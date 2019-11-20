ЦСКА не хватило двух быстрых голов. Чемпион дожал «Витязь» лишь в овертайме

Самые интересные события среды в традиционном обзоре «Советского спорта».

ШЕСТЬ СОТЕН ЗАРИ

Совсем недавно, в конце октября, команда со снежинкой в день своего рождения героически победила лидера и чемпиона ЦСКА (2:1) и взлетела в квартет лучших Восточной конференции. Однако потом «Сибирь» вошла в черную полосу. Домашнее поражение от «Ак Барса» 1:4 стало для «Сибири» пятым. Команда Дмитрия Квартальнова, несколько лет назад не без успеха трудившегося в Новосибирске, оказалась очень агрессивным гостем.

Бывало, «Сибирь» громила команду из Казани, которую возглавлял Зинэтула Билялетдинов, но в этот раз «барсы» сразу выпустили острые когти и не оставили хозяевам шансов.

Третья шайба у гостей на счету их капитана Даниса Зарипова, ставшая для ветерана седьмой в этом сезоне и 414-й в чемпионатах страны. Впереди только капитан «Магнитки» Сергей Мозякин (530), не забивающий 12 матчей подряд. Заря набрал 600-й балл за результативность в форме «Ак Барса».

Пятерка поражений «Сибири» - ничто на фоне бомбардирских достижений. Тем более что сам ЦСКА позволяет себе серии из четырех неудач, что не особенно сказывается на его турнирных делах.

Впрочем, обладатели Кубка уступили лидерство в сводной таблице «Ак Барсу», всерьез нацелившемуся на Кубок континента имени Виктора Тихонова. Напомним, тренер Квартальнов трижды завоевывал этот трофей для победителя регулярного чемпионата.

ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

О вратаре «Ак Барса» 24-летнем Тимуре Билялове и его рекордной сухой серии в чемпионатах страны (не только КХЛ) – 316 минут и 9 секунд, установленном в прошлом матче Казани, «Советский спорт» уже рассказывал.

Как известно, Билялова вернули из Риги, где он находился в скрытой аренде. Разумеется, на роль дублера Адама Рейдеборна, остановившего сборную России на Шведских играх-2019.

Однако россиянин тихой сапою отвоевал у шведа пост номер один и в последних четырех матчах защищает ворота претендента на Кубок Гагарина.

В Новосибирске он справился с 34 бросками, его оппоненты Харри Сятери и Алексей Красиков суммарно отразили только 18.

Сейчас «Ак Барс» ведет «бракоразводный процесс» с вратарем Эмилем Гариповым, героем чемпионского для Казани плей-офф-2018. Может, стоит его оставить, а расстаться с голкипером-легионером?

ПЯТНАШКА СОШНИКОВА

В снайперской гонке чемпионата развернулась жаркая борьба. Главный голеадор прошлого сезона Кирилл Капризов из ЦСКА (30 шайб в регулярке) не собирается сдавать позиции. Перчатку ему бросил 26-леетний форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников, вернувшийся из заокеанской командировки, которая растянулась на пять лет.

Капризов, пропустив в конце октября три матча из-за травмы, последние шесть игр до визита в Подольск исправно пополнял личный бомбардирский счет. Во встрече с «Северсталью» его спасительный гол подарил армейцам шанс в овертайме, но они все-таки уступили 1:2 ОТ.

Сошников ответил в домашнем матче с огнедышащими в последе время «драконами» из Пекина. Его гол-красавец, забитый в начале первого периода, остался единственным и победным (1:0).

15 шайб в 30 играх – гроссмейстерский результат. Не забудем и гол Сошникова шведам за сборную на Кубке «Карьяла».

КОЧЕТКОВ СПАС И ПЕРЕКРЕСТИЛСЯ

Лучший вратарь МЧМ-2019 Петр Кочетков начинал сезон в СКА, потом был обменен в «Витязь». В Подольске дела у него не пошли. В Нижнем Новгороде он пропустил пять шайб, четыре из которых – за 6 минут и 11 секунд второго периода, и отправился на лавку. Подвел его удалившийся до конца игры Евгений Артюхин.

