Роман Ротенберг: Перенимаем опыт Черчесова – его подход очень интересен

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- Роман Борисович, Воробьев и Кудашов – насколько это разные тренеры и почему выбор был сделан в пользу Алексея Николаевича?

- Я бы не стал сейчас никого сравнивать. У нас четкие требования: нам нужен системный подход, трудолюбие, ежедневное развитие, постоянный прогресс. Все эти качества сочетаются в нашем тренерском штабе. Штаб сборной - это управленческая группа, именно так сейчас работают во всех ведущих спортивных организациях мира. Стремление наших тренеров к развитию очевидны. Это умение быть гибкими, менять тактику по ходу игры, умение быть вариативным.

Можно, к примеру, вспомнить игру сборной России против Канады на чемпионате мира 2017 года в Кельне. Мы вели 2:0. Игра была полностью в наших руках. Два периода у Канады не было никаких шансов. Но наш соперник сумел полностью перестроиться к третьему периоду, поменять тактику. Канадцы изменили массу микро-деталей и переломили игру, выиграв третий период 4:0. Это тоже опыт. Умение корректировать тактику, варьировать состав, искать путь к победе – все эти качества есть у нашего тренерского штаба. Мы смотрим на футбольные клубы, такие как “Ливерпуль”, “Барселона”, “Манчестер Сити”. “Челси” вот выдал хорошую игру с “Аяксом”, когда они, проигрывая со счётом 1:4, смогли сравнять счёт. Мы берём мировой опыт из футбола, а также, изучаем всё лучшее, что есть в хоккее. Это требует знания, как минимум, английского языка. Мы живём в современном мире, и обмен опытом для нас очень важен. Мы постоянно работаем с разными федерациями, обсуждаем и изучаем разные подходы. Система “Спорт плюс образование”, которая сейчас выстроена в Финляндии, даёт возможность всем игрокам получать профессиональные знания и играть в хоккей. Количество зарегистрированных игроков в этой стране огромное. На пять миллионов населения их 100 тысяч человек, в то время как у нас такое же количество игроков приходится на 140 миллионов. Поэтому мы должны увеличивать эту цифру.

Очень важно, чтобы мы имели больше возможностей выбора игроков. Мы этим занимаемся постоянно, и сейчас у нас есть программы по строительству катков и развитию хоккея. Национальная программа подготовки хоккеистов утверждена Министерством спорта. Это всё очень важные составляющие для того, чтобы в сборных разных возрастов было большое количество игроков, и тренерский штаб мог выбирать лучший состав.

- Существует ли в Федерации хоккея России практика работы с крупными мировыми компаниями, занимающимися сбором статистики?

- Мы работаем с InStat, ICEBERG и SAP. Статистика, как говорится, не врёт. Например, по голевым моментам мы превзошли сборную Финляндии в первом матче Евротура. Но возникает вопрос: как это трактовать? После каждой игры идёт разбор матчей со стороны тренеров. Вдобавок к этому им передают всю статистику. Речь идёт об огромном количестве показателей. И тренер сам выбирает, какие из них ему нужны. Например, есть статистика по выигранным единоборствам. Это очень важный показатель, по которому наставники видят, кто делает для команды много полезного, а кто, например, не блокирует броски и не ведёт силовую борьбу. Есть показатели скоростных качеств игроков, их стартовой скорости и взрывной силы. Отслеживается абсолютно всё: физическое состояние хоккеиста, состав его тела, питание. На основании состава тела наши диетологи выдают игрокам индивидуальный план по питанию. Также у них есть свои планы по физической подготовке. Всё это является важной составляющей достижения результата. В победе не бывает мелочей. Реализацию этих подходов мы начали ещё с самого первого дня нашей работы в Федерации хоккея России. Та же статистика за последние четыре года была выведена на совершенно другой технологический уровень.

- В последнее время вы привлекаете известных в прошлом хоккеистов: Хабибулина, Ларионова. Будет ли этот тренд продолжен и есть ли еще какие-то кандидаты на примете?

- Мы со всеми нашими легендами находимся на связи. Обсуждаем, постоянно узнаем их мнение. Очень важно получить обратную связь. С учетом их богатого опыта, они могут подсказать нам важные вещи. Недавно я общался с Вячеславом Фетисовым, мне понравилась его психология. Он говорит, что сборная СССР не помнит поражений, помнит только победы.

- Ну, кроме одного, очевидно…

- Конечно, были поражения, но мы все помним победы. И на этой победной психологии строим все остальное. Конечно, мы будем еще больше привлекать легенд, но на сегодняшний день, думаю, что наш штаб имеет всех самых лучших специалистов. Мы верим в то, что этот наш выбор даст нам возможность выиграть максимальное количество золотых медалей во всех возрастах.

