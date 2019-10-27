Потому мы и не можем ничего противопоставить Канаде на чемпионатах мира и Олимпиаде

Команды вымучили по голу, а по буллитам верх взяли москвичи – 2:1. Но дело не в мизерной результативности – уровень, организация игры у нас и в НХЛ несопоставимы.

Почти месяц я смотрю живьем и по ТВ по несколько матчей НХЛ в день. Какие-то шаблоны сложились. Есть с чем сравнивать. И вот поединок топ-клубов КХЛ.

У НАС ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ

Первое, что бросается в глаза: явный недостаток мастерства. Отсюда масса сумбура и простых – если не примитивных! – решений. К тому же в обеих командах я не заметил четкого ранжира на ударные звенья и все остальные, что в НХЛ – основа основ. Да и при СССР только так и было. В ЦСКА в разные десятилетия всегда доминировала одна тройка – Боброва, Альметова, Фирсова и только при Викторе Тихонове их стало две – Петрова и Жлуктова, Ларионова и Быкова. То же самое в «Спартаке» - звено Старшинова, Шадрина, много позже – Болдина. В «Динамо» все крутилось вокруг Мальцева, в «Крыльях» - Гурышева, Дмитриева и Анисина.

Сейчас мы говорим «Вашингтон» - подразумеваем Овечкин и Кузнецов, «Эдмонтон» - Макдэвид и Драйзайтль, «Тампа» - Кучеров и Стэмкос, «Рейнджерс» - Панарин и Зибанежад, «Бостон» - Пастрняк и Бержерон, «Чикаго» - Кейн, «Нью-Джерси» - Холл и Хьюз и так далее. Именно эти умельцы всегда получают максимум ледового времени, ибо в первую очередь они отвечают за результат.

В ЦСКА и «Авангарде» такой жесткой градации я не заметил. Как думаете, кто из армейских нападающих откатал больше всего? Светлаков – 19:05. Из третьей смены! А вот время представителей первой: Григоренко – 17:55, Вей – 17:27, Секач – 16:24. У «ястребов» лидер Семенов – 23:22. Из второго звена. Да, сразу следом идут Клинкхаммер (23:14) и Бек (22:47) из первой смены. Но у их третьего – Шумакова – лишь 15:29. То есть, даже несмотря на то, что «Авангардом» рулит прожженный экс-тренер НХЛ, айстайм между нападающими он распределяет более или менее поровну.

Объяснение, повторяю, одно: у нынешних вожаков финалистов Кубка Гагарина-2019 нет радикального преимущества в классе по сравнению с партнерами. Отсюда вытекает и остальное. Например, масса брака во всех компонентах игры – приеме шайбе, обводке, передачах. Причем самое грустное – ошибки допускаются в простейших ситуациях и без особого давления извне.

Даже пятерки сменить – проблема. Армейцы умудрились схватить за нарушение численного состава два малых штрафа, хозяева – один. А другие удаления у москвичей за что? Оба – за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Опять же – прямое следствие недостатка квалификации.

МУСОРНЫЕ ГОЛЫ-БЛИЗНЕЦЫ

Потому Боб Хартли и требует от подопечных предельно простых ходов: переехал красную линию, метай шайбу в зону атаки от греха подальше – читай, перехвата и контрвыпада противника с численным перевесом. К чести Игоря Никитина, в ЦСКА такой жесткой парадигмы нет. Наоборот, армейцы в основном пересекают чужую синюю линию с контролем шайбы. Другое дело, до логического завершения – броска по воротам – доходит далеко не всегда.

Не случайно, оба гола как близнецы-братья. Навес-бросок от синей. Отскок от вратаря. Защитники сладко спят. Самыми расторопными на добивании оказываются Телегин и Пьянов.

Но ведь в НХЛ давно играют иначе. Нет, конечно, там и сейчас масса подобных мусорных голов. Но ничуть не меньше шайб влетает в сетку после многоходовых комбинаций в касание на раз – два – три. А в большинстве это вообще основной способ реализации – спросите у Овечкина с его пресловутым офисом в левом круге вбрасывания или у Стэмкоса с Панариным. И вход в чужую зону строго через пас или индивидуально, а через вброс только в виде исключения – когда других вариантов попросту нет. Ибо в НХЛ провели исследование и выяснили, что именно после пересечения чужой синей с контролем шайбы забивают большинство голов. Теперь все клубы НХЛ только так и стараются действовать.

Равно как сборная Канады. Вспомните, как «Кленовые» раскатали нас (6:1) в финале ЧМ-2015. Все признали: сделали они это по-советски. А почему у них все легко получалось при минимуме времени на подготовку? Да потому что так – и только так! – они играют в клубах.

У нас даже в топ-командах КХЛ близко нет ничего подобного. И самое страшное – лично я не вижу даже предпосылок для исправления положения. Смотрите: в ЦСКА в воскресенье в первом квинтете обнаружился лишь один россиянин – форвард Григоренко, в «Авангарде» - защитник Бондарев и нападающий Шумаков.

Вот потому сборная на ЧМ почти целиком комплектуется из энхаэловцев, а представителям КХЛ остается роль на подхвате. Другой они элементарно не обучены.