Знакомьтесь, Аскаров! СКА выиграл у «Сочи» благодаря 17-летнему вратарю-дебютанту - Советский спорт
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27 ноября 2019 22:45ХоккейТрофименко Кирилл

Знакомьтесь, Аскаров! СКА выиграл у «Сочи» благодаря 17-летнему вратарю-дебютанту

СКА продлил серию побед до семи матчей. Премьера в КХЛ вратаря молодежной сборной Ярослава Аскарова прошла на ура.

А его конкурента за пост основного голкипера на МЧМ-2020 в Чехии Амира Мифтахова впервые раздели в запас «Ак Барса», встречу с «Сибирью» он провел на лавке. Об этом и не только – в традиционном обзоре игрового дня.

БУЛЛИТЫ И ГАЛИМОВ

Безоговорочный на данный момент лидер «Ак Барс» принимал «Сибирь», которая на старте сезона выдала впечатляющую серию побед. Однако потом дела новосибирцев пошли неважно. Команда попала в пике: семь поражений подряд – это вам не шутки. Чем не интрига для встречи с фаворитом?

Будем играть в свою игру. По сравнению с победным матчем с «Сибирью» недельной давности внесем некоторые изменения в тактическую схему. Немного волнует реализация большинства, отметил перед матчем главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Наставник «Сибири» Николай Заварухин, в свою очередь, сказал, что его команде необходимо проявить характер и строго сыграть в обороне.

«Ак Барс» с первых секунд начал осаду ворота гостей, сразу обрушив шквал бросков на ворота «Сибири». Это и не удивительно, ведь казанцы самые негостеприимные в лиге. «Сибирь» на первых порах справлялась с натиском хозяев, у которых началась череда удалений. Шайб заброшено в первом периоде так и не было. На второй минуте второй трети встречи «Сибирь» неожиданно открыла счет усилиями Виктора Комарова. Казанцы некоторое время были обескуражены, после чего снова начали массированную осаду ворот гостей, однако успеха это не принесло, и на перерыв команды отправились со счетом 0:1. На 44-й минуте у «Сибири» за удар коленом получил пятиминутный дисциплинарный штраф и отправился досрочно в раздевалку Константин Алексеев. «Ак Барсу» понадобилось меньше трех минут, чтобы сравнять счет, с кистей точно бросил Никита Лямкин. Конец третьего периода ознаменовался обоюдными удалениями, счет на табло не изменился, и игра перешла в овертайм. Дополнительное время изменений в счете не принесло, а в серии буллитов «барсы» победили благодаря 20-летнему Артему Галимову. Отличился и его опытный однофамилец Эмиль Галимов.

ФОРВАРД СБОРНОЙ РОССИИ ПОДТВЕРДИЛ СВОЙ СТАТУС

Встреча «Витязя» с «Нефтехимиком» ожидалась с интересом. Как и «Сибирь», оба клуба успели отметиться в начале сезона чередой побед. Достаточно сказать, что «Витязь» некоторое время уверенно лидировал в общей таблице КХЛ. Однако потом дела пошли на спад, и сейчас команда уже только на шестом месте в Западной конференции. «Нефтехимик» откатился еще дальше восьмое место на Востоке, но и сыграл он больше конкурентов.

Матч начался предсказуемо осторожно, ведь цена очков для обеих команд имеет огромное значение. Долгое время до опасных бросков дело не доходило вовсе. Однако вскоре «Витязь» организовал настоящий навал. Голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин несколько раз выручил, но на десятой минуте и он не смог спасти свою команду, пропустив шайбу от Алексея Бывальцева. Нижнекамцы ответили попаданием в штангу уже через несколько секунд, а через три минуты сравняли счет. Гол на счету Якоба Берглунда.

Вторая треть матча прошла в вязкой борьбе. «Нефтехимик» активизировался, но счет так и не изменился. В третьем периоде настала очередь уже хозяев активизироваться, до очевидных опасных моментов дело, впрочем, не доходило. В овертайме победу «Витязю» принес форвард сборной России Алексей Макеев.

КУДАШОВ ПОХВАЛИЛ ЮНИОРА

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Наиболее предсказуемо смотрелся итог встречи СКА и ХК «Сочи» клубов одной системы. Команда из Санкт-Петербурга, традиционно считающаяся одним из фаворитов Кубка Гагарина, против южной команды, недавно сменившей главного тренера. Новый наставник «леопардов» Александр Андриевский перед началом матча отметил, что у его подопечных отличное настроение и на встречу с фаворитами всегда проще настраиваться. Он выразил надежду, что у его команды все получится. Наставник СКА Алексей Кудашов заявил, что питерцев ждет непростой матч, и они настроены на тяжелую борьбу, учитывая незавидное турнирное положение соперника.

Отметим, что в первый матч в СКА и в КХЛ провел 17-летний голкипер Ярослав Аскаров, который является победителем Кубка мира U17 и серебряным призером ЮЧМ-2019. Он стал всего четвертым вратарем, сыгравшим в КХЛ до наступления 18-летия.

Армейцы сразу завладели инициативой, не позволяя гостям приближаться к воротам своего юного дебютанта, сочинцы же самоотверженно оборонялись, шайба долгое время не находила путь в створ ворот. Однако на 17-й минуте Ярно Коскиранта вывел хозяев вперед. В начале второго периода сочинцы активизировались, и это принесло им успех счет на 29-й минуте сравнял Сергей Шмелев. Однако вскоре СКА снова вышел вперед усилиями сборника Андрея Кузьменко, а еще через три минуты Коскиранта сделал дубль, увеличив преимущество хозяев. Но на перерыв команды ушли со счетом 3:2, гол на 37-й минуте забил Мальте Стремвалль. В третьем периоде обе команды не стремились рисковать. На последней минуте сочинцы сменили вратаря на шестого полевого игрока и заставили звенеть штангу, но за две секунды до конца основного времени Сергей Плотников забил в пустые ворота. Аскаров одержал победу в своем дебютном матче и заслужил похвалу Кудашова.

Жаль, что его партнер по молодежной сборной Мифтахов весь матч в Казани провел на лавке «Ак Барса». Думается, его премьера в КХЛ не за горами.

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