С таким Малкиным «Питтсбургу» Кросби не нужен

Все-таки не зря Евгения Малкина постоянно сравнивают с Сергеем Федоровым. Благодаря чему он первым из европейцев в 1994 году выиграл «Харт Трофи»? Травме Стива Айзермана! Капитан «Детройта» пропустил 26 матчей, инициативу в свои руки хочешь не хочешь пришлось брать россиянину, и экс-армеец выдал потрясающий сезон – 120 (56+64) очков. Больше к этим цифрам Сергей не приближался, даже 40 голов ни разу не забил.

Малкин угодил точно в такую же ситуацию в «Питтсбурге». Он всегда будет в тени аборигена – Сидни Кросби. Выйти из нее, есть только один способ: канадец должен заболеть. Что этой осенью и случилось – Сид перенес операцию и выбыл на полтора месяца. Час Джино пробил, и он штампует один шедевральный матч за другим. А всего в 11 последних турах уралец оставался без очков лишь два раза.

На сей раз не поздоровилось «Ванкуверу». Команды словно в 80-е годы вернулись, когда забросить больше десяти шайб за игру было обычным делом. С такой дырявой обороной, может, «Пингвинз» будет полезней обменять Кросби, когда он выздоровеет, на пару забористых защитников-домоседов? А что, забивать у «Пингвинов» есть кому и без капитана: «Ванкуверу» шесть голешников только за один третий период наколотили!

Еще за 14 минут до финальной сирены гости вели 6:3. Вот тогда Джино и взялся за дело, хотя именно после его передач хозяева на 13-й минуте повели 2:0. В большинстве Малкин вкатил в зону, посмотрел по сторонам и щелкнул от ушей – 5:6. Разыграл комбинацию с Гюнцелем, и Летанг выстрелил от синей – 7:6. А за две десятые секунды (!) до конца выиграл спринтерский забег у юного дарования «Кэнакс» Петтерссона и в падении поразил пустые ворота.

После суперволевой виктории Евгений любопытно объяснил свое преображение:

– В прошлом сезоне я поменял 20 пар коньков, но только сейчас нашел те, в которых не болит нога. В последнем чемпионате я был не доволен собой. Сейчас, чувствую, пришло мое время. Я поймал свою игру. Тренеры доверяют мне, я много времени на льду. Я очень уверен в себе. Сколько лет мне осталось играть на профессиональном уровне? Я просто наслаждаюсь каждым днем. Я знаю, что я отличный игрок.

