Неоднозначный дебют Маркова в «Локомотиве»: голевая передача и поражение - Советский спорт
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29 октября 2019 21:31ХоккейКостяев Иван

Неоднозначный дебют Маркова в «Локомотиве»: голевая передача и поражение

Марков сыграл свой первый матч за «Локомотив».

Главная интрига матча в Нижнем Новгороде между «Торпедо» и «Локомотива» заключалась в том, сыграют ли в нем Тай Ратти и Андрей Марков. Первый совсем недавно покинул Ярославль и подписал контракт с нижегородской командой. Второй – пополнил состав железнодорожников перед выездной серией. Ни Ратти, ни Марков не играли до этого за свои новые клубы.

Тренерский штаб «Торпедо» решил поберечь канадца до следующих матчей, а вот ярославский рулевой Майк Пелино бросил своего нового защитника в бой. Марков появился в третьей паре «Локомотива» вместе с Максимом Осиповым.

Зачем «Локомотив» подписал Маркова?

Скрывать слухи об интересе «Локомотива» к 40-летнему защитнику Андрею Маркову в Ярославле не стали – еще до подписания просмотрового контракта хоккеист появился в вип-ложе на одном из матчей железнодорожников.

Правда, затем стало твориться что-то странное. После заключения просмотрового соглашения Марков сразу же получил полноценный контракт. Тренеры решили не смотреть на ветерана в официальных матчах. Хотя изначально в «Локомотиве» планировали принять решение по Маркову как раз после трехматчевой выездной серии.

Болельщики ярославцев встретили новость о переходе Маркова прохладно. Мол, оборона у команды очень медленная, а тут еще совсем немолодой защитник. Но в «Локомотиве» «Советский спорт» заверили – Марков совершенно непохож на пешехода. Говорят, со скоростью у него все в порядке. В «Локомотиве» планируют использовать защитника в одной из спецбригад большинства.

Семь смен Маркова

Несмотря на то, что Марков был заявлен в паре с Осиповым, впервые на льду он появился вместе с чешским легионером «Локомотива» Якубом Накладалом. При Маркове гости провели свою первую атаку в этой встрече. Она получилась не слишком опасной, но до броска дело ярославцы все же довели. Всего в стартовом отрезке Марков провел семь смен – и ничем особенным не запомнился.

В целом на льду была равная борьба с небольшим преимуществом хозяев. Иногда зрители засыпали на трибунах, поскольку команды не баловали их опасными моментами. «Локомотиву» не хватало точности – это проблема ярославцев в последних матчах. Они много бросают, но не попадают в створ ворот.

Из убойных позиций промахивались Артур Каюмов и Александр Полунин. Причем Каюмов дважды не сумел попасть в ворота с трех метров. А те броски, что доходили до вратаря Андрея Тихомирова, не составляли никакой сложности для голкипера.

Его оппоненту Илье Коновалову пришлось несколько раз потрудиться. Счет мог открывать Михаил Варнаков, однако вратарь выручил при выходе один в один. Кстати, почти все моменты «Торпедо» создало при атаках сходу. Защитники нижегородцев часто отдавали передачи под чужую синюю линию – это становился неразрешимой задачей для обороны «Локомотива».

Разбитый нос Немировски

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Во втором отрезке «Локомотив» слишком часто стал прижиматься к своим воротам. Это обернулось двумя пропущенными шайбами для ярославцев. Сначала на смене гостей поймал Данил Веряев, а затем Коновалова пробил Чарлз Геноуэй.

У ярославцев также были шансы, чтобы забить. Артем Ильенко выходил на дуэль с вратарем – Тихомиров выручил, а Полунин не попал по шайбе в момент, когда нужно было поражать пустой угол. Несколько раз гостям удавалось запереть соперника в зоне, но извлечь выгоду они из этого не сумели.

Иногда страсти в матче накалялись – досталось даже главному тренеру «Торпедо» Дэвиду Немировски. Ему в нос прилетела шайба. Наставнику понадобилась помощь доктора в том моменте – на его лице была видна кровь. Еще запомнилась потасовка Артема Аляева и Стефана Да Косты. Нападающий «Локомотива» сбил вратаря – за это защитник хозяев набросился на форварда с кулаками. Но вовремя вмешались судьи.

«Локомотив» хватило лишь на один гол в этой игре. «Торпедо» одержало победу и прервало серию из двух поражений (2:1). «Локомотив» же уступил после двух побед кряду. А что же Марков? Он заработал первое очко в составе ярославцев, отдав голевую передачу. В остальном – защитник был незаметен, что хорошо для игрока его амплуа.

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