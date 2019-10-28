«Пять поражений? Мы особо не переживали». Что говорили после матча «Северсталь» – СКА

Загрузка...

К матчу против «Северстали» команда из Петербурга подошла с неприятным грузом в виде пяти поражений, и по сосредоточенным лицам игроков на раскатке было заметно – сегодня армейцы с Невы собираются прервать эту неудачную серию. Так и случилось, но какими усилиями и нервами досталась эта победа… СКА смог переиграть череповчан лишь в серии буллитов. Победный – на счету одного из лидеров бомбардирской гонки Владимира Ткачева.

– У нас все матчи тяжелые в последнее время. Надо выбираться из этой ситуации и начинать побеждать. Думаю, что тренерский штаб сделает выводы, и мы будем идти только вперед. Когда забил победную шайбу, выдохнул. Конечно, нужно все переосмыслить. Следующая игра уже завтра – нужно продолжать победную серию. Сильных переживаний по поводу череды поражений у нас не было. Каждый знал, что все наладится. Просто выходили и работали. На маленьких площадках соперника тяжело проходить, – говорит Ткачев.

– Вам на какой площадке комфортнее?

– На той, что в Питере стоит. Канадская.

– Вы – один из лидеров среди бомбардиров. Посматриваете в эту таблицу – где там Шипачев, где Капризов?

– Нет. У нашей команды сейчас другие проблемы, которые надо решать. Если я буду набирать много очков, но при этом мой клуб будет проигрывать, то никаких положительных эмоций я не испытаю. У нас есть отличные звенья, которые могут решить ход любого матча – все лидеры и на льду, и в раздевалке.

Шайбы в основное время забросили Йоонас Кемппайнен у СКА и Егор Морозов у «Северстали». Отметившийся голом нападающий хозяев поделился своими впечатлениями от игры.

– Матч боевой. Первый и второй период начали робко, а в третьем уже выходили с мыслью, что надо отыгрываться любой ценой. Что с «Йокеритом», что со СКА нам приходилось догонять. Хорошо, что удалось хотя бы очко взять. Наша проблема в том, что стали мало забивать – с одной шайбой трудно победить, – сказал Морозов.

– Казалось, что шайбу вы как-то интуитивно в ворота отправили…

– Я на удачу хотел попасть по шайбе, а Хелльберг хотел поймать ловушкой. Но удалось попасть мне, отправил ему ее между ног.

Наставники команд были довольны проведенной встречей.

– Кусками игра пошла. Были хорошие моменты – владели шайбой, создавали моменты, но плохо их реализовывали. В конце скатились – ведя в счете, решили сохранить его и поплатились за это. Вот это очень не понравилось. В остальном – доволен игрой, – говорит главный тренер СКА Алексей Кудашов.

– Эта победа станет глотком воздуха для вашей команды?

– Мы и до этого были близки к победе. Но да, хорошо, что сегодня удалось.

– Всех удивила серия поражений вашего клуба – все привыкли видеть СКА победителями. Что происходит с командой?

– Надо сказать, что происходит с чемпионатом. Команды выровнялись. Особенно, когда в Питер к нам приезжают – очень собранно играют, оборону пройти чрезвычайно тяжело. Как в последних играх было у нас – атакуем, но попадаем на контратаку. Была у нас такая проблема, мы стараемся ее решить. Думаю, что все будет хорошо.

Главный тренер хозяев тоже был доволен игрой своих подопечных.

– Счет по игре, несмотря на буллиты. Два периода мы играли неважно. В третьем было некуда отступать… Нашли в себе силы, за что я благодарен ребятам. Молодцы. Курочка по зернышку, как говорится. Поражения, но три очка в копилке. Ничего страшного, идем дальше, – резюмировал Андрей Разин.

– Почему команда только в третьем периоде заиграла на победу?

– Психология победителя не так быстро вырабатывается. СКА есть СКА. Если с «Йокеритом» играли раскрепощенно, то сегодня ребята вышли играть против СКА и первые два периода фамилии смотрели.

– Почему расстались с форвардом Лапенковым?

– Это рабочие моменты. Мы ищем усиление. Под это нужно место и финансы.