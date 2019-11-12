Знарок снял проклятие ЦСКА

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Да что там, все 14 встреч в КХЛ завершились победами армейцев в основное время. А были и шесть поражений красно-белых на Кубке мэра. Олег Знарок покончил с этой черной серии. Его команда выиграла в овертайме, а могла и не доводить дело до дополнительной пятиминутки.

ЗНАРОК НЕ ОСОБО ПОМНИЛ 3:9

– Помните поражение 3:9 от ЦСКА в начале сезона? – пыталась зацепить ведущая «Матч ТВ» Наталья Кларк главного тренера «Спартака» Олега Знарка.

– Помню, но не особо. Там такие шайбы залетали в наши ворота…

Разгром 3:9 – ложка дегтя в бочке меда нового наставника красно-белых. Даже и не вспомнить, когда он проигрывал с таким позорным счетом. При этом полматча хозяева играли прилично, сохраняя равновесие 2:2.

Со Знарком «Спартак» дважды победил СКА, причем оба раза – в Санкт-Петербурге. Была победа, пусть и по буллитам над «Авангардом» в Балашихе, «Витязем» – в Подольске. Да и шестиматчевую беспроигрышную серию, которую оборвало домашнее поражение от «Адмирала» перед самым перерывом, из хроники не вычеркнешь.

Конечно, для Знарка дело чести поквитаться с чемпионом за разгром-конфуз. Тем более он насчет «таких шайб» прав. Защитник Гришин даже рукой сам себе привез. Капризов оформил хет-трик, забив седьмой, восьмой и девятый голы. Постфактум ему записали еще и результативную передачу.

Вчера один из лидеров бомбардирской гонки записал в актив один ассист. Переполненные трибуны с удивлением наблюдали, как номинальные гости ни в чем не уступали фаворитам, которые перед антрактом уступили в трех из пяти матчах. Более того, Знарок не испугался бросить в бой 18-летнего защитника Никишина, о котором «Советский спорт» рассказал на старте сезоне. Проведя десять встреч, он исчез из состава. Говорили, по медицинским причинам. Теперь врачи дали юниору добро, и он вернулся, будто и не было долгого вынужденного простоя.

«Спартак» даже позволил дать отдохнуть лидеру атак Карсумсу, ездившему вместе с Даугавиньшем в сборную Латвии. И еще показал новичков – защитников Виклунда и Мусина. Швед вышел в первой паре со своим соотечественником Херсли и смотрелся весьма уверенно. Правда, во втором периоде он упустил к воротам ветерана Попова, но Сан Саныч забивает только СКА. Так шутили болельщики. Вратарь Гудачек вынудил опытного форварда бросить мимо.

Уже в стартовой трети игры красно-белые дважды уязвили вратаря армейцев Юханссона, который допустил результативную ошибку в Нижнекамске, стоившую чемпионам поражения. Как объяснил тренер вратарей красно-синих Сергей Наумов, шведу необходима игровая практика, а ближе к плей-офф чаще будет играть олимпийский чемпион Сорокин.

Другой олимпионик Марченко еще до перерыва одну шайбу отквитал.

Однако потом дело у хозяев застопорилось.

ХОД КОНЬКОМ ЗУБОВА

– Команда Знарка напоминает характером своего тренера, – как-то поделился откровением учитель Олега Валерьевича Владимир Юрзинов-старший. Эти слова описывали «Динамо», дважды бравшем Кубок Гагарина.

Теперь то же самое можно сказать о «Спартаке». Подопечные Знарка грамотно сохраняли преимущество, ни в чем не уступая грозному сопернику. Они даже на несколько секунд получили большое численное преимущество «5 на 3».

Чемпионы же грешили удалениями, не всегда оправданными. За 2,5 минуты до сирены армейцы заменили вратаря и навалились на владения Гудачека. И Попов доказал, что может забивать не только СКА в плей-офф, но и «Спартаку». Ветеран доел момент – пропихнул шайбу в сетку. Новичок Мусин не смог разорваться, чтобы помешать армейцу.

Овертайм прошел суматошно. Соперники не дорожили шайбой, как принято в формате «3 на 3», и при первой возможности палили по воротам.

Когда все начали думать о буллитах, шайба юркнула в сетку ЦСКА. Даугавиньш прострелил, и Зубов коньком, исполнив кораблик, переправил ее в цель. Судьи долго совещались, решали, обратились за помощью к «военной комнате», разместившейся в офисе ФХР, неподалеку от «ЦСКА Арены». И гол засчитали – движения коньком не усмотрев. Вожделенную победу красно-белым принес тот самый Зубов, забивавший в последнем победном для «Спартака» матча шесть лет назад. Правда, тогда он играл в красно-синей форме.