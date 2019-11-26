Чемпион победил, проиграв два периода из трех. ЦСКА одолел «Трактор» - Советский спорт
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26 ноября 2019 22:36ХоккейДомрачев Владислав

Чемпион победил, проиграв два периода из трех. ЦСКА одолел «Трактор»

Волевая победа ЦСКА, день рождения московского «Динамо», черная серия «Магнитки», головокружение от успеха «Автомобилиста» - самые яркие моменты игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта».

«ТРАКТОРУ» НЕ ПОМОГ ТРЕТИЙ ВРАТАРЬ

- Иногда черная полоса превращается во взлетную, - как-то соригинальничал наставник футбольного ЦСКА Виктор Ганчаренко.

«Трактор» прервал серию поражений, накидав в воскресенье четыре безответные шайбы в ворота «Торпедо». Эта победа стала первой для нового главного тренера уральской команды Владимира Юрзинова-младшего.

Однако слухи вокруг «Трактора» растут как грибы в летний дождь. В московском аэропорту был замечен садившийся на рейс до Челябинска Андрей Назаров. Молва сразу назвала его сменщиком Бориса Видгофа на посту гендиректора клуба. Идут разговоры о поиске вратаря. Василий Демченко опять не попал в заявку, и пост номер один занял 21-летний Владислав Сухачев, изначально третий номер команды. Именно он засушил сухарь в игре с колючими автозаводцами.

Чемпион отреагировал на поражение 1:2 в Екатеринбурге едва заметными глазу болельщика оргвыводами. В запас отправился 19-летний Александр Романов. За зевок форварда «Автомобилиста» Дэна Секстона, забившего победный гол. Лучший защитник МЧМ-2019 в этом эпизоде опекал не соперника, а своего вратаря Илью Сорокина.

Москвичи разучились забивать. Голы им даются с превеликим трудом. Ушла уверенность в бросках. Даже у такого знатного снайпера, как Михаил Григоренко. Выкатившись на ударную позицию, он стал искать партнеров и запорол момент.

При этом и действия в обороне тоже вызывают вопросы. Провал защитника Мэта Робинсона хозяева в быстрой контратаке превратили в гол – Лукаш Седлак выстрелил точно в девятку.

Второй период армейцы провели образцово-показательно. «Трактор» только отбрасывался. В воротах Сухачева залетели три шайбы. Забивали те, от кого давно ждут не дождутся голов – Иржи Секач и Максим Шалунов, а также выздоровевший капитан команды Сергей Андронов.

В третьем периоде гости вернули хозяев в игру. Андрей Светлаков напроказничал за чужими воротами, схватил удаление (далеко не впервые), за которое хоккейный бог наказал армейцев. Отбитая Сорокиным в сторону шайба рикошетом от конька защитника Богдана Киселевича залетела в сетку.

Однако на большее хозяева вряд ли могли рассчитывать.

- У нас заиграла какая-то старая пластинка, во втором периоде потеряли контроль над игрой, - удивил откровением на пресс-конференции Юрзинов.

Не соглашусь с уважаемым тренером – нельзя потерять то, что не удалось найти.

Никитин же излучал удовольствие, похвалил команду за проявленный характер. А ведь в воскресенье после поражения от «Автомобилиста» его возмутила реплика репортера из Екатеринбурга.

- За победы в регулярке кубки не вручают, - сказал как отрезал наставник ЦСКА.

Нет, Игорь Валерьевич, еще как вручают – тот же Кубок континента имени Виктора Тихонова, который нашел место в музее армейской славы. А вот тренеров в регулярке увольняют, даже когда их команды лидируют. Милош Ржига это помнит-знает. Да и в НХЛ прецеденты были.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

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Это в песне Юрия Николаева день рождения – грустный праздник. А в большой хоккейный вторник – очень даже веселый. Доказано «Барысом» и московским «Динамо». Клуб из Нур-Султана отметил свое 20-летие волевой победой в Магнитогорске благодаря голу в овертайме новичка команды Линуса Виделля. Бело-голубые в Москве 73-й день рождения отпраздновали красивой викторией над разогнавшимся в последнее время «Локомотивом». В начале первого периода 40-летний Максим Афиногенов промахнулся с метра, лишив ассистентского балла защитника Михаила Григорьева. Вскоре ветеран исправился, сочным уантаймером едва не порвав сетку после передачи Андре Петерссона. Очередной гол забил Дмитрий Яшкин, устремившийся в погоню за лидером рейтинга бомбардиров Вадимом Шипачевым и первым снайпером чемпионата Никитой Сошниковым.

Точку броском в пустые ворота поставил Безумный Макс, который начинал карьеру у Зинэтулы Билялетдинова. Прославленного тренера, а также знатных динамовцев-чемпионов Александра Мальцева, Станислава Петухова, Александра Пашкова, Анатолия Семенова, Сергей Петренко вызвали на лед для символического вбрасывания. Из ложи им аплодировал трехкратный олимпионик Виталий Давыдов. Было трогательно…

Нельзя обойти вниманием и гол капитана «Магнитики» Сергея Мозякина – 531-й для него в чемпионатах страны. Интересно, родился ли снайпер, способный бросить ему вызов?

При этом атака «Металлурга», потерпевшего четвертое поражение подряд, потеряла зубы. Пропустив в большинстве, «сталевары» засуетились и испортили настроение своему защитнику Евгению Бирюкову, для которого этот матч стал 900-м, юбилейным, в чемпионатах России.

Смазанным вышло чествование капитана «Северстали» Юрия Трубачева, разменявшему вторую тысячу игр. Неугомонные рижане одержали в Череповце волевую победу в овертайме. Латвийцев все списали со счетов, а они бьются и отбирают очки у тех, кому они как воздух нужны.

Поражение «Автомобилиста» от «Торпедо» в родных стенах еще раз подтвердило губительность побед над ЦСКА. Опьяненные успехом хозяева с их великолепным вратарем Якубом Коваржем оказались на щите автозаводцев. Чешский голкипер после двух быстрых шайб снялся с якоря, а предпринятая в третьем периоде погоня Павла Дацюка и Ко оказалась запоздалой.

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