Круче Свечникова только Ковальчук. Топ-5 российских юниоров в ХХI веке - Советский спорт
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18 ноября 2019 13:30ХоккейСлавин Виталий

Круче Свечникова только Ковальчук. Топ-5 российских юниоров в ХХI веке

Александр Овечкин и Евгений Малкин так давно играют за океаном, что навскидку кажется - именно они должны возглавлять этот рейтинг.

Но нет, оба дебютировали в НХЛ в 20 лет, то есть выйдя из юниорского возраста. Динамовцу помешал локаут, а магнитогорца долго не отпускал родной клуб. Похожая история у Никиты Кучерова и Александра Радулова. Только застряли они не у нас, а в канадских молодежных лигах. Так что россиян, прописавшихся в НХЛ в 18 лет, легко пересчитать по пальцам, а сделавших там карьеру - вовсе единицы.

1. ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

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Нападающий

Дата рождения: 15.04.1983

Драфт: №1, 2001 год, «Атланта»

СЕЗОНЫ В ЮНИОРАХ

И

О (Г+П)

+/-

Время

2001/02

65

51 (29+22)

-19

18.32

2002/03

81

67 (38+29)

-24

19.27

Хотя тверичанина принято считать воспитанником «Спартака», за основной состав красно-белых в элитном дивизионе он не провел ни одного матча. Еще до драфта всем было известно, что Илья сразу уедет в НХЛ, а «Спартак» тогда умудрился на пару сезонов вылететь из российской Суперлиги.

Ковальчука с почестями проводили из московского клуба, а он стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ под номером один. Вот только угодил юноша в провинциальную южную Атланту, правда, располагающую прекрасным международным аэропортом, но хоккей там никому не нужен. В итоге НХЛ оттуда свалила в 2011 году, перевезя команду в Виннипег. Сам нападающий покинул «Трэшерс» полутора годами ранее, заключив с «Нью-Джерси» сенсационный контракт на 100 млн долларов за 15 лет. Если в «Атланте» за восемь лет Кови сыграл лишь две серии плей-офф, то с «Дэвилз» в 2012 году добрался до финала Кубка Стэнли. Что, похоже, стало лебединой песней в НХЛ героя ЧМ Квебека и Берна.

В 2013-м россиянин разорвал контракт с «Нью-Джерси», а новая попытка покорить НХЛ в преклонном возрасте в «Лос-Анджелесе» близка к фиаско.

2. АНДРЕЙ СВЕЧНИКОВ

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Нападающий

Дата рождения: 26.03.2000

Драфт: №2, 2018 год, «Каролина»

СЕЗОНЫ В ЮНИОРАХ

И

О (Г+П)

+/-

Время

2018/19

82

37 (20+17)

0

14.39

2019/20

20

22 (9+13)

+6

16.24

Как и Ковальчук, попал в НХЛ, минуя российский элитный дивизион. Уроженец Барнаула на радары скаутов угодил в 13 лет в казанском «Ак Барсе», а уже в 16 перебрался в молодежную американскую лигу поближе к старшему брату Евгению, который вовсю играл за мужиков в фарм-клубе «Детройта».

Андрея роднит с Кови еще одно обстоятельство. Илья до отъезда в НХЛ в «Спартаке» в 18 лет постоянно со всеми дрался. Но одно дело - сцепиться с никому неизвестными героями местного разлива, совсем другое – вызвать на бой сами знаете кого, да еще в Кубке Стэнли!

Более того, если Илья в дебютном сезоне из-за травмы выбыл почти на 20 матчей, что стоило ему приза лучшего новичка, то Свечников в регулярке не пропустил еще ни одного поединка! При этом по полезности он постоянно в плюсе, в то время как у Ковальчука за всю карьеру в НХЛ лишь один сезон такой – 2009/10.

3. АЛЕКСАНДР СЕМИН

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Нападающий

Дата рождения: 3.03.1984

Драфт: №13, 2002 год, «Вашингтон»

СЕЗОНЫ В ЮНИОРАХ

И

О (Г+П)

+/-

Время

2003/04

52

22 (10+22)

-2

12.37

В 19 лет, можно сказать, проложил дорогу в «Вашингтон» Овечкину. Но следующий сезон НХЛ отменила из-за локаута. Александр на два года застрял в России, где с тольяттинской «Ладой» добрался до финала чемпионата страны-2005.

