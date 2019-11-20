«Он хотел вернуться в игру, но не смог». Кучеров пропустил страшный удар и рухнул на спину - Советский спорт
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20 ноября 2019 13:40ХоккейСлавин Виталий

«Он хотел вернуться в игру, но не смог». Кучеров пропустил страшный удар и рухнул на спину

Не задался новый сезон у самого ценного игрока прошлого регулярного чемпионата.

Мало того, что у Никиты Кучерова игра не идет, так еще в Сент-Луисе угодил под сокрушительный силовой прием Брейдена Шенна и на третий период не вышел. Хотя, по словам тренера «Тампы» Джона Купера, пытался это сделать.

Кто смотрел матч «Сент-Луис» - «Тампа» в прямом эфире, полагаю, были в шоке от увиденного в конце второго периода.

Пойнт из центра площадки отпасовал на правый борт Кучерову. Тот был без скорости да еще неудачно принял передачу и оказался спиной в поле у синей линии «Блюз». Увидев, что на него накатывает почти двухметровый защитник Джей Боумистер, Никита поспешил избавиться от шайбы – с неудобной руки запустил ее за ворота хозяев и на мгновение расслабился.

ГРУЖЕНЫЙ САМОСВАЛ В СПИНУ

Кто мог представить, что сзади на россиянина летит груженый самосвал в лице бузотера Шенна! Никита был совершенно не готов к удару со спины, тем более после того как избавился от шайбы. Шенн не бил плечо в плечо, как положено. Канадец, ускорившись, просто въехал в Кучерова, опрокинув его на лед двумя руками – классический шлагбаум!

Это самое жуткое и опасное в хоккее, когда ты не ждешь хита и не сконцентрирован. Форвард рухнул на спину как сбитая кегля. С высоты двух метров. Кошмар… И еще хорошо, что не стукнулся об лед головой.

Но и это еще не все. Когда Никита упал, Шенн по инерции прокатил еще несколько метров и, переступая нокаутированного оппонента, едва не задел лезвием правого конька незащищенную шею Кучерова! Вот это счастье. Ибо Шенн уже не контролировал свои действия, после того как сзади на него набросился мстить за партнера вышибала «Тампы» Эрик Чернак.

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Когда Никита поднимался со льда, по его глазам видно было, что он сильно потрясен и не очень-то и понимает, что это было. Он сразу ушел в раздевалку. А после матча тренер южан Джон Купер сказал, что Кучеров не смог продолжить игру не из-за обязательного тестирования на предмет сотрясения мозга, а из-за травмы верхней части тела. При этом после перерыва россиянин пытался вернуться на лед, но не смог. Что конкретно с форвардом, выяснится только на следующий день после утренней тренировки.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Как наказали хама из «Сент-Луиса»? Да никак! Малым двухминутным штрафом за грубость. Чернак за ту же грубость удостоился двойного малого штрафа.

Вывод: значит, спокойно и безнаказанно можно и дальше раскалывать лидеров противника. Плевать, что они стоят миллионы долларов, и именно на них, а не на подлых крушителей, ходят зрители.

Я правильно понимаю твою политику, НХЛ?

Ведь в поединке в Сент-Луисе случился еще один показательный эпизод. Самуэль Бле на полной скорости накатил на пятак «Тампы» и локтем шарахнул в голову Андрею Василевскому, находившемуся в пределах вратарской площади. Да, сзади нападающего слегка подтолкнул Янни Гурд, но Бле даже попытки уйти от столкновения или убрать локоть не сделал.

Судьи на сей раз вообще никакого фола не углядели.

СКАНДАЛ В ЧИКАГО

Но вы только не подумайте, что в НХЛ развернулась охота на русских. Не менее громкий скандал громыхнул в Чикаго! Под занавес игры с «Каролиной», когда при счете 2:3 хозяева сняли вратаря, Себастьян Ахо грубо сзади толкнул клюшкой на борт находившегося с шайбой Патрика Кейна.

- Кросс-чек, кросс-чек! – заорали телекомментаторы, однако арбитры их не услышали.

Кейн попытался было протестовать, но куда там – момент быстренько заиграли. И надо же такому случиться – Ахо еще и четвертую шайбу в пустую рамку «Блекхокс» закинул! Вот тут у хозяев сдали нервы. Кейн с капитаном «Чикаго» Тейвзом едва не устроили самосуд над финном. В этот раз до рукоприкладства не дошло, однако, если судьи продолжат и дальше не просто не беречь звезд НХЛ, а потворствовать их уничтожению, массовой кровавой бойни рано из поздно не избежать.

Как тут не вспомнить столкновение 3 ноября нападающего «Оттавы» Скотта Сабурена с форвардом «Бостона» Дэвидом Бэкесом. Соперники ударились головами. Сабурен потерял сознание, обильно пошла кровь. Да, пострадали оба игрока. Но идет-то все от излишне либеральных правил. От того, что в НХЛ нет табу на подобные вещи.

У НХЛ ДРУГИЕ ЗАБОТЫ

В итоге спустя полтора месяца после старта чемпионата клубные лазареты уже переполнены ведущими мастерами. Сидни Кросби, Патрик Хорнквист – в «Питтсбурге», Владимир Тарасенко, Александр Стеен – в «Сент-Луисе», Микко Рантанен, Габриель Ландескуг - в «Колорадо», Митч Марнер – в «Торонто», Патрис Бержерон, Тори Круг, Дэвид Бэкес – в «Бостоне», Кайл Окпосо, Маркус Юханссон, Владимир Соботка – в «Баффало», Джастин Абделкадер, Денни Декейзер, Тревор Дейли – в «Детройте», Джонатан Друэн – в «Монреале», Артем Анисимов, Скотт Сабурен, Бобби Райан – в «Оттаве», Мика Зибанежад – в «Рейнджерс», Джон Клингберг, Роопе Хинтц – в «Далласе», Дэвид Риттих и Кэм Талбот – оба вратаря «Калгари»…

И это далеко неполный список. А чем в это время занимаются боссы НХЛ? Вы не поверите! Во вторник генменеджеры всех команд собрались в Торонто, чтобы обсудить, как повлияло введение видеопросмотра на соблюдение правила «вне игры»?! А в остальном все прекрасно.

- Наш вид спорта сейчас в отменной форме, - заявил генменеджер «Аризоны» Джон Чайка. И добавил, что он и его коллеги довольны судейством:

- Арбитры очень хорошо работают.

А знаете, что сегодня больше всего заботит НХЛ? Плевок во вторничном матче форварда «Вашингтона» Гарнета Хатавэя в защитника «Анахайма» Эрика Гудбрансона! Лига посчитала, что матч-штрафа мало, и назначила специальные слушания по этому делу.

Неужели больше нечем заняться? Неужели гнусная выходка Шенна сойдет хулигану с рук?..

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