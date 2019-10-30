Хет-трик и крутая игра Радулова. Он уничтожил «Миннесоту»

Про приключения «Далласа» в этом сезоне мы уже рассказывали. Команда, которая собиралась претендовать на выход в финал Кубка Стэнли, проигрывала матч за матчем и опустилась на дно таблицы Запада. У «Старз» плохо все: и оборона, и атака. Много претензий накопилось к лидерам – они не тащили «Даллас» наверх.
Игра Александра Радулова – отдельная тема для разговора. Он позволял себе не набирать очки в нескольких матчах подряд, за что справедливо рухнул в третье звено своей команды. Но и это не помогло – результативность Радулов не улучшил. Игрок, который когда-то был мотором своей команды, откровенно тянул ее вниз.
Но именно с долгожданного гола Радулова начался камбэк «Далласа» в матче с «Миннесотой». Россиянин забил в концовке второго периода, когда «Старз» проигрывали 0:3. Вероятно, в перерыве игроки техасской команды откровенно поговорили друг с другом. Потому что в заключительном отрезке они устроили настоящий концерт.
В итоге «Даллас» уничтожил «Миннесоту», забросив пять шайб за отдельно взятый третий период. Радулов сумел оформить хет-трик – два гола он забил в падении. Еще на его счету одна голевая передача. Эта победа позволила «Старз» подняться на 11 место на Западе.
Такая победа должна дать возможность игрокам «Далласа» поверить в себя. Во-первых, они отыгрались со счета 0:3, во-вторых – забили очень много. В-третьих – наконец-то отличились лидеры. Если оценивать голый потенциал, то «Старз» должны быть в восьмерке сильнейших команд Запада.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников становится новым героем в НХЛ для российских болельщиков. Он провел неплохой дебютный сезон в НХЛ, забросил 20 шайб, вышел со своей командой в плей-офф и подрался с Александром Овечкиным.
Но если первый год у форварда ушел на адаптацию в лучшей лиге мира, то сейчас Свечников становится полноправной ее звездой. Сначала он пачками отдавал голевые передачи, теперь начал штамповать дубли. В предыдущей встрече с «Чикаго» он забил два гола. Теперь подобное Свечников провернул и в матче с «Калгари».
На площадке россиянин появился с привычными партнерами: Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом. Правда, до середины заключительного отрезка у этих парней ничего не получалось. «Калгари» вымучил свой единственный гол и грамотно сушил игру.
На 50-й минуте Свечников сотворил настоящий шедевр. Он уехал за ворота, перехитрил защитника, положил шайбу на крюк и словно рукой отправил ее в ворота. В России такие моменты часто называют «гол в стиле Гранлунда», памятуя о шайбе финнов в ворота россиян на чемпионате мира. В любом случае – Свечников сотворил шедевр! НХЛ справедливо отметила его гол как лучший момент дня. Говорят, в этой лиге никто до Свечникова так не забрасывал.
Book it. Goal of the year. #LetsGoCanes pic.twitter.com/jIaqbtMjs5— Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019
Но на этом молодой российский форвард не успокоился. Через три минуты его команда получила большинство, которое реализовал как раз Свечников. Космическая игра форварда! После 12 встреч у российского нападающего 12 (5+7) очков. Как кажется, он может быть еще результативнее!
Тем более, впереди у «Каролины» матчи с «Детройтом» и «Нью-Джерси». В этих играх «Каролина» и Свечников вполне могут разжиться очками. Сейчас «Ред Уингз» и «Дэвилз» не выглядят непроходимыми соперниками.
Одинаково ужасными получились матчи для «Филадельфии» Ивана Проворова и «Виннипега» Дмитрия Куликова. «Флайерз» попали под каток под названием «Питтсбург», а «Джетс» крупно уступили «Анахайму».
Интересно, что обе команды, в которых играют российские защитники, пропустили по семь шайб. Но как же по-разному сложились эти встречи для россиян. Проворов вновь заработал «-2» в графу полезность. Это не худший результат в команде, но от защитника ждали чего-то большего.
Казалось бы, «Виннипег» также пропустил семь шайб, но у Куликова показатель полезности «+2» – лучший среди защитников «Джетс». В защиту Проворова можно сказать лишь то, что «Виннипег» забросил четыре шайбы, а его «Филадельфия» – всего одну.
ТАБЛО
Бостон – Сан-Хосе – 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Голы: Пастрняк, Крейчи, Койл, Вагнер, Карло – Бернс.
Каролина – Калгари – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: СВЕЧНИКОВ (2) – Линдхольм.
Питтсбург – Филадельфия – 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)
Голы: Шульц, Макканн, Симон, Кросби, Гюнцель, Астон-Риз, Кахун – Линдблом.
Торонто – Вашингтон – 3:4 от. (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Юнссон, Мэттьюз (2) – Карлсон (ОВЕЧКИН), Карлсон (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН, ОВЕЧКИН (ОРЛОВ).
Детройт – Эдмонтон – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы: Ларкин, Немет, Гронек – Драйзайтль.
Рейнджерс – Тампа-Бэй – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Какко (ПАНАРИН), Хитил (БУЧНЕВИЧ), Фокс, Строум – КУЧЕРОВ.
Нэшвилл – Чикаго – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Бонино (3).
Даллас – Миннесота – 6:3 (0:2, 1:1, 5:0)
Голы: РАДУЛОВ (3), Хинтц (РАДУЛОВ), Павелски, Сегин – Цукер, Стаал, Сутер.
Анахайм – Виннпег – 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)
Голы: Фаулер, Гецлаф, Терри, Грант, Роуни (2), Хенрик – Элерс (2), Уилер, Литтл.