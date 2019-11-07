Забивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финнов

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ПОДНЯЛИ БАННЕР В ЧЕСТЬ ЧЕМПИОНОВ МИРА

– Поквитаемся с финнами за Братиславу! – призывали дотошные журналисты на раскатке главного тренера сборной России Алексея Кудашова.

Такая притянутая за уши постановка вопроса удивляла, поскольку Евротур и чемпионат мира – небо и земля. Однако никогда не теряющий выдержки Кудашов не стал возражать. Он готов поквитаться со «львами» не только за полуфинал ЧМ-2019, проигранный нашими 0:1, но и, наверное, за Олимпиаду-1994. Почему нет? 15 с лишним лет назад Кудашов играл в Лиллехаммере и дважды со сборной был унижен финнами – 0:5 и 0:4 (в полуфинале).

Впрочем, 14 чемпионов-героев во главе с капитаном команды Марко Анттилой из заявки хозяев на Кубок Карьяла не вычеркнешь. Перед стартовым вбрасыванием в их честь подняли баннер под своды «Хартвалл Арена».

В российском ростере значился лишь один бронзовый призер Братиславы – защитник-олимпионик Артем Зуб, ни разу на братиславский лед не вышедший.

Кстати, почему-то все называют финскую чемпионскую команду молодой. Забывая про Анттилу и защитника Кууселу, которым за 30. Последнему вообще 36. О нем мы вспомнили на последней минуте первого периода, когда он присел в штрафной бокс. Эх, забей наш капитан Бурдасов вместе с сиреной... Хозяев выручил вратарь «Сибири» Сятери.

К слову, Бурдасов и вратарь Бобков – самые великовозрастные в российской сборной на этом турнире. Им всего-то по 28 лет. Напомним: оба стали героями Баффало-2011 в молодежной сборной Валерия Брагина, сокрушившей в финале канадцев (5:3). В том матче Бобков вышел на замену при безнадежном для нас счете 0:3.

ПОЧИН ДЕБЮТАНТА ШАРИПЗЯНОВА

Однако в стартовом матче турнира пост номер один штаб сборной доверил московскому динамовцу Бочарову, дебютанту национальной команды. В стартовой 20-минутке его работой, мягко говоря, не перегрузили. Россияне же обстреливали владения хозяев со всех дистанций. Начал форвард «Торпедо» Дамир Жафяров, проверивший на прочность живот вратаря. Продолжил защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов, поддержав контратаку. Наши поймали соперника на пересменке, Бурдасов мог атаковать сам – с его-то пушкой, однако наградил пасом устремившегося вперед оборонца. Шарипзянов бросил неотразимо, словно для него штамповать заброшенные шайбы – дело привычное. Хотя в чемпионате КХЛ на его счету всего один гол и 7 результативных передач.

Понравилась нам и работа бригады большинства. Ожиганов и квартет форвардов Сошников – Бурдасов, Швец-Роговой – Макеев действовали остро, с правого борта угрожал броском главный снайпер чемпионата КХЛ Сошников, от левого – капитан сборной Бурдасов.

Увы, забить не удалось. Финны же первую же попытку превратили в гол.

Защитника Блажиевского, жестко встретившего на входе в зону уфимца Маннинена, не оправдываем. Но куда было деваться московскому армейцу, когда финн, как разъяренный бык, попер вперед. Не отходить же в сторону? Блажиевский и встречного движения не делал. А получил малый штраф и «десятку» за удар в голову.

Песонен сравнял счет, покараулив отскок от вратаря. Показалось, что финн при этом задел клюшку Бочарова, да и одним коньком заехал в площадь ворот. Но гол после короткой консультации с «другом» на верхотуре судьи засчитали.

Пропущенная шайба несколько обескуражила россиян. Вскоре наша оборона зевнула рывок Маннинена, Шарипзянов клюшкой не позволил уфимцу бросить. Но арбитры усмотрели в действиях защитника криминал и назначили буллит. Хотя фол едва ли тянул на две минуты.

Пострадавший показал фирменный кистевой, которого от него так ждут в «Салавате Юлаеве» – 1:2.

ДУБЛЬ РАФИКОВА

Горевали мы всего 38 секунд. Защитник Рушан Рафиков ответил не менее эффектным кистевым, еще и после паузы. Так бы решительно железнодорожнику действовать у своих ворот при зачистке пятачка.

Сошников на отложенном штрафе разрезал финскую оборону, но слишком сблизился с Сятери. Если бы забил, гол мог бы возглавить хит-парады.

Перед вторым перерывом «львы» заставили нас понервничать, когда на лобное место уселся Константин Окулов. На этот раз удалось отбиться.

Третий период россияне начали с позиции силы. Бурдасов выходил «1 в 0», но опять не смог забить. Вскоре Сошников и Ожиганов заработали большинство «5 на 3». На лед вышли мастера броска Бурдасов и Окулов. Но забили не они, урок им преподал Рафиков, стрельнувший с радиуса под перекладину.

К сожалению, мы учимся не на чужих ошибках, а на своих. Форвард Алексей Макеев опасно махнул клюшкой с широченным крюком, финны быстренько доставили шайбу в сетку.

Через три с половиной минуты хозяева вышли вперед – защитники Никита Черепанов и Артем Сергеев не заметили под носом вратаря все того же Песонена, и тот доел момент.

Бочарова язык не поворачивается винить в пропущенных шайбах, броски низом – это всегда отскоки, но он не выручал. Год назад на Кубке Карьяла голкипер Илья Сорокин укротил «львов» (3:0), заставив изумляться их наставника Юкку Ялонена. у

Тревожную ситуацию усугубил Блажиевский, оштрафованный за выброс шайбы, и следом Иван Мищенко. Финальный штурм россиянам не удался.

Надо было видеть лицо мэтра Владимира Юрзинова-старшего, которого пригласили вручить призы лучшим игрокам матча. Ему наверняка было обидно за своего ученика Кудашова.

Россия – Финляндия – 3:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: 1:0 Шарипзянов (Бурдасов, 5.29), 1:1 Песонен (Лехтонен, Маннинен, 30.18, б.), 1:2 Маннинен (33.42, бул.), 2:2 Рафиков (Жафяров, 33.20), 3:2 Рафиков (Бурдасов, Окулов, 45.23, б.), 3:3 Аалтонен (Раяла, Хиетанен, 47.21, б.), 3:4 Песонен (Пульюярви, Покка, 50.53).

Россия: Бочаров (59.35); Блажиевский (4) – Ожиганов, Черепанов – Сергеев, Зуб – Рафиков, Мищенко (2) – Шарыпзянов; Окулов (2) – Карнаухов – Слепышев, Сошников – Кадейкин – Макеев (2), Бурдасов-к – Швец-Роговой – Кузьменко, Жафяров – Семенов – Шумаков, Алексеев.

Вратарь у финнов: Сятери

Броски: 32 (11+9+12) – 22 (7+11+4)

Штраф: 22-10

Судьи: Нурд, Хернебринг (оба – Швеция)

7 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена»