».

До этой встречи Свечников не забивал пять матчей подряд. Более того, ему не удавалось набирать очки. Было заметно, что груз отсутствия результативных баллов давит на нападающего. После успеха во встрече с «Чикаго» форварду должно стать полегче. Всего на его счету 10 (3+7) очков в текущем чемпионате.

ТАБЛО

Каролина – Чикаго – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: СВЕЧНИКОВ (2), Нидеррайтер, Стаал

Бостон – Сент-Луис – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Пастрняк, Бьорк, Карло

Монреаль – Торонто – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Голы: Галлахер, Друэн (2), Армиа, Сузуки – Маззин (МИХЕЕВ), Йонссон

Тампа-Бэй – Нэшвилл – 2:3 от. (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Стэмкос (КУЧЕРОВ), Джонсон – Ярнкрок, Йоси, Эллис

Филадельфия – Коламбус – 7:4 (1:1, 1:2, 5:1)

Голы: Ворачек, Ван Римсдайк (ПРОВОРОВ), Гостисбехер, Ван Римсдайк, Хейз, Раффль, Конечны (ПРОВОРОВ) – Дженнер (2), Дюбуа, Андерсон (ГАВРИКОВ)

Даллас – Питтсбург – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Кахун, Раст, Танев

Колорадо – Анахайм – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Донской, Маккиннон – Энрике, Роуни, Гецлаф, Комтуа, Сильверберг

Миннесота – Лос-Анджелес – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Мэйхью, Стаал, Эрикссон, Койву, Сперджен – Хаттон (КОВАЛЬЧУК)

Виннипег – Калгари – 2:1 от. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Моррисси, Литтл – Линдхольм