Игорь Есмантович: Нужна еще одна программа – как сохранить олимпийских чемпионов для сборной - Советский спорт
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23 ноября 2019 19:44ХоккейДомрачев Владислав

Игорь Есмантович: Нужна еще одна программа – как сохранить олимпийских чемпионов для сборной

В субботу в Сочи ФХР и Минспорта презентовали Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина». Ее прокомментировал президент ПХК ЦСКА – обладателя Кубка Гагарина Игорь Есмантович.

- Игорь Вячеславович, оцените программу.
- Подготовлена отличная программа, которая даст и уже даст толчок вперед для подготовки хоккеистов разного возраста. С этой программой тренеры разного уровня должны понять, что такое спорт и в частности хоккей высших достижений и что такое физкультура.

- Неужели и ЦСКА с его передовой системой подготовки хоккеистов и школой, которая за последнее время выигрывала первенства России в разных возрастах, включая «Кубок Газпромнефти», эта программа будет полезна?
- Да, очень полезна! Она поможет аккумулировать весь опыт отечественного хоккея. Вдобавок этот проект поможет тренерам определить разницу межу подготовкой игроков высшего уровня, что очень важно для формирования сборных команд, и для массового хоккея.

Хотел бы добавить от себя. ФХР и Минспорт провели отличную работу. С помощью этой программа наверняка будут подготовлены игроки для олимпийской сборной в Пекине. Но и ребята, победившие на Олимпийских играх в Пхенчхане, еще в самом соку, отлично себя зарекомендовали в нынешнем чемпионате и в складывающейся ситуации могут принести пользу сборной на Играх-2022.

Однако я как руководитель знаменитого на весь мир клуба не понимаю, как в нынешних условиях сохранить в своей команде лучших игроков. Капризов, Григоренко, Нестеров, Марченко, Сорокин – у них после этого сезона заканчиваются контракты. Как их удержать в России в условиях будущего жесткого потолка зарплат? В ЦСКА, одном из базовых клубов сборной, ныне играют 8 олимпийских чемпионов, есть чемпионы мира.

Может, ФХР и Минспорту стоит подумать, собрать рабочую группу из этих ведомств, определиться со стратегией и разработать дополнительную программу – как сократить отток сильнейших хоккеистов из КХЛ, которые могут в ближайшее время уехать в НХЛ и европейские лиги? Жесткий потолок зарплат в КХЛ повлечет некоторые юридические вещи, препятствующие тому, чтобы эти ребята остались играть в России.

- В последнее время ЦСКА лихорадит – чемпиону с трудом даются заброшенные шайбы и победы. Что случилось?
- В хоккее для успеха очень важны нюансы, мелочи. Начиная с психологии. В последнее время мы растеряли ряд мелочей, которые дают результат. Спады бывают у всех. Это надо пройти, что мы сейчас и делаем. Без поражений не бывает побед.

- На днях ЦСКА подписал нападающих Коростелева и шведа Марио Кемпе. Прокомментируйте приобретения…
- Коростелев – парень из нашей школы. Полтора года назад он вместе с Точинским прошел с командой предсезонку, но решил использовать еще один шанс зацепиться за НХЛ. Теперь наш воспитанник вернулся в ЦСКА, будем работать.

Что касается шестого легионера, то он был в команде и в прошлом сезоне. Скаутская служба отлично сработала. Были варианты пригласить игрока из Швейцарии, Швеции и Северной Америке. Мы остановились на Марио.

- В команде останутся шесть легионеров? Или от кого-то придется отказаться?
- Нет, будем работать с шестью иностранцами.

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