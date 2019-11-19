«Трактор» продолжает проигрывать. А в Челябинске пишут письма

«МАГНИТКЕ» ОТРУБИЛИ ГОЛОВУ

После поражения в Пекине (1:3) «Металлург» уступил и в Хабаровске (2:3). Кто-то наверняка скажет: по вине вратаря. Вышедший в стартовом составе Станислав Галимов запустил две шайбы из трех в ближний угол и во втором перерыве был заменен на проверенного ветерана Василия Кошечкина. Олимпийский чемпион оставил ворота на замке.

Вернувшийся в Магнитогорск тренер Илья Крикунов недавно завил, что надо смириться с реалиями современного хоккея и упростить игру на канадских площадках. Вход в зону – преимущественно через вброс, чаще доводить шайбу до ворот и копать на пятачке.

«Сталевары» так и действуют в последнее время. При таких исполнителях, как Сергей Мозякин. Денис Паршин, Андрей Локтионов. Стоит ли удивляться голевому молчанию главного бомбардира отечественных чемпионатов – капитан «Магнитки» не забивает уже 12 игр подряд. Звезда «Вашингтона» Евгений Кузнецов образно сравнил этот стиль с беготней курицы, которой отрубили голову.

В Хабаровске Мозякина поставили в звено к Эрику О’Деллу и Деннису Расмуссену. Увы, легионеры говорили с ним на разных языках. Эта «химия» очевидно не сработала.

Зато прорезалось голевое чутье у критикуемого Николая Кулемина в тройке с Паршиным и Локтионовым. Воспитанник магнитогорской школы сделал дубль, довел личный счет до шести голов и обогнал Мозякина в снайперском рейтинге команды.

Если «Магнитка» уступит во Владивостоке, то рискует покинуть зону плей-офф.

ВОЛШЕБНИК ЗАВЕЛ «АВТО»

Выдавить «Металлург» из кубковой восьмерки может «Автомобилист». Команда из Екатеринбурга выдала серию из четырех побед и пяти матчей с набранными очками. Восхождение началось 31 октября в Нур-Султане. 41-летний Павел Дацюк забил волшебный гол и помог своей команды выиграть 4:3 в овертайме. В Челябинске Волшебник набрал 2 (1+1) очка. В двух следующих добавил по одному ассистентскому баллу. Заставив замолчать хейтеров, призывающих ветерана зачехлить клюшку и повесить коньки на гвоздь. Однако во вторник уральцы, дважды ведя в счете, уступили в столице Казахстана «Барысу» 2:3 в овертайме.

«ТРАКТОР» ПРОДОЛЖАЕТ ТОНУТЬ С ЮРЗИНОВЫМ

«Советский спорт» писал о событиях, случившихся во время предыдущего матча «Трактора» с «Автомобилистом». Напомним, часть радикально настроенных челябинских фанатов через пять минут после стартового вбрасывания покинула арену. Другие в открытую поддерживали команду гостей. Так, что создалось впечатление, будто играют в Екатеринбурге.

Руководство «Трактора» обвинило в несанкционированной акции менеджера клуба, отвечающего за работу с болельщиками. На следующий день его уволили за… прогул. Фанаты написали губернатору Челябинской области и по совместительству президенту «Трактора» Алексею Текслеру с просьбой отправить в отставку гендиректора клуба Бориса Видгофа, проверить механизм комплектования команды в основном игроками одного агента Юрия Николаева, а также снять задачу попасть в плей-офф в нового главного тренера Владимира Юрзинова и готовиться с следующему сезону.

Агент медлить с ответом не стал. Он сравнил суммарную зарплату своих клиентов во главе с капитаном команды Дмитрием Калининым с деньгами защитника-легионера Ника Бэйлена, недавно восстановившегося после травмы.

В полемику включились заслуженные ветераны «Трактора» во главе с чемпионом мира Николаем Макаровым, опубликовавшие письмо губернатору. Они решительно не согласились с позицией актива фанатского движения. Конфликт руководства клуба и фанатов порой идет на пользу, что доказывает свежая история конфронтации в ЦСКА. В результате армейцы завоевали вожделенный Кубок Гагарина.

А «Трактор» продолжил падение уже под руководством Владимира Юрзинова, проиграв дома 2:5 неудобному для себя «Йокериту». На трибунах стояла звенящая тишина. Пропустивший пять шайб вратарь хозяев Василий Демченко, уходя в раздевалку, подарил клюшку огорченным болельщикам.

Пока сменщику Петериса Скудры не удается пополнить очковый багаж команды, которая упала на дно таблицы Восточной конференции. Несмотря на не самый слабый состав.