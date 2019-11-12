У Кузнецова украли хет-трик, у «Вашингтона» - победу - Советский спорт
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12 ноября 2019 09:18ХоккейСлавин Виталий

У Кузнецова украли хет-трик, у «Вашингтона» - победу

Видеотехника в этот вечер сыграла против Ови и Ко. Подарила гол «Аризоне», который поначалу никто не заметил. А в овертайме отменила шайбу уже отплясывающих победный танец хозяев. В итоге «Кэпиталз» уступили по буллитам 3:4, но лидерство в общей таблице НХЛ сохранили.

После подобных спектаклей грустно и смешно вспоминать футбольных ретроградов. Или коррупционеров от судейства? Десятилетия под всякими идиотскими предлогами они торпедировали введение видеоповторов. Мол, это замедлит игру, сделает ее излишне технологичной и вообще ошибки рефери – неотъемлемая часть футбола. Особенно занимательно это было слышать болельщикам сборной ФРГ, которая проиграла в овертайме ЧМ-1966 после более чем сомнительного гола Херста.

«UNBELIEVABLE BACKHAND!»

Мне, честно сказать, тоже казалось, что тотальное внедрение в хоккей видеопросмотров убьет человеческий фактор. После игры и поспорить, обсудить будет нечего. Но нет. Самое важное все-таки – справедливость. А эмоций, переживаний, необычных поворотов в спорте предостаточно в любом случае.

Вот и этот матч в столице США. Сказка для телекомментаторов! Чего мы только не услышали:

- Да нет, шайба не пересекла линию ворот. Как? Не может быть! Судьи фиксируют гол? Вот это да! – реакция на вторую шайбу «Койотов» на 10-й секунде второго периода. Бросок Фишера щитком отразил Самсонов, прижал шайбу ко льду, и все поехали меняться. Однако судьи неожиданно отправились на консультацию с военной комнатой, где на стопкадре рассмотрели-таки, что Илья остановил шайбу за ленточкой.

- Unbelievable backhand! – невероятный бросок с неудобной стороны, орали американцы. Кузнецов действительно виртуозно, почти с нулевого угла сократил отставание до минимума 2:3.

- Хет-трик Кузи! – после того как под занавес хозяева, сняв вратаря, сравняли счет и всем показалось, что это сделал россиянин. На лед даже посыпались с трибун бейсболки. Но шайба влетела в сетку от клюшки Оши, который на мгновение опередил Евгения.

- Гол! Грандиозный камбэк «Вашингтона»: отыгрался с 0:3 и победил! Как? Неужели там был офсайд? У Эллера? Нет, у Оши! – перебирали варианты комментаторы, едва не завершив досрочно трансляцию на 3-й минуте овертайма.

В общем, буря страстей! И как раз благодаря видеотехнике.

НОВАЯ ФИШКА «СТОЛИЧНЫХ»…

Именно страсти, настроя поначалу явно недоставало «Столичным». Это классическая ловушка для фаворитов. Особенно в первой половине сезона. Одно дело в гости пожалует «Питтсбург» или «Бостон», совсем другое – «Оттава» или «Аризона». Помните, даже тренер мечтающих о плей-офф «Рейнджерс» Дэвид Куинн на прошлой неделе после разгрома дома от «Сенаторз» 2:6 посетовал на недооценку подопечными вроде как заведомого аутсайдера:

- Похоже, для нас стало сюрпризом, что соперник не сдался до начала матча. «Оттава» сражалась и цеплялась за каждую шайбу, а наших игроков это раздражало. Нужно научиться справляться со своими эмоциями.

Вашингтонцы точно так же отнеслись к «Аризоне». Ну да, южане сейчас в кубковой восьмерке Запада. Но как избавиться от отношения к ним как к законченным лузерам, если ноунеймы «Койотис» с 2012 года не попадают в плей-офф?! Тем более после серии из шести побед: если мы «Баффало», «Калгари» и «Вегас» раскатали, то с этой «Аризоной» на одном коньке справимся, подспудно рассуждали хозяева. Иначе как объяснить град элементарных ошибок их лидеров, если не отсутствием должной концентрации?

Кузнецов упал на ровном месте и не успел вернуться в защиту – 0:1.

Кемпны в центре поля выложил шайбу на клюшку оппоненту – 0:2.

Оши завозился в той же нейтральной зоне, спустя 35 секунд отрыв становится критическим – 0:3.

К чести хозяев, они сумели взять себя в руки и перехватили инициативу. Тем более что волевые победы – фишка «Вашингтона» в нынешнем сезоне:

- 0:2 и 3:2 в овертайме с «Сент-Луисом»;

- 0:2 и 4:3 с «Торонто»;

- 1:5 и 6:5 по буллитам с «Ванкувером»;

- 0:1, 2:3 и 4:3 в овертайме с «Торонто»;

- 0:1 и 4:2 с «Калгари»;

- 1:3, 3:4 и 5:4 в овертайме с «Флоридой».

…И ИХ КАПИТАНА

На сей раз, однако, погоня получилась неудачной. Но лично меня больше беспокоит другое.

Если Кузнецов вышел на звездный уровень и держит его – 9 (3+6) очков в последних четырех турах и титул первой звезды во втором матче кряду, то с Овечкиным творится что-то непонятное. Пушка лучшего бомбардира современности снова отстрелялась вхолостую. Это немыслимо: из 13 голов нынешнего чемпионата 12 капитан «Кэпиталз» забил на выезде?! Неужели Александра Великого делают таким покладистым и радушным к гостям американской столицы знаменитый борщ супруги Анастасии и общение с маленьким Сережей…

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