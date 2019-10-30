Кравцов, равняйся на Бучневича! «Трактор» победил благодаря тройке Лисин-Малыхин-Авцин

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЛИ ОТСТУПЛЕНИЕ?

Виталий Кравцов вернулся из «Рейнджерс» в Челябинск и вышел на матч с минским «Динамо». Форварда, заключившего контракт с «Трактором» до конца сезона, выпустили в первом звене. Но не он стал героем битвы в «зубрами», а новички команды Энвер Лисин и Александр Авцин. Первый из них сделал дубль, а второй – к голу приплюсовал две результативные передачи. Счет же открыл Федор Малыхин, центр звена с этими нападающими.

Напомним, Лисин и Авцин подписали с «Трактором» просмотровые контракты, предусматривающие участие лишь в трех матчах. Тогда как 19-летний Кравцов почему-то заключил полноценное соглашение, вернувшись чуть ли не героем.

Главный тренер уральцев Петерис Скудра после финальной сирены не скупился на комплименты в адрес Лисина (для него этот матч стал 500-м в КХЛ) и Авцина, отметив их мастерство и желание помочь команде. О Кравцове же – ни слова. Виталий выходил в первом звене с Лукашем Седлаком и Никитой Тертышным, провел на льду 19 минут и 4 секунды, применил один силовой прием, заблокировал один бросок, но про чужие ворота забыл. Словом, ничем особенным не запомнился.

А чуть раньше, в ночь со вторника на среду, уже бывший партнер Кравцова по заокеанским командам Филип Хитил получил шанс в «Рейнджерс» и забил победный гол «Тампе» с ее великолепным вратарем Андреем Василевским (4:1). А ведь на месте 20-летнего чеха (они с Кравцовым, по сути, ровесники) мог оказаться Виталий, но россиянин предпочел ретироваться, обидевшись на тренерское недоверие.

Чудо-передачу чеху отдал Павел Бучневич, путь которого к основе был тернистым. Однако у воспитанника «Северстали» даже мысли не возникло вернуться из-за океана. Так что возвращение Кравцова напоминает отступление.

В ПОДОЛЬСКЕ БИЛИ ДАЖЕ СУДЕЙ

В Подольске соперники не щадили друг друга, со злостью впечатывали в борт. Молодой защитник «Витязя» Егор Воронков клюшкой засадил в лицо Антону Бурдасову. Пришлось останавливать кровь. Армеец, невзирая на рану, вышел на большинство и щелчком вонзил шайбу в девятку. После чего отдался доктору Егору Козлову. Счет сравнялся – 1:1.

А голевой почин сделал Святослав Гребенщиков, передав привет Питеру, где он играл. Бросок у Свята вышел смертельный – шайба выстрелила в поле из-под перекладины, переполненный зал не сразу сообразил, что это гол.

Капитану хозяев Александру Семину едва не отрубили палец руки, пришлось замораживать.

Почти половину второго периода гости провели в большинстве, но шайба побывала в воротах Магнуса Хелльберга. Голкипер сборной Швеции капитулировал после сумасшедшего по силе броска в ближний угол форварда Суоми Миро Аалтонена.

Вспомнили мы и о рефери Викторе Гашилове, которому главный тренер «Амура» Александр Гулявцев обещал сжечь машину в Перми. Теперь бедолагу-рефери опрокинул на лед подножкой Артем Швец-Роговой, недавно переехавший из Подольска в Питер.

Защитник-олимпионик Андрей Зубарев пошел дальше – и отправил лайнсмена к себе на лавку. Разумеется, злого умысла в действиях армейцев не было. В противном случае они досрочно покинули бы лед.

В третьем периоде бывший капитан СКА Евгений Кетов сравнял счет, метко бросив в дальний угол со средней дистанции. Вскоре спаситель Питера присел на десять минут в штрафной бокс за длинный язык.

В таком захватывающем матче не должно быть проигравших. Первые десять буллитов голов не принесли. Результативной оказалась 11-я попытка в исполнении «художника» Владимира Ткачева.