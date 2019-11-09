Первая победа Кудашова. Сборная России одолела шведов

Увы, премьера Кудашова в качестве рулевого сборной получилась смазанной. Глупые удаления и вольница на своем пятачке исказили исход матча с финнами. Наши уступили 3:4.

У шведов, к слову, тоже новый наставник – Юхан Гарпенлов, который в первой половине 1990-х играл в одной тройке с Сергеем Макаровым и Игорем Ларионовым в «Сан-Хосе». «Тре Крунур» в Лександе оконфузились в вынесенном матче турнира с чехами – 1:3.

После осечки с финнами под ротацию попали защитник Черепанов, которого хвалят в Ярославле, и нападающие Кадейкин и Макеев. В звене с Сошниковым вышли железнодорожники Алексеев и Каюмов, а также 13-й нападающий Кудрявцев.

Наши сразу насели на ворота Хелльберга. Слепышев пустил в ход мощный кистевой. После роскошной поперечной передачи Окулова его одноклубник воткнул шайбу в дальний угол.

«Малыш» Жафяров показал, как надо копать на пятачке. Сергеев бросил, вратарь отбил перед собой, автозаводец был тут как тут.

Россияне продемонстрировали недюжинный игровой аппетит. Очень старался Шумаков, порой его эмоции захлестывали разум. Это относится не только к омичу.

Удаления – наш бич. Блажиевский, Семенов, Шумаков, Фазылзянов до блеска натерли лавку в штрафном боксе.

Как и в матче с финнами, россиян наказали буллитом. Правда, в этом эпизоде Окулова за фол не упрекнешь. Он спасал ворота после изысканной комбинации соперника. Клинберг реализовал штрафной бросок, руки экс-автозаводца оказались быстрее клюшки-гитары Бобкова. Спасибо Семенову, реализовавшему численное преимущество. Он добил шайбу в лопаты после эффектного подправления Жафярова. Отличилась наша вторая бригада большинства.

В третьем периоде пострадал Швец-Роговой, он ударился в борт, на лавке ушибленную шею лечили льдом.

Шведы сильно не хотели второго подряд поражения. Оставшись на целую минуту впятером протии троих соперников, они через 19 секунд доставили шайбу в ворота Бобкова. Отличился казанский «барс» Викстранд.

Сошников ответил голом в большинстве. Бросал главный снайпер чемпионата КХЛ не со своей любимой точки – из правого круга вбрасывания (ее облюбовал капитан сборной Бурдасов), а с противоположного фланга. И попал точно в дальнюю девятку. Похвалим и Кузьменко за техничную подкидку.

Халатность на пятачке Блажиевского и Мищенко привела к третьему голу в ворота Бобкова.

А за 2 минуты и 17 секунд «Тре Крунур», заменив вратаря, сравняли счет. Дальний бросок, трафик перед голкипером, рикошет и тащи.

К сожалению, вратари Бобков и проигравший финнам Бочаров не впечатлили.

За овертайм нашим – зачет. Три последние минуты они возили шведов, создавали полумоменты, но доигрались до буллитов. А они, как убеждает статистика КХЛ, не конек российского вратаря. Но в Евротуре все по-другому.

16 попыток потребовалось соперникам, чтобы выявить победителя. Эффектно забили Шумаков, Ханссон и Сошников. Бросок уфимца и первого снайпера чемпионата КХЛ с лопаты принес вожделенную победу.