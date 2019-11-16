«Думали все легко, но не тут-то было!». «Динамо» обыграло «Сибирь»

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Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Сибирь» - 4:2. После матча наставники команд подвели итоги встречи:

«Начали робко, пропустили голы и только в третьем периоде показали игру, которая была у нас до не очень удачной серии. Были возможности, но хромает реализация. Особенно «5 на 4» - в последних матчах совсем не забивает большинство. Работаем над эти компонентом, но пока продукта нет», - сказал Николай Заварухин, главный тренер «Сибири».

- Это пауза так повлияла на команду?

- Ищем. До перерыва команда была на ходу. Сейчас смотрим, что за механизм сломался.

Владимир Крикунов также поделился впечатлением от игры:

«Забили хорошие голы. Болельщики нас поддержали хорошо, гнали вперед. Правда, там их новосибирский фан-сектор провоцировал – отлично болельщики «Сибири» болели, по-настоящему. Две шайбы забросили и думали, что все легко будет, но не тут-то было…Травмировали у нас двух защитников. Волков, Бойков – посмотрят врачи, что там с ними…Перешли на три пятерки. Простили ненужный второй гол, и началась легкая паника. Хорошо, что забили четвертую и спокойно закончили», - подвел итог Владимир Крикунов, главный тренер московского «Динамо».

- Большинство что-то разладилось в этой домашней серии…

- Да пас нужно точный отдавать друг другу.

- Как вам новое звено?

- Был бы Индрашис посвежее, было бы лучше – переиграл он в сборной немного. А так – неплохо показывают себя на тренировках. В прошлой игре Полыгалов забил, в этой – Петерссон. Имеет перспективу это звено.

- Вы говорили, что третий матч после сборной для игроков самый тяжелый. Не беспокоились, что Яшкин, Хиетанен могут просесть сегодня?

- А что Яшкин не просел? У меня есть другие варианты?