Рекорд Билялова, третье подряд поражение ЦСКА, черная серия «Северстали» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 22:41ХоккейДомрачев Владислав

Рекорд Билялова, третье подряд поражение ЦСКА, черная серия «Северстали»

«Советский спорт» рассказывает о самых ярких моментах большого хоккейного четверга.

СУХОЙ БИЛЯЛОВ

Вратарь «Ак Барса» 24-летний Тимур Билялов долго шел к признанию. Продирался сквозь тернии к звездам. Через скрытую аренду и фарм-клуб. В прошлом сезоне его оценили в Риге. Но вынуждены были вернуть в Казань, где ставку изначально сделали на шведа Адама Рейдеборна.

Однако главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в паспорт вратарям не заглядывает, у него все по-чесноку – играет сильнейший. В ЦСКА, например, он забанил чемпиона мира Виктора Фаста, соотечественника Рейдеборна, в пользу Ильи Сорокина.

У Билялова и контракт двусторонний, и антропометрические данные совсем не вратарские – рост 179 см, вес 79 кг. Как-то в Геленджике на вечере закрытия сезона в ВХЛ он поинтересовался у Сергея Гимаева, почему тренер «Барса» сравнивает его с Владимиром Мышкиным.

- Мышкин тоже маленький, но вырос в классного вратаря, - ответил русский Дон Черри.

Билялов внял словам мэтра. Матч с «Трактором» стал для него всего 13-м в чемпионате, а сухарей он насушил аж 6! А в то, что он покусится на нетленный рекорд вратаря «Лады» 14-летней давности Иржи Трвая – 305 минут 56 секунд без пропущенных шайб, не верилось совсем.

Однако Билялов побил достижение чеха. В игре с «Трактором» ему надо было продержаться 23 минуты, он сохранял ворота на замке 33 минуты 31 секунду. Новый рекорд чемпионатов страны по длительности сухой серии составляет 316 минут 9 секунд.

Трудно объяснить, почему тренеры сборной не обращают внимание на Билялова, натаскивая Бобкова, Самонова и других бесперспективных с прицелом на Пекин-2022 голкиперов.

ШАЙБА-ШАЛУНЬЯ

02_20191114_CSK_SYU_KUZ_10

Матч в Москве ЦСКА – «Салават Юлаев» в фокусе тоже были вратари – Сорокин и Юха Метсола. «MVP плей-офф против лучшего голкипера чемпионата» - яркая афиша. С нею вполне может конкурировать еще одна – «Дуэль лидеров снайперской гонки: Никита Сошников vs Кирилл Капризов».

Уже в первом периоде болельщики увидели четыре гола – по два в каждые ворота. Похоже, шайба издевалась над лучшими голкиперами лиги. Сначала она закрутилась-завертелась на клюшке армейца Андрея Светлакова и по замысловатой траектории зашла в сетку. Форвард даже не бросал, а искал передачей на дальней штанге своего партнера Сергея Толчинского. Хозяева вышли вперед 2:1. Но до перерыва шайба-шалунья посмеялась над Сорокиным. После броска от синей линии защитника уфимцев Павла Коледова и рикошета от Сакари Маннинена вратарь красно-синих вроде бы поймал шайбу, но та вывалилась из доспехов голкипера, который лежа правой рукой задвинул ее за ленточку.

В матче и без проказ шайбы было на что посмотреть. Защитник гостей Михаил Пашнин, завоевавший с ЦСКА Кубок Гагарина, решил сделать зрителям подарок. И отправил на трибуну клюшку. Но не свою, а армейца Антона Слепышева. Те охотно приняли презент. Слепышев, кажется, не стал требовать орудие труда назад. Как в свое время рижский вратарь Янис Калниньш - свой блин, переданный зрителям голкипером «Нефтехимика» Ильей Ежовым после кулачного конфликта «стенка на стенку».

…Искренне возмущался защитник ЦСКА Михаил Науменков, удаленный за подножку. Потому что уфимец Дмитрий Кугрышев споткнулся о клюшку своего партнера Владимира Жаркова. Наставник хозяев Игорь Никитин отреагировал на ошибку спокойно. Сжечь машину рефери Виктору Гашилову, как Александр Гулявцев из «Амура», лучший тренер КХЛ точно не грозился.

Надо сказать, судьи изрядно начудили. Вряд ли в системе координат ИИХФ отменили бы трудовой гол Толчинского. Из-за того, что Светлаков слегка задел клюшкой щиток Метсолы.

