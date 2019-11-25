Восхождение «Спартака» продолжается, «Нефтехимик» в ступоре

«Спартак» до матча: три победы подряд

«Спартак» с назначением на пост главного тренера приведшего к золоту чемпионата мира российскую сборную Олега Знарка ставил перед стартом сезона большие задачи, но поначалу все шло не как ожидалось. Победы чередовались с невзрачными играми, команда выглядела разобранной, поражение от принципиального соперника ЦСКА со счетом 3:9... Плюс, на старте сезона Знарок заболел пневмонией и не смог руководить командой в выездном турне. В итоге «Спартак» оказался внизу турнирной таблицы. Но потом началось преображение. Красно-белые обыгрывали фаворитов, тот же ЦСКА был бит в гостях со счетом 3:2 в овертайме. Однако нередко отличные матчи чередовались с провалами в играх с аутсайдерами, хотя перед отчетной встречей победная серия «Спартака» составляла три матча, начавшись как раз в Нижнекамске. В случае успеха москвичи могли сильно взлететь в таблице своей конференции.

«Нефтехимик» до матча: четыре поражения подряд

Нижнекамцы перед началом сезона сменили клубную эмблему, став «волками». «Идет полная перезагрузка после неудач прошлых сезонов. Волки пленных не берут, падалью не питаются. Мы хотели что-то новое, изучали опыт других команд», — говорил тогда генеральный директор клуба Раиль Якупов. И новые «волки» под руководством Вячеслава Буцаева не подкачали, выдав в начале сезона впечатляющую серию из 10 побед подряд. Команда оказалась на ведущих позициях в КХЛ, однако затем наступил спад и команда подошла к матчу с москвичами после четырех поражений кряду, причем трижды уступив дома. В половине из этих матчей они пропустили по шесть шайб, а дома не смогли забить китайскому «Куньлуню».

Ожидания от матча оправдались

Оптимистично для красно-белых и пессимистично для «волков». Игра получилась упорной, хотя и без обилия голов. Уже на третьей минуте встречи после удаления у гостей «Спартак» открыл счет усилиями Робина Ганзла, удачно сыгравшего на добивании. Ему ассистировали Андрей Кутейкин и Дмитрий Вишневский. После этого началась жесткая игра со взаимными удалениями. Достаточно сказать, что «Спартак» почти минуту играл в меньшинстве три на пять, но выстоял. Во втором периоде счет не изменился при вязкой игре с некоторым преимуществом «Нефтехимика», хозяев выручал вратарь Юлиус Гудачек. Третий период мало отличался от предыдущего. Все та же тягучая игра при редких обострениях со стороны обеих команд. Не помогло «Нефтехимику» и снятие вратаря за две минуты до окончания третьего периода. Матч так и закончился со счетом 1:0.

Что в итоге

Красно-белые одержали четвертую победу подряд, а Нижнекамск уступил уже в пятом матче кряду.«Спартак» набрал 40 очков и вырвался на второе место в Западной конференции. У «Нефтехимика» осталось 33 очка, и он занимает восьмую позицию в Восточной конференции, замыкая пока зону плей-офф. Команда Знарка продолжила свое победное шествие и уже может не считаться просто грозой авторитетов, став фаворитом едва ли не в каждой своей встрече. Подопечным Буцаева же наверняка предстоит нелегкая борьба за попадание в плей-офф.