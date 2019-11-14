Ковальчуку пора возвращаться в КХЛ? - Советский спорт
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14 ноября 2019 13:42ХоккейСлавин Виталий

Ковальчуку пора возвращаться в КХЛ?

Обозреватели «Советского спорта» о будущем героя Квебека.

В среду «Лос-Анджелес» демонстративно вывел здорового Илью Ковальчука из состава в бессрочную ссылку. Тренироваться с командой он может, а играть – по особому распоряжению. Сразу возникли слухи о возвращении 36-летнего форварда в Россию, где спрос на него наверняка есть. Однако инсайдеры НХЛ утверждают, что ни клуб, ни игрок решения еще не приняли, и ситуация меняется едва ли не каждые несколько часов.

НЕТ

ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ ОН ВСЕГДА УСПЕЕТ

Виталий СЛАВИН

Сразу скажу, о КХЛ Илья должен думать в самую последнюю очередь, ибо вернуться домой он всегда успеет. Даже после окончания нынешнего контракта с «Лос-Анджелесом» в 2021 году. На два года его старше Данис Зарипов и Сергей Мозякин. Тем не менее по-прежнему незаменимы в лидирующем «Ак Барсе» и выбирающейся из кризиса «Магнитке».

Да, у Ковальчука очень солидный для его возраста договор с ежегодными 6,25 млн долларами в платежной ведомости. Но документ составлен настолько хитро, что после 15 декабря «Кингз» либо какой иной команде останется выплатить за полтора сезона из общей суммы 18,75 млн лишь 4,95 млн. Причем в нынешнем сезоне и вовсе жалкие по меркам НХЛ 700 тысяч долларов. И вот это обстоятельство открывает для игрока и «Королей», как сейчас модно говорить, окно возможностей.

Какой смысл «Лос-Анджелесу» теперь избавляться от россиянина, если большая часть денег по контракту ему уже выплачена? Да, у него ужасный показатель полезности (минус 10), но разве для нападающего это главное! У Овечкина как-то «минус 35» за сезон накопилось, у Малкина в прошлом чемпионате до «минус 25» дошло, однако что-то я не слышал вестей об их скором обмене.

В том-то и дело, что от форвардов ждут прежде всего отдачи в атаке. Но разве только у одного Кови в калифорнийской дружине с этим проблемы? Нет, конечно! Разве что к капитану команды Анже Копитару нет вопросов с его 18 (6+12) очками в 18 матчах. А что у других? Больше Ильи набрал очков только неприкосновенный Дастин Браун – 10 (4+6). При этом тверичанин давно не выходит в первой бригаде большинства и ведущих звеньях.

Нет никакого резона сейчас клубу дергаться и потому, что без согласия Ковальчука обменять его из-за пункта в соглашении до конца сезона никуда нельзя. «Лос-Анджелесу» остается выжидать, но ни в коем случае не оставлять ветерана без игровой практики. Ведь это сразу снизит на него спрос и цену.

Илья с его умным контрактом теперь и вовсе хозяин положения. Без его слова «Кингз» с ним не могут сделать до следующего лета ни-че-го. И то, что на самом деле с 15 декабря он будет стоить 700 тысяч, козырь игрока. Приобрести за копейки мастера такого уровня рано или поздно желающие обязательно найдутся. Особенно в преддверии плей-офф. Среди тех команд, которые делают ставку конкретно на этот сезон и которые потеряли топ-нападающих из-за травм. Как быть, к примеру, «Питтсбургу», если Кросби ляжет на операцию, или «Колорадо», если затянется лечение Ландескуга и Рантанена?

ДА

ЕСЛИ СЕМЬЯ «ЗА», ТО С НХЛ НАДО РАСПРОЩАТЬСЯ

Сергей ИВАНОВ

Оговорюсь для начала, что вариант с возвращением в КХЛ пока чисто умозрительный. Генменеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блейк и главный тренер Тодд Маклеллан утверждают, что еще абсолютно ничего не решено. Коуч даже похвалил Ковальчука за усердие на последней тренировке, заявив:

- Хоккей иногда бывает жестоким. Было много достойных Зала славы игроков, которых выводили из состава и отправляли на трибуну. Это не очень удобно. Никто этого не хочет. Илья на тренировке много работал. Думаю, это дает представление о том, как он отреагировал, и это хороший знак для всех нас. Перед матчем с «Детройтом» примем решение о составе и будем двигаться дальше. Прямо сейчас я не знаю, каким будет наш состав завтра.

Ситуация, в общем-то, простая. Илье нужно самому определиться, чего он хочет, каким видит дальнейшее развитие своей карьеры. Ведь ясно – не выходя на лед в календарных матчах, он непременно будет терять форму, а в 36 лет это чревато необратимыми последствиями. Если «Кингз» продолжат нападающего мариновать в резерве, что может удержать Ковальчука в Америке? Разве что семья. Срываться посреди сезона и перемещаться из теплой обжитой Калифорнии в морозную слякотную Россию с четырьмя детьми…

С другой стороны, к 15 декабря Илья получит 13,8 млн из трехлетнего контракта в 18,75 млн. Жизнь в хоккее не может быть бесконечной. Если «Лос-Анджелес» на тебе действительно поставил крест, зачем своими руками помогать ему гробить карьеру, что напрямую скажется в первую очередь на семье! Деньги, которые Кови сможет заработать в этом сезоне и в дальнейшем в КХЛ, никогда не бывают лишними.

Илью теперь сватают в «Авангард» и СКА, которым он просто необходим. В обоих клубах MVP Олимпиады-2018 сразу выдадут полный карт-бланш. Тем более что с наставником «Ястребов» Бобом Хартли он работал еще в «Атланте», а в Питере, где брал два Кубка Гагарина, ему и вовсе все знакомо. Не забудем, что в Ледовом уже канадская коробка, а в Балашихе – финская. То есть и бегать больше, чем в НХЛ, ветерану не придется. При этом регулярный сезон в КХЛ на 20 матчей меньше.

Сергей Федоров играл на аэродромах КХЛ и получал в «Магнитке» более чем солидную зарплату до 42 лет. Но в зрелом возрасте он никогда не выпадал из игрового ритма. Не стоит это делать и Ковальчуку. С его отношением к хоккею он тоже вполне способен разменять пятый десяток на аренах КХЛ.

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