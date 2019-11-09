Алексей Кудашов: Нельзя так ломать игру

– Алексей Николаевич, полного удовлетворения эта победа не принесла?

– Вы правы. У нас второй матч, и игроки должны быть более уверены, играть солидно все 60 минут. Не позволять себе неправильные действия, передачу инициативы сопернику и ненужные удаления. Нельзя так ломать игру. В начале полный контроль был, а второй период полностью перевернул ход встречи. Я сказал им, что они способны доминировать весь матч.

– Не все осознали, что на международном уровне цена любой ошибки: минимум – удаление, максимум – гол?

– Процесс идет. Команда должна верить в свои силы.

– Семенов, Жафяров доказали, что и в КХЛ, и тут способны показывать хороший хоккей…

– Кто-то сейчас раскрывается, кто-то чуть позже. Это нормальный ход вещей.

– С вратарями непростая ситуация?

– Нормально все, ребята набираются опыта.

– Против чехов в воротах будет Самонов?

– Пока еще обсуждаем этот вопрос.

– Как определяли очередность исполнителей буллитов?

– Мы доверили пробивать их тем людям, которых часто исполняют их в своих клубах.

– С чехами будете обращать внимание на строгость в обороне? Все-таки 8 пропущенных шайб за две игры…

– Всегда делаем акцент и на оборону, и на атаку. Разберем ошибки.

– В чем заключается позитив сегодняшнего матча?

– Отличный первый период. И самое важное – мы выиграли. Была сложная игра, но ребята смогли выйти со льда победителями.

– В моменте с голом в большинстве мне отдали хорошую передачу, а буллит – есть у меня определенные заготовки. Думал, что вряд ли Хелльберг знает о них и исполнил. Конечно, сейчас больше позитивные эмоции, но такие игры нельзя упускать. Мы вели, а в концовке матча счет стал 4:4. Наверное, неопытность и несыгранность – причина ошибок. С новыми партнерами немного не разобрались, с парой защитников…Тяжело сыграться, у нас был всего один день для тренировок. Никаких оправданий, но чуть-чуть можно и на это списать. Завтра играем с чехами – на них больше всего эмоций остаются. Они – принципиальный и непростой соперник. Будет отличный матч, – поделился впечатлением от игры один из героев встречи форвард Никита Сошников.