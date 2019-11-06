Вопрос дня. Гусева будут переучивать как Овечкина?

Россиянин по традиции выполнял штрафной бросок первым и не оставил вратарю «Виннипега» Хеллебаку ни единого шанса. Но главное другое – новичок НХЛ отыграл весь матч на непривычном для него правом фланге. Похоже, там он останется надолго.

Сколько ни костери Джона Хайнса – а результатами «Дьяволов» на старте тренер, конечно, заслужил критики, надо отдать ему должное за последовательность. Если разобраться, только Гусев в команде угодил в зону турбулентности. Спецбригады коуч определил сразу, не трогает их, наоборот, настойчиво и целенаправленно наигрывает. С ударным звеном Холл – Хишир – Палмиери тоже полная ясность. Равно как с первым номером драфта-2019 Хьюзом: в большинстве у него постоянная позиция, в равных составах – гарантированное место в топ-6 форвардов. С ролевиками-чернорабочими из нижнего топ-6 Хайнс тоже быстренько разобрался.

ЭЛИАШ В ПОМОЩЬ

Вот только совершенно тактически неготового для НХЛ героя Пхенчхана не получалось никуда пристроить. Вроде у этого русского и голова хорошо работает, и техника есть, и забивать умеет. Одна беда: когда появляется на площадке, пожар чаще полыхает у своих ворот, нежели чужих. Гораздо чаще! По соотношению голевых шансов Никита оказался чуть ли не худшим в НХЛ. Потому тренер и кидал дебютанта от первого трио до четвертого, перепробовав едва ли не со всеми нападающими. В итоге вовсе задвинул в резерв: пусть, дескать, посмотрит хоккей НХЛ с трибуны в спокойной обстановке. И компанию Хайнс изыскал подходящую: попросил Патрика Элиаша, легенду «Нью-Джерси», растолковать москвичу нюансы игры на зауженной канадской коробке.

Никто не знает, что конкретно говорил экс-форвард магнитогорского «Металлурга» Гусеву, но свое мнение о его будущем в американском клубе высказал открыто и откровенно:

- В Европе играют намного медленнее, чем в НХЛ. Но Никита может справиться с этим темпом. Он говорит, что десять лет играл только слева и хочет продолжать так и здесь. Однако это вряд ли получится. Гусев в своей зоне принимает шайбу без движения, а интенсивность игры в НХЛ настолько высока, что если ты в статике, соперник сразу тебя накрывает. Нужно что-то придумать, изменить, чтобы все делать быстрее. Перевод на правый фланг – одно из решений. Это облегчит ему игру. С правым хватом при приеме шайбы и выходе из зоны он будет лицом обращен в поле, а значит, сможет видеть соперников и избегать неоправданных потерь. Никита получит возможность убегать вперед по прямой или диагонали, а не делать улитки-прокаты, без которых не обойтись, если с его хватом принимать передачу на левом краю.

Сравните вот с этой цитатой:

- Быть может, в его действиях есть лишние прокаты. Он очень старается забить, и у него не так много пространства остается. Помните, что он делал с шайбой, когда набирал скорость и двигался? Он мог обыграть соперника за счет техники, скорости, сдержать его. А когда ты просто стоишь, тебя легко закрыть. Если в его игре будет меньше пустых прокатов, я думаю, что он будет очень динамичен и с ним сложно будет справиться, он будет очень эффективен.

И с этой:

- На данный момент я понимаю, что он может играть и слева. Сейчас он хорошо действует справа. Я считаю, есть много преимуществ в том, что он находится на правом краю, когда выходит из своей зоны, он автоматически включается в игру, находится лицом к шайбе. В атаке, когда он переходит на левый фланг, он использует соперника как экран и это ему помогает. Наша схема игры в любом случае приведет его на левый край. Все будет сбалансировано. Я сказал ему, что знаю, что он способен играть на любом краю, но давай начнем справа. В прошлом сезоне у него это получалось неплохо.

ОУТС ПРИДУМАЛ, ТРОЦ ПОДДЕРЖАЛ

Догадались, о ком речь? Конечно, об Александре Овечкине! Таком же праворуком форварде. Будущий тренер-триумфатор Барри Троц сказал это, только приняв летом 2014 года «Вашингтон», и оказался прав на сто процентов. Позже он действительно вернул капитана на левый фланг, где тот стал MVP плей-офф-2018, добыв первый Кубок Стэнли в истории «Вашингтона».

Но перезагрузил карьеру Александра Великого предшественник Троца Адам Оутс. Именно он в 2012 году сделал рискованный – если не революционный! - шаг, переведя Ови на противоположный фланг, а было ему тогда… 27 лет. Как Гусеву сейчас!

Эффект получился потрясающий! Два сезона кряду – 2010/11, 2011/12 Овечкин не мог даже сороковник пробить – 32 и 38 шайб соответственно в 79 и 78 матчах. На новой позиции Александр в укороченном из-за локаута чемпионате-2013 сразу наколотил в 48 играх 32 гола, а затем в полном сезоне в пятый раз в карьере покорил отметку 50. Что делал потом еще три раза!

Так что в решении Хайнса поставить Гусева на правый край в звене с Захой и Хьюзом ничего удивительного нет. Подобные перестановки проверены на практике неоднократно. Очевидно, что тренер сам себе не враг, и хочет использовать сильные стороны россиянина максимально. Оттого, возможно, он и отправил его к двум центрфорвардам по основной специальности. То есть, если что, сзади чех и американец все подчистят.

Что интересно: поменялась роль Никиты и при реализации лишнего. Он выходил во второй спецбригаде и откатал в большинстве полторы минуты. Так вот, если раньше – особенно в СКА Гусев всегда располагался на краю и выступал главным разводящим, то в игре с «Виннипегом» он, как Оши в «Вашингтоне» или в прошлом Дадонов в СКА, располагался на дальнем пятаке с задачей либо завершать атаку выстрелом в касание, либо сдвигаться ближе к воротам для экранирования голкипера и подправлений-добиваний шайбы.

Ясно, что какое-то время россиянину потребуется на адаптацию. Но если корабль знает, куда идет – а теперь всем абсолютно понятно, чего хочет Хайнс от Гусева - он рано или поздно обязательно поймает попутный ветер!