Рекорд Билялова, третье подряд поражение ЦСКА, черная серия «Северстали»

СУХОЙ БИЛЯЛОВ

Вратарь «Ак Барса» 24-летний Тимур Билялов долго шел к признанию. Продирался сквозь тернии к звездам. Через скрытую аренду и фарм-клуб. В прошлом сезоне его оценили в Риге. Но вынуждены были вернуть в Казань, где ставку изначально сделали на шведа Адама Рейдеборна.

Однако главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в паспорт вратарям не заглядывает, у него все по-чесноку – играет сильнейший. В ЦСКА, например, он забанил чемпиона мира Виктора Фаста, соотечественника Рейдеборна, в пользу Ильи Сорокина.

У Билялова и контракт двусторонний, и антропометрические данные совсем не вратарские – рост 179 см, вес 79 кг. Как-то в Геленджике на вечере закрытия сезона в ВХЛ он поинтересовался у Сергея Гимаева, почему тренер «Барса» сравнивает его с Владимиром Мышкиным.

- Мышкин тоже маленький, но вырос в классного вратаря, - ответил русский Дон Черри.

Билялов внял словам мэтра. Матч с «Трактором» стал для него всего 13-м в чемпионате, а сухарей он насушил аж 6! А в то, что он покусится на нетленный рекорд вратаря «Лады» 14-летней давности Иржи Трвая – 305 минут 56 секунд без пропущенных шайб, не верилось совсем.

Однако Билялов побил достижение чеха. В игре с «Трактором» ему надо было продержаться 23 минуты, он сохранял ворота на замке 33 минуты 31 секунду. Новый рекорд чемпионатов страны по длительности сухой серии составляет 316 минут 9 секунд.

Трудно объяснить, почему тренеры сборной не обращают внимание на Билялова, натаскивая Бобкова, Самонова и других бесперспективных с прицелом на Пекин-2022 голкиперов.

ШАЙБА-ШАЛУНЬЯ

Матч в Москве ЦСКА – «Салават Юлаев» в фокусе тоже были вратари – Сорокин и Юха Метсола. «MVP плей-офф против лучшего голкипера чемпионата» - яркая афиша. С нею вполне может конкурировать еще одна – «Дуэль лидеров снайперской гонки: Никита Сошников vs Кирилл Капризов».

Уже в первом периоде болельщики увидели четыре гола – по два в каждые ворота. Похоже, шайба издевалась над лучшими голкиперами лиги. Сначала она закрутилась-завертелась на клюшке армейца Андрея Светлакова и по замысловатой траектории зашла в сетку. Форвард даже не бросал, а искал передачей на дальней штанге своего партнера Сергея Толчинского. Хозяева вышли вперед 2:1. Но до перерыва шайба-шалунья посмеялась над Сорокиным. После броска от синей линии защитника уфимцев Павла Коледова и рикошета от Сакари Маннинена вратарь красно-синих вроде бы поймал шайбу, но та вывалилась из доспехов голкипера, который лежа правой рукой задвинул ее за ленточку.

В матче и без проказ шайбы было на что посмотреть. Защитник гостей Михаил Пашнин, завоевавший с ЦСКА Кубок Гагарина, решил сделать зрителям подарок. И отправил на трибуну клюшку. Но не свою, а армейца Антона Слепышева. Те охотно приняли презент. Слепышев, кажется, не стал требовать орудие труда назад. Как в свое время рижский вратарь Янис Калниньш - свой блин, переданный зрителям голкипером «Нефтехимика» Ильей Ежовым после кулачного конфликта «стенка на стенку».

…Искренне возмущался защитник ЦСКА Михаил Науменков, удаленный за подножку. Потому что уфимец Дмитрий Кугрышев споткнулся о клюшку своего партнера Владимира Жаркова. Наставник хозяев Игорь Никитин отреагировал на ошибку спокойно. Сжечь машину рефери Виктору Гашилову, как Александр Гулявцев из «Амура», лучший тренер КХЛ точно не грозился.

Надо сказать, судьи изрядно начудили. Вряд ли в системе координат ИИХФ отменили бы трудовой гол Толчинского. Из-за того, что Светлаков слегка задел клюшкой щиток Метсолы.

Вскоре шайба заползла в сетку хозяев. Пашнин врезался в Сорокина. Но гол засчитали.

- Был случайный контакт с вратарем, не повлиявший на взятие ворот, - продекламировал в микрофон судья Денис Бондарь, вызвав свист возмущения «ЦСКА Арены».

Максим Майоров раскопал на пятачке четвертый гол. Раньше чемпионы ничего подобного соперникам не позволяли. А себе – три поражения подряд. Капитан же красно-синих Никита Нестеров (он замещает травмированного Сергея Андронова) уверяет, что в команде нет кризиса. Наверное, это запланированный спад, который должен усыпить бдительность соперников в плей-офф.

МАГИЧЕСКАЯ ДЕКСЯТКА

В Ярославле и Череповце наколотили суммарно 15 шайб. Но магическим числом этих матчей стала десятка. На берегах Волги в 11-й игре прервалась серия побед «Нефтехимика». А на Шексне «Северсталь» потерпела десятое поражение подряд. Теперь от переживающего сложный период «Авангарда». Причем не с любимым для себя счетом 1:2, а вчистую – 1:5. Теперь путь команды Андрея Разина лежит в Москву – к злому ЦСКА. До понедельника время есть. Только вот доедет ли наставник «сталеваров» до Белокаменной? Определенные сомнения есть.