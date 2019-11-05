Алексей Кудашов: В сборной России нет случайных людей - Советский спорт
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05 ноября 2019 18:45ХоккейКузютина Елена

Алексей Кудашов: В сборной России нет случайных людей

Первый этап Еврохоккейтура – Кубок Карьяла – пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

Перед вылетом в Финляндию на Кубок Карьяла на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

– Кто будет капитаном и ассистентами?
– Капитан – Бурдасов, ассистенты – Рафиков, Кадейкин, Зуб и Слепышев.

– В команде нет многих лидеров клубов КХЛ. Специально везете такой экспериментальный состав?
– На самом деле, игроки, который едут в Финляндию, являются ведущими хоккеистами в своих клубах, хорошо играют, набирают очки. Тут нет случайных людей. При наборе в команду учитывался и возраст, и игра на данный момент, клубные связки. Сборная России всегда играет в атакующий, агрессивный хоккей с контролем шайбы. Думаю, что парни проявят себя в лучших традициях такого хоккея.

– Кагарлицкий не принимал участия в последних матчах СКА, но он в сборной.
– У Дмитрия было повреждение, поэтому он и не играл. Здесь его осматривают врачи и уже по состоянию хоккеиста примут решение, будет ли он играть.

– В составе нет ярких бомбардиров Капризова и Ткачева.
– Этих игроков мы хорошо знаем. Держим руку на пульсе. Но сейчас поедет именно тот состав, который мы выбрали.

– Кузьменко в последний момент перевели из олимпийской в национальную сборную.
– Андрей в последнее время набрал оборот. Да, немного не хватает забитых голов, но моментов много. Свои голы он забьет, и самое важное, что Кузьменко постоянно хорошо играет в сборной России.

– Кадейкина, Сошникова вы помните еще детьми в мытищинском «Атланте». Приятно их видеть в сборной России и снова с ними поработать?
– Да, приятно. Но здесь не нужно разделять игроков на тех, с кем работал раньше, с кем не работал…Это сборная страны – мы собрали лучших игроков.

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С началом сезона сборной России игроков и болельщиков поздравил президент ФХР Владислав Третьяк.

– Хочу всех поздравить с началом нового сезона у сборной России – стартуем мы на Кубке Карьяла в Финляндии. Думаю, что на российском этапе Евротура у нас будет еще более сильный состав. Но это на усмотрение тренерского штаба. Дома нельзя проигрывать, хотя для нас все игры важны, ребята будут биться. Надеюсь, будет хороший результат.

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о том, что уже сейчас закладывается фундамент для победы на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– IIHF приняла решение провести Олимпийские игры-2022 на площадке 26х60. Так же уже есть понимание, что, скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать – это не помещается в финансовую бизнес модель лиги. НХЛ, в первую очередь, это бизнес-структура. Поэтому мы исходим из того, что у нас есть игроки, которые играют в России, и если смоделировать ситуацию, то этот состав мог бы поехать на Олимпиаду. Шаг за шагом мы будем готовиться к Играм, как мы это делали в прошлый олимпийский цикл. У нас есть успешный опыт, мы следуем ему. Будем так же стремиться к победе в Пекине и, конечно, на чемпионате мира.

– Насколько тревожна ситуация с WADA?
– Мы же доказали, поехали на Олимпиаду в Корею. Сейчас не самый правильный подход комментировать политические вопросы. Мы занимаемся спортом.

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