- Чемпионат мира и Олимпиады - это отлично, но тем не менее, с 2002 года нет медалей в турнирах среди сильнейших. У вас есть ответ на вопрос, почему?

- Выражение «турнир сильнейших» очень относительно. До 1998 года у нас игроки НХЛ не участвовали никогда. По вашей логике получается, что у нас вообще не было золотых медалей? Олимпийский чемпион - он и в Африке олимпийский чемпион. Так что сборная СССР выигрывала, и мы выигрывали. Не имеет никакого значения, кто играл на турнире. Это все субъективно, если состав выиграл, значит он был лучшим.

- Не было ли у вас желания сработать по североамериканскому принципу, назначая тренера на один конкретный турнир?

- Зачем нам копировать другую систему? В США есть национальная программа развития хоккея, где есть все возраста, начиная с 16 лет. Там все игроки и тренеры работают по единой генеральной линии. Они все - выходцы из одной системы. Поэтому они могут менять тренеров и ставить новых перед каждым турниром. Я не говорю, что их подход самый правильный. В Мичигане есть центр, в этом центре есть образование, обучение тренеров. Они собирают туда самых талантливых хоккеистов, и все специалисты у них проходят единую систему подготовки. Так делают и в Финляндии. Не знаю, насколько это хорошо или плохо.

Многие говорят, что тренеру нужна своя свобода творчества - это тоже правда. Но в США и Финляндии пошли по другому варианту. Соответственно, когда меняется тренер, игроки все уже тактически обучены играть по этой схеме. Все видели пример сборной Финляндии на прошлом чемпионате мира. Финская система работает во всех возрастах, мы тоже к этому стремимся. Хотим, чтобы у нас был почерк советского хоккея - это в первую очередь зрелищный хоккей, ведь мы играем для наших болельщиков, жителей нашей страны. Мы хотим, чтобы наша команда играла в тотальный хоккей. Надо смотреть, какой подход приводит к результату. Мы выиграли олимпийское золото впервые с 1992 года именно благодаря этим подходам. Финны выиграли чемпионат мира за счет своих подходов, они не взяли практически никого из НХЛ. По сути, они работали по советской системе - посадили всех на сборы и за месяц подготовили команду. По той же системе и мы готовились к Олимпиаде. Здесь вопрос, что приносит результат.

- Какой конечный смысл программы подготовки хоккеистов «Красная машина» и какие мероприятия в рамках этой программы ожидаются?

- Конечный итог этой программы – подготовка идеальных хоккеистов. Вот есть Коннор Макдэвид, который умеет все. У нас тоже есть такие молодые игроки. Вот Василий Подколзин может и обороняться, и играть в атаке, и блокировать броски. Мы стремимся к выращиванию таких игроков, чтобы они становились еще лучше. Важно делать акцент на общее развитие хоккея. Основная задача, чтобы у нас было больше хоккеистов, больше катков. У тренеров, начиная с детского уровня, были методические рекомендации и мониторинг выполнения этих рекомендаций. Но хоккей - вид спорта, где многое решают личности. Плюс есть особенности культуры. То, что сработает в США или Финляндии, не обязательно сработает у нас. Если поставить лучшего канадского тренера в любую нашу команду со своими правильными методиками, не факт, что он сможет выстроить отношения с игроками. Есть и языковой барьер. Выигрывает же та команда, где у тренерского штаба с игроками отношения выстроены на самом высоком уровне. Что касается дальнейших мероприятий, то 22-23 ноября в Сочи мы презентуем нашу программу полностью. Это мобильное приложение, онлайн-уроки, видеокоучинг. Полгода люди снимали игровые моменты, тренировочный процесс. Есть теоретическая часть, где все описано с рекомендациями, и есть практическая часть, где все упражнения детально и наглядно показаны. Все будет в открытом доступе, бесплатно абсолютно для всех. И эта программа будет обновляться и развиваться. Это первая полноценная программа для вида спорта в нашей стране. Такого пока нет ни в футболе, ни в баскетболе. В Советском союзе была такая программа, правда выражена была в другом виде. Анатолий Тарасов собирал всех главных тренеров клубов, общался с каждым, и во время этого обмена опытом вырабатывался единый подход. Наша программа даст всем тренерам возможность развиваться, чтобы они не стояли на месте.

- Есть ли в сборной России по хоккею ревность к сборной России по футболу? Наши сборные по этим видам спорта сейчас на топовом уровне. На каком-то эмоциональном уровне вы соперничаете?

- Мы только поддерживаем друг друга. С Черчесовым общаемся постоянно. Когда выигрывает сборная России по футболу или по хоккею – все в плюсе. Где-то мы берем опыт и Черчесова тоже. Знаем, как он работает. Подходы у всех разные, но все интересные.