В матче с ЦСКА в стартовом составе вышел Игорь Сапрыкин, номинально третий номер подмосковной команды. Основной, Илья Ежов, травмирован.

Не успели болельщики занять места на трибуне, как чемпионы дважды поразили ворота. На это они затратили каких-то 29 секунд. Тренеры «Витязя» ответили заменой вратаря. Вышел Кочетков. И включил Третьяка. Не Максима, конечно, Владислава – лучшего игрока XX века по версии ИИХФ.

Он повесил амбарный замок на ворота. Если бы не Кочетков, армейцы накидали бы полную кошелку шайб. Открывший в матче счет Михаил Григоренко (первый бомбардир в плей-офф-2019) готов был продолжить голевое пиршество. Трижды армеец выходил на козырные позиции, но всякий раз путь шайбе преграждал Кочетков. После очередного сэйва Петр даже успел перекреститься.

Он уже прошел проверку ЦСКА в форме СКА, в Питере его уже бывшая команда уступила чемпиону 0:3. Кочетков пропустил две шайбы, третья влетела в пустые ворота.

В связи с этим вспомнилась вдохновенная игра другого кипера «Витязя» Александра Самонова, остановившего чемпиона в Москве (2:1). Теперь он на посту номер один в СКА и сборной.

А в противоположных воротах скучал олимпийский чемпион Илья Сорокин. Его размочил Йоонас Няттинен. Финн, напомним, оформил хет-трик в матче против ЦСКА на Кубке мэра, огорчив шведа Ларса Юханссона. Однако в чемпионате Няттинен, пропустивший месяц из-за травмы, отличился впервые.

В третьем периоде судьи, дважды наказывавшие хозяев за нарушение численного состава, решили не убивать интригу и не заметили стопроцентный выброс шайбы защитником хозяев Вилле Лаюненом. Впрочем, большинство у ЦСКА напрочь разладилось. Вместо бросков – бесконечная перепасовка. Первый же гол Григоренко, реализовавшего численное преимущество – не плод розыгрыша лишнего, а контратаки.

«Витязи» терпеливо ждали шанса и дождались. Алексей Бывальцев сравнял счет, забросив шайбу из разряда мусорных. Еще один привет ЦСКА из Питера, где до двойного обмена играл автор второго гола.

В овертайме гости почти не расставались с шайбой и заставили-таки Кочеткова допустить помарку. Константин Окулов принес красно-синим победу. А «Витязь» записал в турнирную таблицу одно очко, и это тоже пусть маленький, но успех.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МЫТИЩИ

Когда финалист Кубка Гагарина-2011 «Атлант» приказал долго жить (от клуба осталась только молодежная команда), казалось, что большой хоккей надолго ушел из Мытищ. Спасибо «Спартаку» и обстоятельствам, заставивших красно-белых провести два матча подряд на одной из арен домашнего ЧМ-2007. В среду они принимали «Локомотив», в четверг встречаются с минским «Динамо», которому уступили в «Парке легенд».

В Мытищах «Спартак» боготворят. В этом одном из крупнейших районном центре Подмосковья целая армия болельщиков красно-белых. Вспоминается первый визит «Спартака» на местную арену в начале января 2006 года. Билетов было днем с огнем не сыскать. Гости победили 4:3 «Химик» Петра Воробьева благодаря хет-трику Дмитрию Семина.

Теперь таких героев-одиночек у спартаковцев не нашлось. Команда Олега Знарка, для которого дело чести обыграть канадского тренера «Локомотива» Майка Пелино, в начале третьего периода вела 3:1. Заполненная под завязку «Арена Мытищи» ходила ходунов, приветствуя успех хозяев. Причем болели за «Спартак» не менее горячо, чем за «Химки», принимающие здесь соперников в баскетбольной Евролиге.

Однако разогнавшийся «Локомотив» отквитал обе шайбы. В огненном овертайме соперники не стали огорчать друг друга. Выяснение отношений перенесли на серию буллитов. В которой отличился Яков Рылов - защитник, переживающий вторую молодость. Он реализовал единственную из десяти попыток и подарил Мытищам и «Спартаку» победу.

- Нам надо поужинать и пораньше лечь спать, со снотворным, - пошутил после победы Знарок.