Русская дуэль на Манхэттене: Кучеров распечатывает Георгиева, но капитулирует в итоге Василевский

После разгрома «Рейнджеров» пару дней назад в «Медисон Сквер Гарден» бостонскими «Медведями» - 4:7, усугубленного травмой топ-бомбардира ньюйоркцев Мики Зибанежада, многие поспешили поставить на команде Артемия Панарина крест. Просчитались! Резко омоложенные «Синие рубашки» укатали главного фаворита сезона (4:1), 42 бросками сломив сопротивление обладателя «Везины Трофи» Андрея Василевского.

После жестокой оплеухи от финалистов Кубка Стэнли-2019 Дэвид Куинн рвал и метал, устроив подопечным форменный разнос:

- Парни, где ваш характер, где ваше самолюбие! Конечно, в хоккее нужны и техника и тактика, но если вы не рубитесь в кость, не рвете за команду жилы, мне плевать на вашу технику. Она мертва без страсти и самопожертвования. Если вы продолжите спать на льду, команду можно разгонять – она при таком подходе ни на что не годна!

Огненный спич тренер подкрепил серьезной перетряской состава. Из бригады большинства вывели самого высокооплачиваемого защитника «Рейнджерс» Трубу – именитый новичок люто порол едва ли не в каждой смене против «Бостона». Дебютировал в чемпионате 20-летний Хытил, который в прошлом сезоне провел аж 75 матчей – 11 голов, 12 передач. Также впервые в сезоне в основу попал 21-летний защитник Линдгрен. Убрали в запас ветерана Лундквиста – ворота с самого начала защищал 23-летний Георгиев. Наконец, новых партнеров по трио назначили Панарину – Строма и Фаста, а в бригаде большинства к Артемию отрядили Какко, Дианджело, Крайдера, Строма.

Ну и главное – на сей раз «Синие рубашки» вышли предельно заряженными и принялись втыкаться в игроков «Тампы» сразу после стартового вбрасывания, восприняв его как боксерский гонг. Табло не отсчитало двух минут, как бузотер манхэттенцев Хейли накинулся с кулаками на Маруна. Обладателю Кубка Стэнли-2019 не поздоровилось – пришлось уйти в раздевалку, отыграв лишь 39 секунд. Затем подрались Витковски и Линдгрен. В дальнейшем Витковски всячески задирал хозяев, пытаясь утихомирить их агрессию. Но недоглядел, как травмировались Верхеге и Хедман – шведский оплот обороны «Молнии» после первого периода на площадке не появлялся.

Как это нередко бывает, излишнее усердие привело к беде. Ньюйоркцы побежали меняться всей пятеркой, когда гости владели шайбой в средней зоне, оголили тыл, чем тут же воспользовались реактивный Пойнт с Кучеровым – Никите оставалось не промахнуться по пустой рамке.

Хозяева сразу как-то приуныли, даже сникли. Возникло ощущение, что потеря Зибанежада не восполнима. Ударное звено без шведа рассыпалось, а остальные способны исполнять разве что функцию массовки.

Помог перерыв. И апатия «Тампы». Особенно записных героев «Молний» - капитан Стэмкос отметился полезностью «минус 2», как и Палат с Джонсоном, а Кучеров, хотя и нанес 5 бросков, допустил очередные две потери и остается худшим в команде по этому показателю – 18.

Едва ли не в одиночку продолжал сражаться Василевский, отразивший к финальной сирене 38 бросков. И держался он до 53-й минуты. Нет, это не ошибка – к первому ответному голу Какко россиянин не имеет никакого отношения: шайбу после броска финна Андрей парировал, но она срикошетила в сетку от собственного защитника Коберна.

Ну а победный гол сделали Бучневич и тот самый Хытил, в касание переведший шайбу в ближний угол после подкидки череповчанина. Так и хочется воскликнуть: на месте чеха мог быть Кравцов! Если бы Виталий не решил вернуться в «Трактор».

Прекрасный матч русской колонии Нью-Йорка - Георгиева, Панарина, Бучневича. А Кучерову, Сергачеву и Василевскому – до лучших дней.