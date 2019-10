Хет-трик и крутая игра Радулова. Он уничтожил «Миннесоту»

Про приключения «Далласа» в этом сезоне мы уже рассказывали. Команда, которая собиралась претендовать на выход в финал Кубка Стэнли, проигрывала матч за матчем и опустилась на дно таблицы Запада. У «Старз» плохо все: и оборона, и атака. Много претензий накопилось к лидерам – они не тащили «Даллас» наверх.

Игра Александра Радулова – отдельная тема для разговора. Он позволял себе не набирать очки в нескольких матчах подряд, за что справедливо рухнул в третье звено своей команды. Но и это не помогло – результативность Радулов не улучшил. Игрок, который когда-то был мотором своей команды, откровенно тянул ее вниз.

Но именно с долгожданного гола Радулова начался камбэк «Далласа» в матче с «Миннесотой». Россиянин забил в концовке второго периода, когда «Старз» проигрывали 0:3. Вероятно, в перерыве игроки техасской команды откровенно поговорили друг с другом. Потому что в заключительном отрезке они устроили настоящий концерт.

В итоге «Даллас» уничтожил «Миннесоту», забросив пять шайб за отдельно взятый третий период. Радулов сумел оформить хет-трик – два гола он забил в падении. Еще на его счету одна голевая передача. Эта победа позволила «Старз» подняться на 11 место на Западе.

Такая победа должна дать возможность игрокам «Далласа» поверить в себя. Во-первых, они отыгрались со счета 0:3, во-вторых – забили очень много. В-третьих – наконец-то отличились лидеры. Если оценивать голый потенциал, то «Старз» должны быть в восьмерке сильнейших команд Запада.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников становится новым героем в НХЛ для российских болельщиков. Он провел неплохой дебютный сезон в НХЛ, забросил 20 шайб, вышел со своей командой в плей-офф и подрался с Александром Овечкиным.

Но если первый год у форварда ушел на адаптацию в лучшей лиге мира, то сейчас Свечников становится полноправной ее звездой. Сначала он пачками отдавал голевые передачи, теперь начал штамповать дубли. В предыдущей встрече с «Чикаго» он забил два гола. Теперь подобное Свечников провернул и в матче с «Калгари».

На площадке россиянин появился с привычными партнерами: Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом. Правда, до середины заключительного отрезка у этих парней ничего не получалось. «Калгари» вымучил свой единственный гол и грамотно сушил игру.

На 50-й минуте Свечников сотворил настоящий шедевр. Он уехал за ворота, перехитрил защитника, положил шайбу на крюк и словно рукой отправил ее в ворота. В России такие моменты часто называют «гол в стиле Гранлунда», памятуя о шайбе финнов в ворота россиян на чемпионате мира. В любом случае – Свечников сотворил шедевр! НХЛ справедливо отметила его гол как лучший момент дня. Говорят, в этой лиге никто до Свечникова так не забрасывал.

Book it. Goal of the year. #LetsGoCanes pic.twitter.com/jIaqbtMjs5