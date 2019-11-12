Ждем Овечкина и Гусева в Пекине. Они поведут сборную к олимпийскому золоту - Советский спорт
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12 ноября 2019 09:00ХоккейДомрачев Владислав

Ждем Овечкина и Гусева в Пекине. Они поведут сборную к олимпийскому золоту

Сборная России оставила двойственное впечатление на Кубке «Карьяла». Впрочем, руководство ее штаба заявило, что идет просмотр кандидатов с прицелом на олимпийский Пекин. Поэтому не надо впадать в панику из-за нашего третьего места в Хельсинки. «Советский спорт» попытался предположить, на кого сможет рассчитывать сборная через два с небольшим года на Играх-2022, а также в декабре на Кубке Первого канала.

РОКИРОВКА ВАРЛАМОВ - СОРОКИН

Самая тяжелая позиция – вратарская. В Пекине мы не сможем рассчитывать на россыпь звездных стражей ворот из НХЛ – Бобровского, Василевского, Георгиева. Верится, в скором времени выломает дверь в сильнейшую лигу Шестеркин и составит достойную конкуренцию Георгиеву.

Трудно сказать, как повернется карьера Сорокина, лучшего на сегодняшний день вратаря КХЛ. Уедет ли он в «Айлендерс»? Или останется в ЦСКА? А если останется, то на какой срок? В КХЛ он всем все доказал. Для прорыва в сборной не хватает ярлыка «Играю в НХЛ».

Бочаров и Бобков испытания в Хельсинки по большому счету не выдержали, а вызов Самонова пусть останется без комментариев. Они подтаскивали, но не вытаскивали матчи.

Несколько лет назад в сборную приглашали Кареева, окончательно смирившегося в Уфе с ролью дублера. Вызывали, чтобы оказать моральную поддержку. Все напрасно.

Лучший новичок прошлого сезона и вратарь Шведских игр Коновалов ныне потерял былой драйв, да и удача от него отвернулась. Есть Подъяпольский, Тихомиров и Билялов. Им, интересно, дадут шанс в главной команде страны?

На Кубке Первого канала ставку скорее всего сделают на Сорокина. Но что будет в Пекине-2022?

Идеальным вариантом стала бы рокировка Варламов – Сорокин: армеец едет в «Айлендерс», Варли возвращается домой и помогает сборной на Олимпиаде.

ВОЙНОВА НЕ ЗАБЫЛИ?

Выбор игроков обороны для Пекина тоже не богатый. Даже скудный. Наставник ЦСКА Игорь Никитин, возвращая из-за океана Киселевича, вынужден был признать: рынка защитников в КХЛ практически нет. Поэтому молимся, чтобы не вернулись в НХЛ Нестеров и Войнов, Трямкин и Миронов, Ожиганов и Киселевич. На самом деле реальные шансы закрепиться по ту сторону океана имеют первые двое из этого списка.

Но пока они в КХЛ. Новый капитан ЦСКА (он замещает травмированного Андронова) должен сыграть на Кубке Первого канала-2019. А вот кандидатура Войнова окутана туманом. После поражения СКА Олега Знарка в полуфинале плей-офф от ЦСКА, двукратного обладателя Кубка Стэнли в сборную не приглашали. Сейчас на него не нарадуется наставник «Авангарда» Боб Хартли. Неужели Войнов не нужен сборной? На кого Алексей Кудашов может опереться в Москве? На Нестерова, Зуба, Трямкина, Яруллина, Василевского, Рафикова, Ожиганова, Киселевича, может, Марченко и Миронова. Из этой десятки железобетонный кандидат лишь один Нестеров.

ПРОБЛЕМЫ НЕ С ЦЕНТРАМИ, А С БОМБАРДИРАМИ

На Кубке «Карьяла» нам все уши прожужжали – мол, в сборной дефицит центральных нападающих. Да нет никакого дефицита. Лидер бомбардирской гонки лиги Шипачев, совершивший вертикальный взлет Семенов, Зернов и Ткачев-казанский (оба пока лечатся), Швец-Роговой, вышедший на новый уровень Светлаков, лучший «меньшевик»-силовик Карнаухов, несколько сбавивший обороты Кадейкин, к ним подтягивается праворукий Алексеев, на которого мы обратили внимание еще в «Адмирале». Не будем списывать со счетов и опытного олимпионика Андронова и технаря Бурмистрова.

При таком богатстве выбора не стоит переквалифицировать в центральных Григоренко, Шалунова, Окулова…

Куда острее стоит вопрос со снайперами. Капитан сборной на Кубке «Карьяла» Бурдасов в сборной «молчит». Хочется верить Кудашову, старающемуся убедить нас, что форварда СКА обязательно прорвет. Капризов стопудово уедет после этого сезона в «Миннесоту», случится чудо, если останется ради второй олимпийской медали. Ткачеву, который Эдуардович, еще надо закрепиться с сборной. Новая связка Барабанов – Ткачев смотрится в СКА перспективно, но кто может сыграть с ними в сборной. Не Лехтеря же!

С трудом верится в возвращение Григоренко и Слепышева в НХЛ, а также Сошникова. Ну и хорошо – это наши «пушки», на них надежда.

Открытие этого сезона Жафяров если и уедет, то в клуб-олигарх КХЛ. Оттуда ему проще будет прорваться в сборную. Дух захватывает от любопытства – пригласят ли автозаводца, набравшего в двух матчах Кубка «Карьяла» 3 (1+2) очка, на московский декабрьский турнир?

Пропустивший старт сезона Голышев не оставил олимпийскую мечту. Но пока его «Автомобилист» в догоняющих, а не в лидерах, форварду трудно будет рассчитывать на вызов в национальную команду. Для этого надо совершить хоккейный подвиг.

В Хельсинки нашей команде не хватало дядьки-наставвника. В Пхенчхане с этой ролью на все сто справились Дацюк, Ковальчук и Мозякин. Волшебник носил капитанскую нашивку, Кови признали самым ценным игроком турнира, а главный бомбардир отечественных чемпионатов выполнил возложенную на него миссию «большевика».

До Пекина они не доедут, надо правде смотреть в глаза. А вот Александр Великий может. Его контракт с «Вашингтоном» заканчивается в 2021-м. Так что мешает Ови претворить в жизнь олимпийскую мечту, ворваться в Тройной золотой клуб? А потом пусть возвращается в НХЛ, если ему захочется. Да и Гусев в то же самое время освободиться из «Нью-Джерси» (если его раньше не обменяют). Поздновато в 28 лет переучиваться, работать над взрывной скоростью и обретать пробивную мощь. В Пекине сборная будет рада своего спасителя (имею в виду подвиг Гусева в финале Пхенчхана-2018) таким, какой он есть.

В столице Финляндии президент ФХР Владислав Третьяк дал понять, что в Москве надо будет выиграть все матчи. Перед родным зрителем оконфузиться нельзя. Но ведь проигрывали – в 2015-м, 2016-м (в юбилей отечественного хоккея), и конец света не наступил.

Проваливался на Кубке Первого канала со сборной и Зинэтула Билялетдинов. Причем не единожды. От поражений никто не застрахован. Умные на них учатся. Есть надежда, что так и будет со сборной России после Кубка «Карьяла».

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