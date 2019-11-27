Почему за «Рейнджерс» Панарина хочется болеть, а за «Нью-Джерси» Гусева – нет - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 ноября 2019 13:30ХоккейСлавин Виталий

Почему за «Рейнджерс» Панарина хочется болеть, а за «Нью-Джерси» Гусева – нет

«Миннесота» провела в Нью-Йорке и рядом с ним два матча за два дня – 2:3 в овертайме с «Рейнджерс» на Манхэттене и 3:2 с «Нью-Джерси» в Ньюарке. Эти две игры помогли мне понять, почему я всей душой переживаю за команду Артемия Панарина и совершенно спокойно воспринимаю поражения клуба Никиты Гусева.

И те, и другие в прошлом сезоне не попали в плей-офф. И те, и другие летом ударно потрудились на трансферном рынке. Однако на сегодня и те, и другие по-прежнему вне кубковой зоны, а разделяют их всего четыре очка: 24 после 22 матчей у «Рейнджерс», 20 после 23 у «Дэвилз».

Почему же в отношении «Синих рубашек» я сохраняю оптимизм, а спасение «Дэвилз» вижу только в смене тренера?

ВРАТАРИ

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Пропускают команды примерно одинаково, если учесть, что одна встреча у «Рейнджерс» в запасе: 78 против 82 шайб у «Нью-Джерси». Однако если на Бродвее вокруг поста № 1 спокойствие и абсолютное доверие как ветерану Хенрику Лундквисту – 14 игр, 43 пропущенные шайбы, 91% отраженных бросков, так и молодому Александру Георгиеву (на фото) – 10, 30, 90.3%, то у соседей – форменная паника. Проще говоря, после стартовых неудач там быстренько нашли козла отпущения в лице Кори Шнайдера (на фото), которого через драфт отказов, где его проигнорировали, опустили в фарм-клуб в АХЛ.

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Еще бы: кто возьмет дырявого вратаря с окладом 6 млн за сезон вплоть до 2022 года! Но кто дал ему эти нехилые деньги? «Нью-Джерси», подписав в 2014 году семилетний контракт на 42 млн! Да, в последние два сезона Шнайдер выиграл лишь 6 из 29 матчей, которые начинал в стартовом составе. Но разве голкипер может существовать отдельно от линии обороны? Если у него в целом за карьеру выигран почти каждый второй поединок – 157 из 383, неужели Кори в 33 года растерял все навыки?!

Лундквисту уже 37. У шведа тоже случались спады. Однако никому в клубе и в голову не приходило валить все на одного человека.

ЗАЩИТА

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«Нью-Джерси» сделал ставку на 30-летнего Суббана (на фото), забрав Пи-Кея из «Нэшвилла», «Рейнджерс» на 25-летнего Джейкоба Трубу (на фото) из «Виннипега». Оба пока не оправдывают ожиданий. Но если Суббан от слова совсем – 5 (2+3) очка при полезности «минус 6», то Труба постепенно оживает в новом коллективе – 10 (3+7) при «минус 1». При этом у американца зарплата ниже – 8 млн против девяти, а главное - такой возраст, когда прогресс неминуем. Зато в безнадежности канадца, похоже, убедились еще три года назад в «Монреале», который в 2014 году подмахнул Суббану шикарный восьмилетний контракт на 72 млн, а в 2016-м сплавил его в «Нэшвилл».

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Самым молодым защитникам «Дэвилз» Бутчеру и Мюллеру – по 24 года. У «Рейнджерс» Фоксу, Гайеку, Линдгрену не стукнуло еще и 22. Сейчас в основе, кроме 30-летнего Смита, оборонцев старше 25 лет нет. Если у обеих команд похожие проблемы с обороной, ясно, у кого лучшая перспектива. Проблески у ньюйоркцев уже видны. Да, они могут пропустить 6, 7 и даже 9 шайб за игру. Однако хватает матчей с минимальным счетом: в частности, 5 раз позволили сопернику поразить ворота только однажды. С взрослением, опытом стабильность придет. Это аксиома.

Что касается помощи атаке, «Рейнджеры» вообще вне конкуренции – 19 голов, 43 передачи. Продуктивность тыловиков «чертей» ниже почти вдвое – 34 (11+23) очка.

НАПАДЕНИЕ

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И здесь КПД намного выше у «Синих рубашек» 3,36 гола в среднем за игру против 2,56. И это при том, что давно на бюллетене один из лидеров атаки Мика Зибанежад (на фото).

Прекрасно вписался в новую команду Артемий Панарин. Набрав в 22 турах 30 (12+18) очков и сохранив этот темп, Хлебушек выбьет 112 очков за сезон. По крайней мере впервые за карьеру покорить отметку 100 уралец обязан.

У вожака «Нью-Джерси» Тайлера Холла результативность куда скромнее – 4 гола, 17 передач. А ведь у самого ценного игрока НХЛ-2018 идет заключительный сезон контракта. По идее именно сейчас канадец должен выдавать максимум, чтоб претендовать на восьмизначную зарплату. Но нет. Пока Холл и нынешние 6 млн как следует не отрабатывает.

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Зато с 20-летним Нико Хиширом (на фото) «Дэвилз» соглашение уже продлили: со следующего сезона швейцарец будет получать по 7,25 млн до 2027 года. Более чем сомнительная сделка! За 21 матч забить три гола при абсолютном карт-бланше – просто слезы. Особенно если сравнить с пятью шайбами Никиты Гусева (на фото), которого замордовали в Ньюарке. Испытывая жуткий дефицит на креативных форвардов, умудриться не построить вокруг героя Пхенчхана забивное звено, постоянно меняя ему партнеров, урезая до неприличия ледовое время… Это как себе в ногу выстрелить.

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Как тут не отметить терпение боссов «Рейнджерс». Я согласен с ними, что Павел Бучневич (на фото) порой выглядит плюшевым. Боевитости, агрессии, резкости ему точно недостает. Тем не менее тренеры 24-летнему форварду полностью доверяют, и он проводит лучший сезон, превращая недостатки в достоинства – по крайней мере в силовой обводке череповчанин здорово прибавил.

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А еще у ньюйоркцев есть несгибаемый воин Брендан Лемье. Мало кто в НХЛ готов бросить вызов вашингтонскому кувалде Томасу Уилсону, что недавно сделал сын многократного обладателя Кубка Стэнли. И как минимум не проиграл!

Да и если сравнить двух топ-юношей драфта-2019, финн Каапо Какко рядом с Панариным и Крайдером выглядит куда убедительнее, чем худосочный Джек Хьюз с Холлом и Палмиери.

ТРЕНЕРЫ

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Уже пятый сезон 44-летний Джон Хайнс рулит «Дьяволами». Для 53-летнего Дэвида Куинна это второй год на Бродвее. Оба пришли из университетского хоккея и немало поработали в юниорской сборной США. Иначе говоря, специалисты по развитию молодежи. Но если Хайнс за пять лет так толком никого и не продвинул, то у «Рейнджерс» в этом сезоне чуть ли не впервые в истории клуба регулярно выходят на лед семь игроков в возрасте до 21 года. И ведь, если взять на круг, удар держат!

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Словом, лично я не понимаю за какие заслуги генменеджер «Нью-Джерси» Рей Шеро с таким маниакальным упорством держится за Хайнса. Результата нет, команда не прогрессирует, игроки не растут, сам хоккей – неимоверно скучный. То ли дело бойцы Куинна: каждый матч – огонь, триллер, буря. Как не болеть за такую команду – живую, искреннюю, настоящую.

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