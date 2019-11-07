«Ред Уингз» и русские: хроника взлета и падения «Детройта» - Советский спорт
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07 ноября 2019 14:30ХоккейСлавин Виталий

«Ред Уингз» и русские: хроника взлета и падения «Детройта»

Золотая эра клуба из города моторов началась в 1990 году с приходом в команду первого россиянина – Сергея Федорова. И продолжалась вплоть до расставания в 2016 году с Павлом Дацюком.

После этого «Детройт» три года даже в плей-офф попасть не может, а сейчас после 12 поражений в 13 последних играх осел на самом дне таблицы НХЛ.

1989

На драфте впервые выбраны два советских игрока – центрфорвард Сергей Федоров в четвертом раунде под 74-м номером, защитник Владимир Константинов – в 11-м под 221-м. Так начиналась Русская пятерка.

1990

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Дебют первого россиянина. Федоров открыл лицевой счет в матче открытия, поразив ворота «Нью-Джерси».

1991

К Федорову присоединяется Константинов.

Вячеслав Козлов осенью в ДТП под Москвой получает тяжелые травмы. Лечиться улетает в «Детройт». ЦСКА проигрывает американскому клубу суд за права на игрока. 12 марта 1992-го Козлов дебютирует в «Уингз».

1992

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Федоров – первый россиянин, призванный на Матч звезд НХЛ.

1994

Впервые лучшим бомбардиром клуба со 120 (56+64) очками становится россиянин. Но главное – Федорова первым среди европейцев называют MVP сезона.

1995

В апреле из «Нью-Джерси» приходит Вячеслав Фетисов. Впервые с 1966 года «Детройт» добирается до финала Кубка Стэнли, где проигрывает тем же «Дэвилз». Федоров с 24 (7+17) очками – лучший бомбардир плей-офф.

Осенью Скотти Боумен выторговывает у «Сан-Хосе» Игоря Ларионова. Формирование Русской пятерки завершено.

1996

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Федоров – снова первый бомбардир команды – 107 (39+68) очков. Козлов – четвертый (36+37), Ларионов – пятый (21+50). Константинов – первый в НХЛ по полезности (+60). «Детройт» устанавливает рекорд лиги по победам – 62.

1997

Безымянный

Впервые с 1955 года завоеван Кубок Стэнли. Федоров – лучший бомбардир клуба в плей-офф (8+12), Козлов – третий (8+5), Ларионов – пятый (4+8). 13 июня автокатастрофа под Детройтом обрывает карьеру Константинова.

1998

«Детройт» повторно берет Кубок Стэнли и посвящает победу Владимиру. В Русской пятерке его подменяет перешедший из «Анахайма» Дмитрий Миронов. Фетисов завершает карьеру.

В шестом раунде драфта под 171-м номером (!) выбран Павел Дацюк.

2001

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Козлов в июне обменян в «Баффало». На смену ему из «Ак Барса» приходит Дацюк.

2002

Третий Кубок Стэнли в новейшей истории команды и Федорова с Ларионовым.

2003

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Федоров – снова лучший бомбардир клуба (36+47). Летом вместе с Ларионовым Сергей покидает город моторов.

2004

Дацюк принимает у Федорова титул первого бомбардира «Уингз» – 68 (30+38) очков. Павел никому не уступит эту позицию еще пять сезонов кряду!

2008

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Последний на сегодня Кубок Стэнли в летописи «Красных крыльев». На серебряной чаше на сей раз лишь одна наша фамилия.

2009

«Детройт» последний раз добрался до финала плей-офф, где в седьмом матче уступил 1:2 «Питтсбургу» Евгения Малкина, признанного MVP Кубка Стэнли. Дацюк в четвертый раз подряд получает «Леди Бинг Трофи» как самый корректный игрок НХЛ.

2010

Дацюк третий раз кряду берет «Селк Трофи» как лучший форвард оборонительного плана лиги.

2013

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В седьмой и последний раз Дацюк становится лучшим бомбардиром клуба – 49 (15+34) очков в 47 играх.

2016

После 14 сезонов в «Детройте» Дацюк уходит в СКА ради Олимпиады-2018, где добывает золото в ранге капитана сборной.

2017

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Впервые с 1990 года «Уингз» не попали в плей-офф. В команде на второстепенных ролях остались два россиянина – защитник Алексей Марченко и нападающий Евгений Свечников.

2019

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Впервые с 1990 года в сезоне-2018/19 в «Детройте» не оказалось ни одного русского. В третий раз кряду пролет мимо плей-офф.

На сегодня в команде нет ни одного нашего игрока. Свечников сослан в фарм-клуб 29 октября.

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