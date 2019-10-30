Хет-трик и крутая игра Радулова. Он уничтожил «Миннесоту»

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Радулов проснулся

Про приключения «Далласа» в этом сезоне мы уже рассказывали. Команда, которая собиралась претендовать на выход в финал Кубка Стэнли, проигрывала матч за матчем и опустилась на дно таблицы Запада. У «Старз» плохо все: и оборона, и атака. Много претензий накопилось к лидерам – они не тащили «Даллас» наверх.

Игра Александра Радулова – отдельная тема для разговора. Он позволял себе не набирать очки в нескольких матчах подряд, за что справедливо рухнул в третье звено своей команды. Но и это не помогло – результативность Радулов не улучшил. Игрок, который когда-то был мотором своей команды, откровенно тянул ее вниз.

Но именно с долгожданного гола Радулова начался камбэк «Далласа» в матче с «Миннесотой». Россиянин забил в концовке второго периода, когда «Старз» проигрывали 0:3. Вероятно, в перерыве игроки техасской команды откровенно поговорили друг с другом. Потому что в заключительном отрезке они устроили настоящий концерт.

В итоге «Даллас» уничтожил «Миннесоту», забросив пять шайб за отдельно взятый третий период. Радулов сумел оформить хет-трик – два гола он забил в падении. Еще на его счету одна голевая передача. Эта победа позволила «Старз» подняться на 11 место на Западе.

Такая победа должна дать возможность игрокам «Далласа» поверить в себя. Во-первых, они отыгрались со счета 0:3, во-вторых – забили очень много. В-третьих – наконец-то отличились лидеры. Если оценивать голый потенциал, то «Старз» должны быть в восьмерке сильнейших команд Запада.

Дубль Свечникова

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников становится новым героем в НХЛ для российских болельщиков. Он провел неплохой дебютный сезон в НХЛ, забросил 20 шайб, вышел со своей командой в плей-офф и подрался с Александром Овечкиным.

Но если первый год у форварда ушел на адаптацию в лучшей лиге мира, то сейчас Свечников становится полноправной ее звездой. Сначала он пачками отдавал голевые передачи, теперь начал штамповать дубли. В предыдущей встрече с «Чикаго» он забил два гола. Теперь подобное Свечников провернул и в матче с «Калгари».

На площадке россиянин появился с привычными партнерами: Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом. Правда, до середины заключительного отрезка у этих парней ничего не получалось. «Калгари» вымучил свой единственный гол и грамотно сушил игру.

На 50-й минуте Свечников сотворил настоящий шедевр. Он уехал за ворота, перехитрил защитника, положил шайбу на крюк и словно рукой отправил ее в ворота. В России такие моменты часто называют «гол в стиле Гранлунда», памятуя о шайбе финнов в ворота россиян на чемпионате мира. В любом случае – Свечников сотворил шедевр! НХЛ справедливо отметила его гол как лучший момент дня. Говорят, в этой лиге никто до Свечникова так не забрасывал.

Но на этом молодой российский форвард не успокоился. Через три минуты его команда получила большинство, которое реализовал как раз Свечников. Космическая игра форварда! После 12 встреч у российского нападающего 12 (5+7) очков. Как кажется, он может быть еще результативнее!

Тем более, впереди у «Каролины» матчи с «Детройтом» и «Нью-Джерси». В этих играх «Каролина» и Свечников вполне могут разжиться очками. Сейчас «Ред Уингз» и «Дэвилз» не выглядят непроходимыми соперниками.

Кошмар Проворова и удача Куликова

Одинаково ужасными получились матчи для «Филадельфии» Ивана Проворова и «Виннипега» Дмитрия Куликова. «Флайерз» попали под каток под названием «Питтсбург», а «Джетс» крупно уступили «Анахайму».

Интересно, что обе команды, в которых играют российские защитники, пропустили по семь шайб. Но как же по-разному сложились эти встречи для россиян. Проворов вновь заработал «-2» в графу полезность. Это не худший результат в команде, но от защитника ждали чего-то большего.

Казалось бы, «Виннипег» также пропустил семь шайб, но у Куликова показатель полезности «+2» – лучший среди защитников «Джетс». В защиту Проворова можно сказать лишь то, что «Виннипег» забросил четыре шайбы, а его «Филадельфия» – всего одну.

ТАБЛО

Бостон – Сан-Хосе – 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы: Пастрняк, Крейчи, Койл, Вагнер, Карло – Бернс.

Каролина – Калгари – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: СВЕЧНИКОВ (2) – Линдхольм.

Питтсбург – Филадельфия – 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

Голы: Шульц, Макканн, Симон, Кросби, Гюнцель, Астон-Риз, Кахун – Линдблом.

Торонто – Вашингтон – 3:4 от. (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Юнссон, Мэттьюз (2) – Карлсон (ОВЕЧКИН), Карлсон (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН, ОВЕЧКИН (ОРЛОВ).

Детройт – Эдмонтон – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Ларкин, Немет, Гронек – Драйзайтль.

Рейнджерс – Тампа-Бэй – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Какко (ПАНАРИН), Хитил (БУЧНЕВИЧ), Фокс, Строум – КУЧЕРОВ.

Нэшвилл – Чикаго – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бонино (3).

Даллас – Миннесота – 6:3 (0:2, 1:1, 5:0)

Голы: РАДУЛОВ (3), Хинтц (РАДУЛОВ), Павелски, Сегин – Цукер, Стаал, Сутер.

Анахайм – Виннпег – 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)

Голы: Фаулер, Гецлаф, Терри, Грант, Роуни (2), Хенрик – Элерс (2), Уилер, Литтл.