Вскоре шайба заползла в сетку хозяев. Пашнин врезался в Сорокина. Но гол засчитали.

- Был случайный контакт с вратарем, не повлиявший на взятие ворот, - продекламировал в микрофон судья Денис Бондарь, вызвав свист возмущения «ЦСКА Арены».

Максим Майоров раскопал на пятачке четвертый гол. Раньше чемпионы ничего подобного соперникам не позволяли. А себе – три поражения подряд. Капитан же красно-синих Никита Нестеров (он замещает травмированного Сергея Андронова) уверяет, что в команде нет кризиса. Наверное, это запланированный спад, который должен усыпить бдительность соперников в плей-офф.

МАГИЧЕСКАЯ ДЕКСЯТКА

В Ярославле и Череповце наколотили суммарно 15 шайб. Но магическим числом этих матчей стала десятка. На берегах Волги в 11-й игре прервалась серия побед «Нефтехимика». А на Шексне «Северсталь» потерпела десятое поражение подряд. Теперь от переживающего сложный период «Авангарда». Причем не с любимым для себя счетом 1:2, а вчистую – 1:5. Теперь путь команды Андрея Разина лежит в Москву – к злому ЦСКА. До понедельника время есть. Только вот доедет ли наставник «сталеваров» до Белокаменной? Определенные сомнения есть.

ЗаКруглились. «Молодежка» упустила победу над канадцами за 22 секунды до сирены Сборной России не хватило совсем чуть-чуть, чтобы удержать минимальный перевес в счете в пятом матче молодежной Суперсерии-2019. В овертайме канадцы дожали огорченных гостей (2:1 ОТ) и вышли вперед в серии. 14.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Егор Замула: Удивлен, какой получился счет в матче со сборной WHL Валерий Брагин: В концовке не хватило сил Валерий Брагин: Сборной России нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве
Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева – пока четвертая. 08.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова четыре раза упала на тренировках ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляет Форвард ЦСКА – о противостоянии с красно-белыми, Кубке Германии и своем увлечении теннисом. 13.11.2019 15:30 Хоккей Кузютина Елена
Андрей Червиченко: В Ростове забыли, что не платить можно только рабам и дуракам Бывший президент «Спартака» и коренной ростовчанин высказался о кризисной ситуации в клубе из его родного города. 13.11.2019 21:45 Футбол Августин Александр
Трусова упала четыре раза, встала – пять. Репортаж с тренировки В четверг фигуристы провели официальный тренировки во дворце «Мегаспорт» перед стартом Гран-при России. 14.11.2019 19:24 Фигурное катание Чикирис Олег
Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
22:33 Хоккей ЦСКА уступил «Салавату» и потерпел третье поражение подряд
22:21 Футбол Сборные Турции и Франции вышли на Евро-2020
22:06 Хоккей «Авангард» разгромил «Северсталь» в матче КХЛ
21:52 Баскетбол «Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги
21:38 Хоккей Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Сибирь» и одержали третью победу кряду
21:25 Футбол Бывший гендиректор «Ростова» назвал виновных в текущем положении клуба
20:51 Футбол Василий Кикнадзе: 100 млн евро за Миранчуков? Они для нас бесценны
20:34 Футбол «Рубин» и «Краснодар» обсудят трансфер Намли зимой 2020 года
20:13 Футбол Комличенко – о заявлении Цорна: Без проблем. Сильно не расстроился
19:54 ММА Тейлор отказался от поединка с Шлеменко
19:35 Футбол Иранцы с Азмуном проиграли Ираку в матче отбора ЧМ-2022
19:15 Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом
18:51 Футбол Юрген Клопп: Мы бы подписали Златана, если бы он не играл за «МЮ»
18:24 Футбол «Локомотив» готов продать Миранчуков за 100 млн евро
18:10 Кросби перенес операцию и пропустит шесть недель
17:45 Авто/Мото Hyundai выиграла чемпионат мира по ралли
16:58 Футбол Узбекистан проиграл Саудовской Аравии на последней минуте, у Шомурдова гол
16:45 Биатлон Малышко выиграл первый контрольный спринт в Тюмени
16:38 Футбол Левандовски в третьем месяце подряд признан болельщиками «Баварии» лучшим игроком команды
16:30 Хоккей Пажо стал первой звездой дня в НХЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array