Возвращение в «Кэпиталз» получилось триумфальным. Семин рядом с дебютантом Ови вышел на гроссмейстерский график очко за игру – 73 (38+35) в 77 матчах, а еще через год клубным трио с Сергеем Федоровым зажигал на ЧМ в Квебеке, где в финале красноярец отметился дублем. Тот же трюк он повторил в золотом финале ЧМ-2012 в Хельсинки.

А вот в НХЛ карьера Александра засбоила. И случилось это – Свечникову на заметку! – как раз в «Каролине». В марте 2013 года нападающий заключил с «Харрикейнз» роскошный пятилетний контракт на 35 млн долларов. Однако он был расторгнут через пару лет по инициативе американского клуба из-за слабой игры россиянина.

4. ИВАН ПРОВОРОВ

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Защитник

Дата рождения: 13.01.1997

Драфт: №7, 2015 год, «Филадельфия»

СЕЗОНЫ В ЮНИОРАХ

И

О (Г+П)

+/-

Время

2016/17

82

30 (6+24)

-7

21.59

Ярославец, как и братья Свечниковы, сразу решил искать счастья за океаном и уже в 15 лет двинулся в Северную Америку. Однако от выступления за юниорские сборные России никогда не отказывался и взял два серебра молодежного ЧМ в 2015 и 2016 годах.

Проворов уникален тем, что за четырехлетнюю карьеру в НХЛ еще не пропустил ни единого матча! При этом проводит на льду уйму времени, по этому показателю постоянно лидируя в «Филадельфии». На сегодня у него – 23 минуты 47 секунд в среднем за игру. В XXI веке больше Ивана среди россиян находились на льду только четверо: Сергей Зубов (26:09), Павел Буре (24:34), Алексей Житник (24:13), Сергей Гончар (23:48). Знатная компания!

В сезоне-2017/18 с 17 голами стал лучшим снайпером НХЛ среди защитников вместе с Виктором Хедманом («Тампа») и Дуги Хэмилтоном («Калгари»). Этим летом по завершении договора новичка попробовал было забастовать. Однако к открытию тренировочного лагеря подписал-таки новый контракт с «Флайерз» на 40,5 млн за 6 лет. Россиянин теперь самый высокооплачиваемый защитник команды и с 13 (4+9) очками в 20 матчах идет на личный рекорд результативности.

5. МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ

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Защитник

Дата рождения: 25.06.1998

Драфт: №9, 2016 год, «Монреаль»

СЕЗОНЫ В ЮНИОРАХ

И

О (Г+П)

+/-

Время

2016/17

4

0 (0+0)

+1

12.08

2017/18

79

40 (9+31)

+11

15.22

Наш нехитрый рейтинг привел к неутешительному для отечественного хоккея выводу: чем раньше покинешь родные пенаты, тем больше шансов засветиться за океаном и под ранним номером драфта ворваться в НХЛ. А первый круг выбора, как показывает практика, гарантирует режим максимального благоприятствования клубных боссов.

Нижнекамец тоже махнул через Атлантику, не сыграв ни одного матча ни за «Нефтехимик», ни за «Ак Барс». В 17 лет он прописался в молодежной лиге Онтарио, где на него положил глаз «Монреаль». Однако четыре игры Сергачева в НХЛ в дебютный сезон не впечатлили руководство «Канадиенс». Его вернули в юниорскую лигу, а летом в обмен на нападающего Джонатана Друэна отправили в «Тампу». Именно там рядом с Кучеровым и Василевским Михаил по-настоящему раскрылся и сейчас составляет конкуренцию самому Хедману.

С 16 лет Сергачев регулярно в сборной России. В 2014 году выиграл Мировой кубок вызова, в 2017-м – бронзу молодежного ЧМ, минувшей весной – бронзу взрослого ЧМ в Братиславе.

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