Обнулились. Сборная России всухую проиграла чехам на Кубке Карьяла

– Нас не пускают на пятачок, бьют, выталкивают, соперники же легко заезжают на наш пятак, в атаке играем нормально – комбинируем, забиваем, надо убрать удаления, – рассуждал перед матчем с чехами капитан сборной России Антон Бурдасов.

Сборная Чехии под руководством Милоша Ржиги одержали на Кубке Карьяла две победы в гостях – в Лександе над шведами (3:1) и в Хельсинки над финнами (3:2 Б). Для пана Милоша Россия – главный раздражитель. Год назад здесь, на «Хартвалл Арена» чехи обыграли нашу команду 5:2, досрочно выигравшую турнир. Не помог тогда вратарь-олимпионик Сорокин, едва ли не одиночку победивший финнов.

Теперь на чехов поставили Самонова, третьего голкипера СКА. Такому кредиту доверия мог бы позавидовать сам Евгений Белошейкин, считавшийся в 1980-х самым талантливым вратарем.

После поражения СКА в Ярославле 24-летнего новичка СКА Самонова отправили в глухой запас, сделав ставку на Хелльберга и Мельничука. Было бы логично пригласить в сборную последнего из них, названного лигой лучшим в сентябре. Но в концовке матча с Ригой он получил травму.

Даже не припомнить, когда третий вратарь клуба играл за сборную. Николай Хабибулин? Напомним, он завоевал золотую олимпийскую медаль в Альбервиле, не выходя на лед. Самое интересное – на Олимпиаду-1994 в Лиллехаммере его не взяли, там, кстати, сыграли все три вратаря.

Возможно, Самонова не бросили бы в бой, если б его коллеги Бочаров и Бобков убедили тренеров в надежности. Увы, и тот, и другой не выручили, предоставив новичку шанс.

О Самонове и не только мы вспомнили в середине первого периода, когда чехи открыли счет. После подарка защитника Мищенко. «Моряк» за воротами долго выбирал вариант начала атаки, вычерчивая виртуальные комбинации, и… выложил шайбу на клюшку Ржепика, тот переправил ее на левый фланг Яну Коваржу, который вонзил ее в ближний верхний угол. Напрасно Самонов выдвинулся из «краски» на Ржепика, переместиться к правой стойке наш вратарь не успел.

Увы, россияне впервые проиграли первый период, который нашим удавался в матчах с финнами и шведами. Спасибо Ржепику, промахнувшемуся перед сиреной на перерыв по пустым воротам. Чехи в этот момент разыгрывали лишнего. В штрафном боксе коротал две минуты Шумаков, который здесь сидел и за себя, и за того парня. В игре со шведами его по ошибке наказали вместо Слепышева. Удаление, кстати, дешевое – «ястреб» в атаке рукой прихватил клюшку соперника.

После перерыва подарок сделали чехи, почти на две минуты оставшись втроем. Но нашим бригадам большинства не удалось отличиться. Несмотря на «ковровую бомбардировку» ворот.

Возможно, не хватило работы на пятачке, где преуспевал Жафяров, пропускавший матч с чехами из-за микротравмы. Его заменил новичок Кудрявцев, который отправил в запас Самонова в том самом матче со СКА в Ярославле. В различных сочетаниях выходил и 13-й нападающий Кадейкин.

На этот раз с голевыми моментами было негусто. С бросками же с дальней и средней дистанции вратарь Уилл справлялся без проблем. И где наше преимущество в свежести? Чехи ведь после победы над финнами (3:2 Б) отдыхали на пять часов меньше, чем россияне.

Удаления Рафикова и Ожиганова помогли подопечным Ржиги отодвинуть игру от своих владений. Более того, в куче-мале на нашем пятачке судьи разглядели криминал и сначала наказали россиян штрафным броском. Но до буллита дело не дошло, поскольку люди в полосатых рубашках после «киносеанса» засчитали… гол за авторством Седлака. Ни на одном повторе нельзя было увидеть шайбу за линией ворот. Шарипзянов же, якобы прижимавший шайбу в площади ворот, присел на две минуты.

Потом судьи принялись отдавать долги и трижды оставляли чехов втроем против нашей пятерки. К сожалению, в этой козырной ситуации подопечные Кудашова решили спасать России поодиночке. Пальбу со всех дистанций Ожиганова еще можно понять, но что делал в бригаде большинства защитник-домосед Сергеев?

Третья шайба чехов, влетевшая в пустые ворота, окончательно испортила нам настроение. И подняла – команде Ржиги, ставшей победителем турнира.

СТАТИСТИКА

Чехия – Россия – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). 10 ноября. Судьи: Викман, Кауковари (оба – Финляндия).

Голы: 1:0 Ян Коварж (Ржепик, 10.32), 2:0 Седлак (51.04), 3:0 Нестрашил (59.45, п.в.).

Россия: Самонов (59.30-59.45); Блажиевский – Ожиганов, Зуб – Рафиков, Фазылзянов – Сергеев, Мищенко – Шарипзянов; Слепышев – Карнаухов – Окулов, Кузьменко – Швец-Роговой – Бурдасов-к, Шумаков – Семенов – Сошников, Кудрявцев – Алексеев – Каюмов, Кадейкин.

Вратарь у чехов: Уилл

Штраф: 12-8