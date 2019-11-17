Хлебный день Боба. Свидание с лучшим другом вдохновило Бобровского на подвиги

Впервые в сезоне в НХЛ в один день на лед вышли 30 команд! В калейдоскопе событий выделим дуэль закадычных друзей - Боба и Хлебушка во Флориде. Артемий продлил свою рекордную серию до 11 матчей (5 голов, 12 передач), а Сергей волевой победой (4:3) напомнил всем, кто дважды брал Везину Трофи.

Американские телекомментаторы вспомнили Павла Дацюка, когда в его стиле Якуб Врана в Бостоне принес «Вашингтону» победу в серии буллитов. Хотя сам Волшебник не устает повторять, что этот прием – паузу и легкое движение назад перед броском он перенял у нынешнего тренера «Амура» Александра Гулявцева. Но мне капитан чемпионов Пхенчхана сейчас приходит на ум по другому поводу: глядя на мучения Ковальчука в «Лос-Анджелесе», Гусева в «Нью-Джерси», Бобровского во «Флориде», постоянно всплывает в памяти его фраза:

- Главное – не подписать контракт, а его отработать.

Действительно, когда Бобровский по ходу первого периода после шести несложных бросков «Рейнджерс» пропустил две шайбы, и четко было видно, что Сергей опять не в своей тарелке – нервничает и ругает себя, у меня даже мелькнула мысль:

- А стоило ли ему нарываться, выбивая из «Пантерз» 10-миллионный контракт? Вон Василевский не стал выпячивать себя как самого дорогого игрока клуба, ограничившись теми же 9,5 млн, что у Кучерова. Соответственно и спрос с Андрея в «Тампе» будет не таким жестким и бескомпромиссным, на каковой обрек себя во «Флориде» Бобровский.

А тут еще на днях лидер «Филадельфии» Якуб Ворачек вдруг подленько, за глаза лягнул экс-одноклубника Илью Брызгалова:

- Эти его разговоры о космосе... Слушай, можно пошутить разок, если у тебя не идет игра. Но он пытался быть смешным каждый день, и это уже никого не веселило. Хотелось сказать: «Заткнись, чувак, и просто лови шайбу».

Неужели чех до сих пор переживает (или завидует?) из-за девятилетнего контракта тольяттинца на 51,5 млн, который «Флайерз» выкупили после второго сезона? В любом случае неотработанные договора, как правило, убивают в НХЛ репутацию игрока навсегда. Потому легко понять теперешнее состояние Бобровского. Ожиданий в новой команде он пока не оправдывает. Шутка ли – если в среднем за карьеру пропускает 2,5 шайбы за игру при 91,8% отраженных бросков, то во «Флориде» эти показатели ухудшились до 3,53 и 88,2%?! Дошло до того, что россиянина несколько раз сажали в запас, а четыре и даже пять пропущенных голов стали нормой жизни.

Однако на сей раз, несмотря на жуткое начало, Боб доказал, что кто-то, а он не «космонавт» точно, и команду вытащил.

Сигналом послужил блестящий сейв на 22-й минуте. Его закадычный приятель Хлебушек при счете 2:2 в контрвыпаде «два в один» любезно выдал на пустой угол Дианджело и тот бросал вроде как наверняка. Однако Сергей изловчился выкинуть руку, и шайба затрепыхалась в ловушке. Да, спустя три минуты после еще очередной восхитительной передачи Панарина Дианджело заставил-таки капитулировать Бобровского, но тот уже поверил в себя и поймал кураж. Это настроение вратаря тут же передалось партнерам.

Что ни делал тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн – все напрасно! После счета 2:3 Боб отразил все 16 бросков гостей. Хотя коуч попросту не убирал с площадки Панарина – Артемий откатал невероятные 27 минут 57 секунд при его средней норме 20:43! Но как еще быть Куинну, если при уральце на льду «Рейнджерс» забивают, а без него – сразу пропускают? К примеру, в предыдущем туре «Тампа» грохнула «Синерубашечников» 9:3, однако – в это невозможно поверить! – Панарин завершил игру с полезностью «плюс 3». И сейчас он финишировал в плюсе (+2), но пока, к сожалению, Артемий и «Рейнджерс» существуют в параллельных реальностях. Может, что-то изменится, когда выйдут из лазарета Мика Зибанежад и Каапо Какко?..